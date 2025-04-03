لماذا قد يتمكن الملايين قريبًا من استخدام Bitcoin للدفع عبر Square التابع لجاك دورسي

قد تبدأ شركة Block، وهي شركة التكنولوجيا المالية التي شارك في تأسيسها مؤسس X جاك دورسي، في قبول Bitcoin كطريقة دفع في بعض عروضها قريبًا.

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، قال رجل الأعمال المتسلسل إن البيتكوين قد “يفشل” إذا انتهى به الأمر فقط كمخزن للقيمة.

وتطرق إلى أهمية استخدام البيتكوين في المدفوعات اليومية وأكد أن Block تعمل بنشاط على تمكين معاملات البيتكوين على كل من محطات Square ومحفظة Bitkey.

بينما جادل بعض النقاد بأن إطلاق الخدمة استغرق وقتًا طويلاً، ردّ دورسي بأن العملية ليست بهذه البساطة، لكنه طمأن بأن الخطط قيد التنفيذ. انظر أدناه.

وظل آخرون متشككين، مشيرين إلى أن دورسي كان “يقول ذلك منذ سنوات”، في إشارة إلى تعليقات سابقة لدورسي.

ما هو Square وماذا يعني ذلك بالنسبة إلى Bitcoin؟

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تقدم Block، المعروفة سابقًا باسم Square، مجموعة واسعة من أدوات المستهلكين والشركات المصممة لتبسيط التمويل.

يساعد منتجها الرائد، Square، التجار على قبول المدفوعات وإدارة المخزون وتشغيل العمليات.

اعتبارًا من عام ٢٠٢٤، بلغ عدد مستخدمي Block حوالي ٤ ملايين بائع، ويعالجون حوالي ٢٢٨ مليار دولار سنويًا. إذا بدأت Square بقبول مدفوعات Bitcoin عبر شبكتها التجارية، فقد يمثل ذلك إحدى أهم الخطوات نحو اعتماد العملة المشفرة على نطاق واسع.

مع وجود ملايين البائعين الذين يستخدمون المنصة بالفعل، فإن تفعيل معاملات البيتكوين قد يُدخل البيتكوين فورًا كخيار دفع عملي في التجارة اليومية. علاوة على ذلك، قد يشجع ذلك بعض منافسيها في مجال المدفوعات على استكشاف تكاملات مماثلة.

قطعة رئيسية أخرى من جهود Block في مجال Bitcoin هي Bitkey، وهي محفظة أجهزة ذاتية الحفظ تم إطلاقها في ديسمبر 2023. وهي مصممة لمنح المستخدمين تحكمًا آمنًا ومستقلًا في ممتلكاتهم من Bitcoin دون الاعتماد على البورصات أو الحراس.

وأكد دورسي أن Bitkey، أيضًا، ستدعم مدفوعات Bitcoin بمجرد اكتمال التكامل.

من ناحية المستهلك، يُعد تطبيق Block’s Cash App بالفعل منصةً رئيسيةً لشراء البيتكوين. فهو يتيح للمستخدمين شراء وبيع وتحويل البيتكوين، وفي الربع الرابع من عام ٢٠٢٣ وحده، حقق أرباحًا بلغت ٦٦ مليون دولار من الأنشطة المرتبطة بالبيتكوين.

إلى جانب المدفوعات، تستثمر Block بكثافة في البنية التحتية لبيتكوين. تمتلك الشركة 8,485 بيتكوين بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار أمريكي، وتعمل على بناء نظام تعدين بيتكوين متكامل.

وقد قامت الشركة مؤخرًا بتطوير شريحة تعدين متقدمة بتقنية 3 نانومتر، وهي الآن تركز على جلب حل تعدين كامل إلى السوق، من خلال الجمع بين نقاط قوتها في الأجهزة والبرامج وإدارة سلسلة التوريد.

ولإعطاء الأولوية للمبادرات المتعلقة بالبيتكوين، قامت Block بتقليص مشاريع أخرى مثل منصة بث الموسيقى Tidal ومشروع الويب اللامركزي TBD.

سبق لشركة سكوير أن جربت السماح للتجار بقبول بيتكوين عام ٢٠١٤، ولكن تم إيقاف هذه الميزة في نهاية المطاف. في مقابلة عام ٢٠١٨، أوضح جاك دورسي أن معظم مستخدمي سكوير آنذاك كانوا شركات صغيرة تبيع “الشموع والدراجات”، وأن العملاء ببساطة لم يكونوا مستعدين لإجراء هذه المشتريات اليومية باستخدام بيتكوين.

المشاكل المالية قد تعيق التقدم

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قد تتأخر خطط Block لإطلاق Bitcoin كطريقة دفع حيث أعلنت الشركة مؤخرًا عن أرباح ضعيفة للربع الرابع وسرحت أكثر من 930 موظفًا.

وجاءت عمليات التسريح، التي أثرت على نحو 8% من قوتها العاملة، بعد أسابيع فقط من فشل بلوك في تلبية توقعات وول ستريت، حيث أعلنت عن إيرادات بلغت 6.03 مليار دولار مقابل 6.29 مليار دولار متوقعة وأرباح لكل سهم بلغت 71 سنتا بدلا من 87 سنتا متوقعة.

وفي تعليقات عامة، ادعى دورسي أن تخفيضات عدد الموظفين كانت جزءًا من عملية إعادة هيكلة أوسع نطاقًا تهدف إلى التوافق مع الأولويات الاستراتيجية وتبسيط العمليات.