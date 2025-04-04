تتصارع صناعة الأزياء العالمية مع تداعيات إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة شاملة، وهي القيود التجارية الأكثر شمولاً التي شهدناها منذ ما يقرب من قرن من الزمان.

وأحدثت هذه الخطوة، التي تستهدف بعض أكبر مراكز تصنيع الملابس على مستوى العالم، موجة من الصدمة في مختلف أنحاء القطاع.

وفي بيان صدر من حديقة البيت الأبيض، كشف ترامب عن فرض تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن الرسوم أعلى بكثير بالنسبة لنحو عشرين دولة تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها، والعديد منها بمثابة مراكز إنتاج رئيسية لصناعة الأزياء.

قائمة الرسوم الجمركية: فيتنام، وكمبوديا، وبنجلاديش، والصين، والاتحاد الأوروبي

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ستواجه فيتنام، ثاني أكبر مصدر للملابس إلى الولايات المتحدة بعد الصين، تعريفات جمركية كبيرة بنسبة 46%.

وستخضع كمبوديا لرسوم جمركية بنسبة 49%، في حين ستخضع بنغلاديش لرسوم جمركية بنسبة 37%.

سيتم زيادة معدل التعريفة الجمركية الحالي في الصين بضريبة جديدة بنسبة 34%، مما يرفع إجمالي معدل التعريفة الجمركية إلى 54%.

سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 20٪ على الاتحاد الأوروبي.

وقالت جمعية صناعة الأزياء الأمريكية في بيان “نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء قرار إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على جميع الواردات”، مؤكدة على قلق الصناعة.

وسوف يؤثر هذا الإجراء بشكل خاص على العلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال الأزياء الأمريكية.

وأعلن ترامب أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل.

تراجع حاد في أسهم الموضة: وول ستريت تتفاعل مع أنباء التعريفات الجمركية

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استجاب السوق سريعًا، حيث انخفضت أسهم قطاع الأزياء بشكل حاد في تعاملات ما بعد الإغلاق. انخفضت أسهم لولوليمون بأكثر من 10%، بينما انخفضت أسهم نايكي ورالف لورين بنسبة 7%.

وشهدت شركات Tapestry وCapri وPVH Corp. انخفاضات بنحو 5%.

وتجاوزت هذه الانخفاضات انخفاضًا بنحو 4% في العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، مما يسلط الضوء على مدى الضعف المحدد الذي يعاني منه قطاع الأزياء.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم الجمركية الجديدة، التي جاءت في أعقاب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق على السلع القادمة من الصين والمكسيك وكندا، إلى زيادة التكاليف وإحداث اضطرابات كبيرة لعدد لا يحصى من شركات الأزياء.

تعد الولايات المتحدة سوقًا حيويًا للملابس والأحذية، حيث تستورد أكثر من 98% من ملابسها وحوالي 99% من أحذيتها.

وهذا يعني أن كل قطعة أزياء تباع في البلاد تقريبا سوف تخضع لرسوم جمركية إضافية.

وفي إعلانه، عرض ترامب رسمًا بيانيًا يوضح البلدان ومعدلات التعريفات الجمركية، والتي قال إنها تمثل نصف الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تطبقها على الولايات المتحدة.

وكانت المعدلات أعلى بشكل ملحوظ مما توقعه العديد من المحللين.

العصر الذهبي لأمريكا: رؤية ترامب وواقع الموضة

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وأكد ترامب في خطابه “سنفتح الأسواق الأجنبية ونكسر الحواجز التجارية الأجنبية، وفي نهاية المطاف فإن زيادة الإنتاج في الداخل تعني منافسة أقوى وأسعارًا أقل للمستهلكين”.

سيكون هذا، بالفعل، العصر الذهبي لأمريكا، إنه يعود. سنعود بقوة.

ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون حقائق صناعة الأزياء أكثر تعقيدا بكثير.

ومن المتوقع أن تتردد أصداء هذه الصدمات في جميع أنحاء سلسلة التوريد العالمية لصناعة الأزياء.

في أعقاب إعلانات ترامب السابقة بشأن الرسوم الجمركية، أعلنت شركات التجزئة مثل وول مارت عن نيتها التفاوض على خفض الأسعار مع الموردين، مما أدى فعليًا إلى تحويل بعض العبء إلى المصب.

وبما أن المصانع تعمل بالفعل بهامش ربح ضئيل، فإن المطالبات بمزيد من خفض الأسعار قد يكون لها تأثيرات متتالية، مما يؤثر على صناع المنسوجات والمزارعين.

وسوف تواجه العديد من العلامات التجارية وتجار التجزئة خيارا صعبا يتمثل في امتصاص التكاليف المرتفعة أو تمريرها إلى المستهلكين من خلال زيادات الأسعار.

ويأتي هذا في وقت يشعر فيه العديد من المتسوقين بالفعل بضغط التضخم ويديرون ميزانياتهم بعناية.

حتى قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة، ساهم عدم اليقين المحيط بسياسات ترامب التجارية في انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي، التي انخفضت في مارس/آذار إلى أدنى مستوى لها منذ الوباء.

وقال ديفيد فرينش، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية في الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، لشبكة CNN: “المزيد من التعريفات الجمركية تعني المزيد من القلق وعدم اليقين بالنسبة للشركات والمستهلكين الأميركيين”.

الرفاهية والرياضة وأكثر من ذلك: لا يوجد قطاع محصن

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ورغم أن الرسوم الجمركية ستؤثر على مجموعة واسعة من شركات الأزياء، فإن بعض القطاعات قد تكون معرضة للخطر بشكل خاص.

على سبيل المثال، شهدت سوق السلع الفاخرة في الولايات المتحدة أكثر مناطقها مرونة في ظل التباطؤ العالمي.

ومع ذلك، فإن نقص الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة يعني أن هذه العلامات التجارية ستواجه الآن تكاليف جديدة.

وتجد العلامات التجارية الرياضية، التي عملت بنشاط على تنويع مصادرها بعيدًا عن الصين، نفسها الآن تواجه ارتفاعًا في التكاليف في مراكز التصنيع البديلة مثل فيتنام وكمبوديا.

وفي نهاية المطاف، سوف تشعر صناعة الأزياء بأكملها بالتأثيرات، حتى تلك الشركات التي تنتج السلع النهائية في الولايات المتحدة، لأنها تعتمد في كثير من الأحيان على المواد الخام المستوردة.

إن التعامل مع هذا المشهد الجديد سوف يطرح تحديات كبيرة في الأشهر المقبلة.