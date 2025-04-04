من المقرر أن يستقيل رئيس مجلس إدارة شركة بي بي، هيلجي لوند، مما يشكل نهاية حقبة اتسمت بدخول الشركة الطموح ولكن غير الناجح في نهاية المطاف في مجال الطاقة الخضراء.

وأعلنت شركة النفط العملاقة يوم الجمعة أن لوند سيتخلى عن دوره “في الوقت المناسب”.

ويأتي هذا الإعلان وسط ضغوط متزايدة من شركة إليوت أدفايزرز، وهي صندوق تحوط ناشط في الولايات المتحدة، والتي كانت تدفع باتجاه تغييرات كبيرة داخل الشركة.

وقد قامت شركة بي بي بالفعل بتقليص خطط الطاقة الخضراء التي اعتمدتها في السابق، والتي كان لوند نفسه يدافع عنها.

ألقى لوند، رجل الأعمال النرويجي، بثقله وراء قرار شركة بي بي في عام 2020 بخفض إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 40% بحلول عام 2030 والتحول إلى “شركة طاقة متكاملة” مع التركيز القوي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون.

كما أشرف على تعيين برنارد لوني رئيسًا تنفيذيًا في عام 2020.

كان لوني على رأس استراتيجية الشركة المنخفضة الكربون، لكنه غادر في وقت لاحق بسبب علاقات غير معلنة مع موظفين صغار، مما أضاف إلى الاضطرابات داخل شركة بي بي.

وقال لوند يوم الجمعة “بعد إعادة ضبط استراتيجيتنا بشكل أساسي، فإن تركيز بي بي الآن ينصب على تنفيذ الاستراتيجية بوتيرة سريعة وتحسين الأداء وزيادة قيمة المساهمين”.

الآن هو الوقت المناسب لبدء عملية البحث عن خليفتي وتمكين عملية تسليم منظمة وسهلة.

ضغوط الناشطين: إليوت يدفع باتجاه العودة إلى النفط

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وتأتي الاستقالة بعد ضغوط شديدة من شركة إليوت أدفايزرز، التي استحوذت على حصة قدرها 5% في بي بي.

أعرب صندوق التحوط عن عدم رضاه عن استراتيجية شركة النفط الكبرى، بحجة أنها تفتقر إلى الإلحاح والطموح.

وذكرت التقارير أن إليوت كان يستعد للتصويت على إقالة لوند من قبل المساهمين.

أعلنت شركة بي بي في البداية عن نيتها الابتعاد عن النفط والغاز في عام 2020، واقترحت زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء بمقدار عشرة أضعاف وخفض إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 40٪ بحلول عام 2030، مع وقف الاستكشاف في شركات جديدة.

وفي ذلك الوقت، أكد لوند: “نحن على ثقة بأن القرارات التي اتخذناها والاستراتيجية التي نضعها اليوم صحيحة بالنسبة لشركة بي بي، ولمساهمينا، وللمجتمع على نطاق أوسع”.

مع ذلك، تفوق منافسو بي بي، الذين حافظوا على تركيزهم على ارتفاع الطلب على النفط، على الشركة. ونتيجةً لذلك، كان أداء أسهم بي بي دون المستوى المطلوب، مما دفع الشركة إلى التخلي عن أجزاء كبيرة من استراتيجيتها لعام 2020.

في أحد أيام أسواق رأس المال في فبراير/شباط، تراجعت شركة بي بي عن العديد من تعهداتها البيئية وتعهدت بزيادات سنوية غير محددة في إنتاج الوقود الأحفوري، مما يشير إلى تحول واضح نحو أعمالها الأساسية.

ما هو التالي لشركة BP؟

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علّق آشلي كيلتي، محلل النفط والغاز في بانمور ليبيرم، قائلاً: “هذا ليس مفاجئًا على الإطلاق، خاصةً بعد أن بنى المستثمر الناشط إليوت مركزًا كبيرًا في شركة بي بي وبدأ في التحريض على التغيير. كان إليوت يستعد لمحاولة الحصول على تصويت المساهمين لإجبار لوند على الرحيل، لذا يبدو أنه يستعد قبل أن يُدفع”.

ويتوقع كيلتي مزيداً من الإجراءات من جانب إليوت، مشيراً إلى أن صندوق التحوط “سيحول الآن انتباهه إلى الرئيس التنفيذي موراي أوكينلوس ــ فمحاولته لتحويل شركة بي بي بعيداً عن الطاقة الخضراء تبدو غير صادقة، ونحن نفترض أن إليوت سوف يرغب في رئيس تنفيذي جديد قادر على إعادة ضبط الاستراتيجية على النحو السليم”.

وتتولى السيدة أماندا بلانك، الرئيسة التنفيذية لشركة أفيفا، قيادة عملية الخلافة بصفتها المديرة المستقلة العليا لشركة بي بي.

وبحسب صحيفة “ديلي تلغراف”، أشار متحدث باسم شركة “بي بي” إلى أن المرشح الناجح سينضم إلى مجلس الإدارة وسيتعاون مع لوند لضمان انتقال سلس قبل تنحيه، على الأرجح خلال عام 2026.

وأكد لوند قائلاً: “إن مجلس الإدارة وأنا ملتزمون بدعم موراي وفريقه، والإشراف على تحقيق بي بي لأهدافها الاستراتيجية والمالية كما حددناها في تحديثنا الأخير لأسواق رأس المال”.

وأضافت السيدة أماندا: “لقد بدأنا بحثًا شاملاً لتحديد المرشحين لرئاسة المجلس الذين يتمتعون بالمصداقية والخبرة ذات الصلة لقيادة المجلس ومواصلة قيادة التنفيذ الآمن لاستراتيجية إعادة الضبط من قبل الإدارة”.