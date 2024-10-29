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شهدت عملة GME، وهي عملة مشفرة مرتبطة بشركة GameStop، زيادة بنسبة 26.37% في السعر خلال اليوم الماضي، مما يشير إلى اهتمام قوي من جانب المستثمرين.

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ويتماشى هذا الارتفاع المفاجئ بشكل وثيق مع ارتفاع سعر سهم شركة GameStop Corporation بنسبة 8.96% في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE)، حيث ارتفعت الأسهم من 20.85 دولارًا إلى 22.45 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

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يعتقد الكثيرون أن أداء الرمز مرتبط بالمسار الصاعد لسهم GameStop. ومع وجود حجم كبير من النشاط في كل من أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن المحللين ينتبهون إلى ذلك، ويتكهنون بإمكانية تحقيق المزيد من النمو.

سجلت عملة GME زيادة بنسبة 20.2% خلال 24 ساعة

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أظهرت عملة GME ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بنسبة 20.2% خلال 24 ساعة، وهو ما يمثل انتعاشًا واضحًا من أدنى مستويات السوق الأخيرة. في بداية شهر أكتوبر، كانت العملة تتداول عند 0.003226 دولارًا.

ظل السعر ضمن نطاق ضيق بين 0.003669 دولار و0.002841 دولار حتى 13 أكتوبر، عندما أدى ارتفاع الطلب إلى ارتفاع السعر إلى ذروة بلغت 0.005200 دولار.

على الرغم من انخفاضها بنسبة 34% بين 14 و25 أكتوبر، استعادت عملة GME قوتها، حيث ارتفعت بنحو 40.65% في الأيام الأربعة الماضية وحدها.

المصدر: TradingView

وشهد سعر سهم شركة GameStop Corporation أيضًا تحولًا ملحوظًا، حيث ارتفع بعد انخفاضه بنسبة 12% في وقت سابق من هذا الشهر.

بدءًا من شهر أكتوبر عند 22.95 دولارًا، وصلت أسهم GameStop إلى أدنى مستوى لها عند 21.67 دولارًا في 16 أكتوبر قبل إعادة اختبار أدنى مستويات الشهر في 23 أكتوبر.

وارتفع السهم بنسبة 8.91% أمس، بدعم من حجم تداولات على مدار 24 ساعة بلغ 40.724 مليون سهم، وهو ما أدى إلى تجدد اهتمام المستثمرين.

إن الارتباط بين حركة سعر سهم GameStop وأداء رمز GME واضح، حيث يمتد شعور المستثمرين حول الشركة إلى الأصول الرقمية المرتبطة بها.

المحللون يتطلعون إلى إمكانية استمرار الارتفاع في رمز GME

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يتوقع العديد من المحللين أن يستمر سهم GameStop ورمز GME في تحقيق زخم تصاعدي.

توقع خبير العملات المشفرة مايكي موني أن يصل سهم GameStop إلى نطاق يتراوح بين 25 إلى 28 دولارًا بحلول نهاية أكتوبر.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الزيادة المحتملة إلى رفع قيمة رمز GME أيضًا، على الرغم من أن البعض يظل حذرًا، مما يشير إلى أن أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) قد لا يكون وشيكًا.

عوامل السوق المؤثرة على آفاق رمز GME

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وفي حين أظهر رمز GME مرونة في الآونة الأخيرة، إلا أن أداءه يظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بتقلبات أسهم GameStop.

سلط مراقبو السوق الضوء على تأثير ضغوط الشراء المضاربية، والتي، إلى جانب أحجام التداول المرتفعة، أدت إلى تأجيج تحركات أسعار الرمز في الآونة الأخيرة.

إذا استمر سهم GameStop في الارتفاع، فقد يوفر ذلك المزيد من الدعم لرمز GME، على الرغم من استمرار مخاطر السوق نظرًا لاعتماد الرمز على أداء الأسهم.

على الرغم من المكاسب الأخيرة، لا يزال مستقبل رمز GME غير مؤكد، حيث أعرب المحللون عن آراء متباينة بشأن استدامته.

ويحذر بعض الخبراء من أن اعتماد الرمز المميز على مسار أسهم GameStop قد يجعله عرضة لتصحيحات السوق.

ومع ذلك، يشير التعافي الأخير للرمز إلى إمكانية تحقيق مكاسب مستمرة إذا حقق سهم GameStop أداءً إيجابياً.

مع مراقبة السوق، قد يستقر رمز GME أو يواجه تقلبات متجددة في الأيام المقبلة.