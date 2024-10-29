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شهدت عملة GRASS ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 27.25% خلال الـ24 ساعة الماضية لتتداول عند 1.03 دولار.

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وتأتي هذه الزيادة في أعقاب الانتهاء من عملية إنزال جوي واسعة النطاق على شبكة سولانا، والتي شكلت معلمًا مهمًا للمشروع ومجتمعه.

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مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 125% إلى 280.94 مليون دولار، اكتسبت عملة GRASS اهتمامًا بعد أن تجاوزت الحاجز النفسي البالغ 1 دولار.

تغلبت GRASS على تحديات Airdrop

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تهدف شركة Grass إلى إحداث ثورة في مجال البحث على شبكة الإنترنت، والذي تسيطر عليه حاليًا شركتان فقط.

من خلال تسخير قوة أكثر من 3 ملايين مستخدم يقومون بتشغيل العقد لجمع البيتابايت من البيانات، يقوم Grass بإنشاء أول رسم بياني للمعرفة مملوك للمستخدم للإنترنت بالكامل.

لا يعد هذا النهج المبتكر إنجازًا تقنيًا فحسب، بل يقدم أيضًا عرض قيمة فريدًا في مجال blockchain والذكاء الاصطناعي سريع التطور.

وعلى الرغم من التحديات الفنية التي واجهها المشروع أثناء عملية الإنزال الجوي، ولا سيما بالنسبة لمستخدمي محفظة Phantom، الذين واجهوا صعوبات في الوصول إلى رموزهم، فقد نجح المشروع في تأمين ثقة مجتمعه.

واجه الإنزال الجوي، المصمم لمكافأة المؤيدين الأوائل بنسبة 10% من إجمالي العرض (100 مليون GRASS)، انتكاسات تشغيلية أثارت انتقادات وأثارت مخاوف بشأن جاهزية المشروع.

ومع ذلك، انتهى التوزيع، وأصبحت الرموز الآن بأمان في أيدي المشاركين.

التوقعات المستقبلية لرمز GRASS

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يكشف التحليل الفني عن آفاق واعدة لرمز GRASS.

بعد شمعة صعودية ضخمة، حافظت العملة البديلة على اتجاه جانبي داخل نمط قناة صاعدة، مما شكل تحديًا لمستويات المقاومة قصيرة الأجل.

علاوة على ذلك، تم إدراج رمز GRASS مؤخرًا في البورصات الرئيسية، بما في ذلك ByBit و Crypto.com و KuCoin ، مما ساهم في نموه المذهل بنحو 500% منذ إنشائه.

بعد وصولها إلى ذروتها عند 1.0512 دولار، فإن التقييم الحالي للعملة يضعها في وضع مناسب لتحقيق المزيد من المكاسب، خاصة مع التكهنات بإدراج محتمل على Binance.

ومن الممكن أن يؤدي هذا الإدراج إلى إثارة اهتمام واستثمارات أكبر، مما يؤدي إلى زيادة هائلة في الأسعار.

بالإضافة إلى ديناميكيات التداول الخاصة بها، قدمت شركة Grass شبكة Get Grass، وهي مبادرة blockchain تركز على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى إعادة تعريف هياكل الحوافز من خلال السماح للمستخدمين بمشاركة النطاق الترددي غير المستخدم للإنترنت.

لا يدعم هذا النهج الجديد نمو التطبيقات اللامركزية فحسب، بل يوفر للمستخدمين أيضًا مكافآت ملموسة.

وبينما تواصل شبكة Solana إظهار موثوقيتها، والحفاظ على وقت تشغيل بنسبة 100% أثناء عملية الإنزال الجوي لـ GRASS، تظل توقعات السوق الأوسع إيجابية.

يشعر المحللون بالتفاؤل بشأن مسار الرمز المميز، حيث يتوق المجتمع لمعرفة ما إذا كان GRASS قادرًا بالفعل على اختراق عتبة الدولار الواحد المرغوبة في الأسابيع المقبلة.

مع تزايد الإثارة، تقف عملة GRASS على أهبة الاستعداد لجذب انتباه المستثمرين والمتحمسين على حد سواء.