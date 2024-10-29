ماذا تعني مشاكل الديون الفرنسية بالنسبة لأوروبا؟

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من الصعب أن نشعر بالتفاؤل بشأن الوضع المالي في فرنسا في الآونة الأخيرة.

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وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة موديز توقعاتها الائتمانية لفرنسا من “مستقرة” إلى “سلبية”، وهي الخطوة التي تدعم أيضا المخاوف السابقة التي أبدتها وكالة فيتش.

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مع توقع وصول الدين إلى 115% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، وتوقع وصول العجز السنوي إلى 6.1%، أصبحت فرنسا الآن في أحد أكثر الأوضاع المالية خطورة في أوروبا.

ويثير خفض التصنيف تساؤلات مهمة حول قدرة فرنسا على إدارة شؤونها المالية والاستقرار المستقبلي للاقتصاد الأوروبي ككل.

لمحة عن المشاكل المالية التي تواجهها فرنسا

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وقد أثار التدهور المالي في فرنسا انتقادات كبيرة من الوكالات الدولية، حيث حذرت كل منها من المخاطر المتزايدة التي تهدد أحد أكبر الاقتصادات في أوروبا.

وأشارت موديز إلى تضخم ديون فرنسا وعجزها، فضلاً عن المناخ السياسي غير المتوقع، كأسباب رئيسية لخفض التصنيف.

ارتفع الدين الحكومي للبلاد إلى 112٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب الإنفاق المكثف خلال الأزمات الاقتصادية الأخيرة مثل كوفيد-19 وارتفاع التضخم اللاحق.

واقترح رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ميزانية تقشفية لكبح الإنفاق وزيادة الضرائب على الأثرياء، بهدف توليد 60 مليار يورو من المدخرات في العام المقبل وحده.

ومع ذلك، حتى هذه الخطة الطموحة واجهت صعوبة في اكتساب الدعم، إذ واجهت مقاومة من كلا طرفي الطيف السياسي.

ويعد تخفيض التصنيف بمثابة تحذير دفع تكاليف الاقتراض بالنسبة لفرنسا إلى أعلى مستوياتها في نحو عقد من الزمان.

ارتفعت العائدات على السندات الفرنسية، مما يشير إلى أن المستثمرين الدوليين يطالبون بعلاوة مخاطرة أعلى.

وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لفرنسا، التي تؤثر أسعار الاقتراض فيها ليس فقط على الاقتصاد المحلي، بل وتحدد أيضا لهجة الأسواق الأوروبية.

ماكرون وبارنييه: زعامة منقسمة

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ويؤدي الخلاف الجوهري بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ميشيل بارنييه إلى تعقيد المسار المالي الفرنسي بشكل أكبر.

ماكرون، الذي يخشى من تأثير التقشف على النمو، يعارض تخفيضات الميزانية الجذرية وزيادات الضرائب.

ويؤكد أن النمو الاقتصادي، الذي غذته الإصلاحات التي نفذها خلال فترة ولايته، سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار مالية فرنسا.

يعتمد نهج ماكرون، المسمى “اقتصاديات الاقتصاد الكلي”، على النمو لحل قضايا الميزانية – وهي الاستراتيجية التي أصبح من الصعب على نحو متزايد بيعها للمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني في ظل ارتفاع الديون والعجز.

وعلى النقيض من ذلك، يرى بارنييه أن العجز في فرنسا يشكل قضية ملحة لا يمكن تجاهلها. وتعكس ميزانيته المقترحة، التي تتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق وفرض ضرائب جديدة، اعتقاده بأن التحرك الفوري وحده قادر على منع المزيد من التدهور المالي.

لكن الافتقار إلى التوافق داخل الحكومة أدى إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة، مما جعل خطة بارنييه عرضة للجمود السياسي الذي يهدد مصداقية فرنسا المالية.

الأسواق لا تحب القيادة المنقسمة

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إن المشهد السياسي المنقسم في فرنسا لا يؤدي إلا إلى زيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

منذ أن دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة خلال الصيف، خسر حزبه أغلبيته السابقة، مما ترك ميزانية التقشف التي اقترحها بارنييه غارقة في المعارضة.

أضافت الفصائل اليسارية تعديلات على الضرائب الإضافية، في حين تدفع الفصائل اليمينية نحو تخفيضات أعمق.

وقد أثار اقتراح بارنييه بالفعل مناقشات ساخنة، حيث يطالب بعض المشرعين من أقصى اليسار بفرض ضريبة ثروة جديدة بنسبة 2% على المليارديرات، وهو ما يقول المنتقدون إنه قد يردع الاستثمار.

لقد كان لعدم وجود سياسة مالية متماسكة تأثير ملموس على مصداقية فرنسا في الأسواق المالية.

وأشارت وكالات التصنيف الائتماني إلى أن الانقسامات السياسية في فرنسا تجعل من غير المرجح تنفيذ تدابير مستدامة لخفض العجز.

في بيئة حيث تعمل العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي على تشديد الميزانيات، فإن الوضع السياسي في فرنسا يشكل عبئا فريدا من نوعه، مما يشير إلى ضعف إدارة الميزانية والانضباط المالي في وقت تشكل فيه الثقة أهمية حاسمة.

القواعد المالية الأوروبية تحت الضغط

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تشكل المشاكل المالية التي تواجهها فرنسا تحديا مباشرا للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، والتي تحدد سقف الدين بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي والعجز بنسبة 3%.

لقد تجاوزت الديون الفرنسية هذه الحدود بكثير، لتبلغ الآن نحو 112% من الناتج المحلي الإجمالي.

حتى أن المفوضية الأوروبية أثارت احتمال فرض عقوبات على فرنسا إذا استمرت في انتهاك هذه القواعد.

ولكن فرض مثل هذه العقوبات على ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي سيكون قرارا دقيقا ومشحونا سياسيا.

إن هذا الوضع يسلط الضوء على معضلة طويلة الأمد: كيف يمكن لأوروبا أن تفرض الانضباط المالي دون زعزعة استقرار أحد اقتصاداتها الأساسية؟

ويثير هذا الضغط المالي أيضا تساؤلات حول فعالية المعايير المالية للاتحاد الأوروبي، حيث أن فرنسا ليست وحدها في صراعها مع الميزانية.

وتواجه البلدان في مختلف أنحاء أوروبا تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الاقتصادات، كما تخضع فعالية السياسة المالية للاتحاد الأوروبي للتدقيق.

وإذا لم يتمكن أحد أكبر الاقتصادات في أوروبا من تلبية القواعد، فقد يؤدي هذا إلى مناقشات إصلاحية أوسع نطاقا، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع سياسات الديون والعجز.

كيف يبدو مستقبل فرنسا؟

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وربما تعني التوقعات “السلبية” لفرنسا ارتفاع العائدات، ولكنها تشير أيضاً إلى الضعف في أحد الاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.

أصبح المستثمرون أكثر حذرا بشأن ديون فرنسا، وهو ما ينعكس في ارتفاع عائدات السندات الفرنسية مقارنة بالاقتصادات الأكثر استقرارا مثل ألمانيا.

إذا استمرت وكالات التصنيف الائتماني في فقدان الثقة في الإدارة المالية الفرنسية، فقد ترتفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، مما يزيد الضغوط على مالية الحكومة.

كما يثير خفض التصنيف تساؤلات أوسع نطاقا حول مدى استدامة الاستراتيجيات المالية القائمة على النمو مثل “الاقتصاد الكلي”. ويواجه نهج ماكرون القائم على النمو أولا التدقيق في حين يستمر الدين والعجز في فرنسا في التضخم.

وفي ظل غياب الأغلبية في البرلمان، أصبح لدى فريق ماكرون مساحة محدودة للمناورة بشأن مسائل الميزانية، مما يجعل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المهمة أكثر صعوبة.

رسالة أوسع لأوروبا

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إن الصراعات المالية التي تواجهها فرنسا تحمل آثاراً تتجاوز حدودها.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي على أكبر اقتصاداته، وخاصة ألمانيا وفرنسا، لتقديم مثال على الاستقرار المالي.

ومع تمكن ألمانيا من إدارة ميزانية منضبطة، وإخضاع مالية فرنسا للتدقيق الشديد، فقد برز التركيز الجديد على المساءلة المالية داخل الكتلة.

وسوف يعمل المسار المالي الذي ستتخذه فرنسا كمؤشر رئيسي لكيفية تطبيق الاتحاد الأوروبي للامتثال المالي بين الدول الأعضاء، وخاصة في بيئة عالية المخاطر حيث تفرض الديون المتزايدة والتضخم ضغوطاً على ميزانيات الحكومات في جميع أنحاء القارة.

إن تخفيض التصنيف الائتماني من جانب وكالة موديز ليس مجرد انتكاسة لفرنسا؛ بل هو رسالة إلى صناع القرار السياسي في أوروبا بشأن العواقب المترتبة على الديون غير الخاضعة للرقابة.

في الوقت الذي تواجه فيه اقتصادات الاتحاد الأوروبي تباطؤ النمو وارتفاع التكاليف، فإن التوقعات بشأن الانضباط المالي تتغير، وربما تصبح تجربة فرنسا قصة تحذيرية للآخرين.

ومع احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني مرة أخرى، فإن المسار المالي الذي ستسلكه فرنسا سوف يشكل اختباراً حاسماً للتصميم المالي للاتحاد الأوروبي، وربما نقطة تحول في سياساته.