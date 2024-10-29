ارتفاع الإنتاج العالمي من شأنه أن يبقي أسعار السكر منخفضة

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انخفضت العقود الآجلة للسكر في بورصة إنتركونتيننتال بأكثر من 4% منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول، حيث أثرت زيادة الإنتاج على المعنويات.

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هبطت الأسعار أكثر من 2% في جلسة يوم الاثنين مع ارتفاع إنتاج قصب السكر في البرازيل في منطقة وسط وجنوب البلاد خلال النصف الأول من أكتوبر بشكل حاد.

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ومع ذلك، استعادت العقود الآجلة للسكر بعض الخسائر التي تكبدتها يوم الثلاثاء وتم تداولها على ارتفاع بنسبة 0.9%، متتبعة ارتفاع أسعار النفط الخام.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ عقد السكر الأكثر نشاطاً في بورصة إنتركونتيننتال 22.13 سنتاً أميركياً للرطل.

وتؤدي أسعار النفط الخام المرتفعة إلى زيادة أسعار البنزين. وهذا يشجع السائقين على التحول إلى الإيثانول، وهو ما يعني تحويل المزيد من الوقود الحيوي من السكر، الأمر الذي يحد من إمدادات السكروز.

ساهم ضعف الدولار يوم الثلاثاء أيضًا في دعم أسعار السكر، حيث أن قوة الدولار تجعل السلعة أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

UNICA تعلن عن زيادة في سحق قصب السكر في البرازيل

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وأفادت جمعية يونيكا البرازيلية لصناعة قصب السكر والطاقة الحيوية يوم الجمعة أن سحق قصب السكر في منطقة وسط وجنوب البلاد بلغ 33.8 مليون طن خلال النصف الأول من أكتوبر.

وذكر التقرير أن سحق قصب السكر خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغ حوالي 32.9 مليون طن.

وارتفع إجمالي سحق قصب السكر في الموسم الحالي حتى منتصف أكتوبر بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 538.8 مليون طن.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج السكر خلال النصف الأول من أكتوبر أيضًا بنسبة 8% على أساس سنوي إلى 2.4 مليون طن، وفقًا للتقرير.

بلغ الإنتاج التراكمي للسكر خلال الموسم حتى منتصف أكتوبر 35.6 مليون طن، بزيادة قدرها حوالي 2٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

المحاصيل الوفيرة في الهند تزيد من التوقعات السلبية

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كما ساهمت التوقعات بحصاد وافر للسكر خلال موسم 2024-2025 (أكتوبر-سبتمبر) في تعزيز اتجاه هبوط الأسعار.

إن التفاؤل بأن موسم الرياح الموسمية فوق المعدل الطبيعي خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول في الهند من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج في العملاق الآسيوي. والهند هي ثاني أكبر منتج للسكر بعد البرازيل.

قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن البلاد تلقت 934.8 ملم من الأمطار خلال موسم الرياح الموسمية الذي انتهى في 30 سبتمبر، وهو ما يزيد بنسبة 7.6% عن المتوسط طويل الأمد.

وأضافت الهيئة أن الهند شهدت خلال موسم الرياح الموسمية الحالي أكبر كمية من الأمطار منذ أربع سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، قال وزير الغذاء الهندي برالهاد جوشي مؤخرًا إن الحكومة تدرس رفع الحظر المفروض على صادرات السكر. وقال إن الحكومة ستتخذ القرار بمجرد توفر تقديرات الصناعة لإنتاج قصب السكر ورصيد الافتتاح للسكر لموسم 2024-2025.

قامت الهند بتقييد صادرات السكر إلى أجل غير مسمى في أكتوبر 2023 للحفاظ على توافر كافٍ في الأسواق المحلية.

قد يؤدي زيادة واردات السكر من الهند إلى زيادة العرض في الأسواق العالمية في الأشهر المقبلة، مما يزيد الضغوط على الأسعار.

ارتفاع إنتاج السكر في تايلاند

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وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع الإنتاج في واحدة من أكبر الدول المنتجة للسكر، تايلاند، أثر أيضا على المعنويات.

وفي الأسبوع الماضي، توقع مكتب مجلس قصب السكر في تايلاند أن يقفز إنتاج السكر في تايلاند في عام 2024-2025 بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 10.35 مليون طن، حسبما ذكر موقع Barchart.com في تقرير.

أنتجت البلاد 8.77 مليون طن من السكر في موسم 2023-2024 الذي انتهى في أبريل. تعد تايلاند ثاني أكبر مصدر للسكر في العالم.