جي بي مورجان: رسوم دونالد ترامب الجمركية ستسبب “دماء” وترفع خطر الركود إلى 60%

أصدر كبير خبراء الاقتصاد العالمي في جي بي مورجان تحذيرا صارخا بشأن العواقب المحتملة لسياسة التعريفات الجمركية العدوانية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، وتوقع أن “تكون هناك دماء”.

في مذكرة بحثية نشرت يوم الخميس، حذر بروس كاسمان من جي بي مورجان، إلى جانب فريق من خبراء الاقتصاد في الشركة، من أن احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي إلى الركود قفز من 40% إلى 60% وهو رقم مثير للقلق بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية في “يوم التحرير” يوم الأربعاء.

تفرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بمناسبة “يوم التحرير” ضريبة بنسبة 10% على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى الولايات المتحدة، مع فرض رسوم جمركية أعلى على 60 شريكًا تجاريًا يعانون من عجز تجاري مستمر مع الولايات المتحدة.

ويشمل ذلك القوى الاقتصادية الكبرى مثل الصين واليابان، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التعريفات الجمركية لتضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية المفروضة بالفعل على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، كندا والمكسيك، مما أدى إلى حالة من القلق على نطاق واسع.

تحول حاسم في سياسة التجارة الأمريكية: تحول في سياسة التجارة الأمريكية

وجاء في مذكرة بحثية صادرة عن بنك جي بي مورجان تشيس: “لقد تم الاعتراف بالسياسات الأميركية التخريبية باعتبارها الخطر الأكبر على التوقعات العالمية طوال العام”.

وتعزز الأخبار الأخيرة مخاوفنا لأن السياسة التجارية الأميركية أصبحت أقل ملاءمة للأعمال التجارية بشكل حاسم مما توقعنا.

ويصف خبراء الاقتصاد في العملاق المصرفي الرسوم الجمركية بأنها “زيادة ضريبية وظيفية” على مشتريات الأسر والشركات الأمريكية من السلع المستوردة.

وحذر خبراء الاقتصاد وسلسلة التوريد في وقت سابق من أن خطة ترامب للتعريفات الجمركية من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من السلع، من المواد الغذائية الأساسية اليومية مثل القهوة والسكر إلى الملابس والمشتريات الكبرى مثل السيارات والأجهزة.

زيادة ضريبية ذات أبعاد تاريخية: التأثير الاقتصادي الكلي

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وحسب محللي جي بي مورجان، فإن إعلان هذا الأسبوع، إلى جانب زيادات التعريفات الجمركية السابقة، يرفع فعليا معدل الضريبة المتوسط في الولايات المتحدة “بنحو 22 نقطة مئوية إلى ما يقدر بنحو 24%”، وهو ما يعادل نحو 2.4% من القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل البلاد، أو الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء في مذكرة بحثية صادرة عن بنك جي بي مورجان تشيس: “إن زيادة بهذا الحجم ستكون على قدم المساواة مع أكبر زيادة ضريبية منذ الحرب العالمية الثانية”.

وقد تتفاقم هذه التأثيرات نتيجة للتدابير الانتقامية التي تتخذها بلدان أخرى، وتراجع معنويات الأعمال في الولايات المتحدة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

هل الركود في الأفق؟ جي بي مورغان يُدق ناقوس الخطر

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لذا، نؤكد أن هذه السياسات، في حال استمرارها، ستدفع على الأرجح الاقتصاد الأمريكي، وربما العالمي، إلى الركود هذا العام. ويؤكد تحديث لشجرة سيناريوهات الاحتمالات لدينا هذه النقطة، حيث يرفع خطر الركود هذا العام إلى 60%،” كما تابعت المذكرة، راسمة صورة قاتمة للتداعيات الاقتصادية المحتملة.

ومع ذلك، يقدم خبراء الاقتصاد في جي بي مورجان بصيص أمل، مؤكدين أن الركود على الصعيد الوطني أو العالمي “ليس أمرا محسوما”.

وبعيداً عن النقطة الواضحة المتمثلة في أن الإجراءات السياسية قد تتغير في الأسابيع المقبلة، فإننا نواصل التأكيد على أن التوسع في الولايات المتحدة والعالم يقف على أرض صلبة وينبغي أن يكون قادراً على الصمود في وجه صدمة متواضعة الحجم.

ورغم هذه النقطة الإيجابية المحتملة، تؤكد المذكرة أن خبراء الاقتصاد في جي بي مورجان “ينظرون إلى التنفيذ الكامل للسياسات المعلنة باعتباره صدمة اقتصادية كلية كبيرة” – وهي الصدمة التي سيكون من الصعب التعافي منها إذا استمرت سياسات ترامب.