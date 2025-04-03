انزلقت كندا إلى عجز تجاري في فبراير، على الرغم من أن الصادرات والواردات سجلت مستويات قياسية.

كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الإحصاء الكندية ، والذي صدر يوم الخميس، أن العجز التجاري بلغ 1.52 مليار دولار كندي (1.08 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعكس فائضًا كبيرًا بلغ 3.13 مليار دولار كندي في يناير.

وبحسب رويترز، كان لدى محللي السوق توقعات تجارية إيجابية لكندا، حيث توقعوا فائضًا قدره 3.55 مليار دولار كندي في فبراير.

لكن الأرقام أشارت إلى الاتجاه المعاكس تماما تقريبا، مما يزيد من الحاجة إلى إعادة النظر في التوقعات الصعودية السابقة بشأن السوق.

ويعتبر هذا التباين في الميزان التجاري كبيرا ويعكس أيضا التغيرات في قواعد التجارة الدولية التي تحدث داخل الاقتصاد العالمي.

بعد صدور بيانات التداول، ارتفع الدولار الكندي إلى 1.0682 دولار، حيث استجاب المستثمرون للنتائج غير المتوقعة.

تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية وتأثيرها

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وتأثرت التجارة الكندية أيضًا بالرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الكندية، بما في ذلك الصلب والألمنيوم وأجزاء السيارات.

ورغم عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة يوم الأربعاء، فإن التهديد المستمر باتخاذ تدابير انتقامية محتملة دفع الشركات إلى بناء المخزونات للحماية من خطر التحول الصعودي في الأسعار.

وتبدو هذه الاستراتيجية بمثابة تحوط ضد حالة عدم اليقين المحيطة بالعلاقات التجارية بين كندا وشريكها التجاري الأكثر أهمية.

ومع ذلك، تضخم العجز التجاري الإجمالي حتى مع ارتفاع الفائض مع الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي مرتفع في يناير/كانون الثاني.

إن المكاسب التي تحققت على مدى ثلاثة أشهر هي علامة على أن المصدرين الكنديين يتكيفون مع التغيرات في السياسة التجارية، وخاصة مع الولايات المتحدة.

وفي فبراير/شباط، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.6%، مما أثار المخاوف بشأن استدامة هذا الاتجاه.

اتجاهات التصدير والاستيراد

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أعلنت هيئة الإحصاء الكندية عن انخفاض الصادرات الإجمالية بنسبة 5.5% في فبراير ، لتصل إلى 70.11 مليار دولار كندي.

والجدير بالذكر أن هذا المبلغ ظل يمثل ثاني أعلى مستوى للصادرات منذ مايو/أيار 2022، مما يدل على المرونة في مواجهة الطلب المتغير.

وأثر انخفاض الصادرات على عشر فئات من المنتجات الحادية عشرة، حيث شهدت سلع الطاقة أكبر انخفاض بنسبة 6.3%.

وكان هذا أول انخفاض في شحنات النفط الخام منذ سبتمبر/أيلول 2024، مدفوعًا في الغالب بانخفاض الأسعار العالمية.

وعلاوة على ذلك، انخفضت صادرات المركبات الآلية وأجزائها بنسبة 8.8%، رغم أنها ظلت أعلى من جميع النتائج باستثناء شهر يناير مقارنة بالعام السابق.

من ناحية أخرى، ارتفعت الواردات للشهر السادس على التوالي، بنسبة 0.88% إلى 71.63 مليار دولار كندي.

ويمكن أن يعزى هذا الارتفاع إلى الطلب المحلي المستمر وتعديلات المخزون استعدادا للرسوم المحتملة.

وارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.5%، لتمثل 63% من إجمالي واردات كندا، وهو ما يسلط الضوء على الترابط بين الاقتصادين على الرغم من التهديدات بالتعريفات الجمركية.

ما هو التالي لكندا في ظل الرسوم الجمركية؟

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وستؤدي مفاوضات التجارة الوشيكة إلى تفاقم ضغوط السوق التي قد يضطر الاقتصاد الكندي إلى مواجهتها أثناء تعافيه.

إن هذا التباطؤ في التجارة في كندا هو عبارة عن مزيج من بعض التغييرات في المخزونات المرتبطة بالتعريفات الجمركية والتغيرات في ديناميكية التصدير/الاستيراد.

وفي أعقاب تقرير التجارة، ارتفع الدولار الكندي بنسبة 1.03% إلى 1.4084 مقابل الدولار الأميركي، أو 71.00 سنتاً.

وتتوقع أسواق صرف العملات احتمالية بنسبة 73% لتوقف خفض أسعار الفائدة في 16 أبريل.

وبشكل عام، فإن اختلال التوازن التجاري لا يشكل سوى جانب واحد من التفاعل المعقد بين العلاقات الخارجية والأهداف الاقتصادية المحلية.

يظل الاقتصاد الكندي لاعباً مهماً على الساحة العالمية، ويتكيف مع التغيير مع استفادة المصدرين والمستوردين من المناخ الجديد والاستعداد للتحديات التي تنتظرنا في الأشهر المقبلة.