باول يحذر من أن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة

أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن قلقه بشأن التعريفات الجمركية الجديدة الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، محذرا من أن التأثير الاقتصادي قد يكون أكثر حدة مما كان متوقعا – مع ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو وسط حالة عدم اليقين المتزايدة.

وفي حديثه خلال مؤتمر للصحفيين الاقتصاديين في أرلينجتون بولاية فرجينيا، حذر باول من أن الضرائب الجمركية الأخيرة التي فرضتها إدارة ترامب “أكبر من المتوقع” ويمكن أن تطلق العنان لمجموعة معقدة من التحديات للاقتصاد الأميركي والبنك المركزي.

وقد أدت الرسوم الجمركية الجديدة – التي أُعلن عنها يوم الأربعاء واستهدفت مجموعة واسعة من شركاء التجارة العالميين – إلى إحداث اضطراب في الأسواق المالية بالفعل، حيث أدت إلى محو حوالي 10% من مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية بحلول يوم الجمعة.

وقال باول:

نحن نواجه توقعات غير مؤكدة للغاية مع ارتفاع مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.

وأضاف أن هذا يقوض بشكل مباشر مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من فرص العمل.

وفي حين امتنع باول عن التعليق بشكل مباشر على عمليات البيع الحادة للأسهم، فإن خطابه أقر بالخيارات الصعبة التي تنتظر صناع السياسة النقدية.

وأضاف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل يركز على تثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل مع تقييم التداعيات الناجمة عن الرسوم الجمركية.

ورغم أن التأثيرات الأولية للرسوم الجمركية تؤدي عادة إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، حذر باول من أن التأثيرات هذه المرة قد تكون أكثر استمرارا.

وقال “إن التزامنا هو ضمان ألا تتحول الزيادة لمرة واحدة في مستوى الأسعار إلى مشكلة تضخم مستمرة”.

في الوقت الحالي، سوف يمتنع بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اتخاذ أي إجراءات فورية، وسيواصل مراقبة البيانات الواردة.

وقال باول “من السابق لأوانه القول ما هو المسار المناسب للسياسة النقدية”، مشيرا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في وضع جيد يسمح له بالانتظار لمزيد من الوضوح.

إن التحدي الرئيسي الذي يواجه البنك المركزي هو التوفيق بين البيانات “الصارمة” القوية – مثل 228 ألف وظيفة جديدة في مارس/آذار ومعدل البطالة البالغ 4.2% – والبيانات “الناعمة” مثل معنويات الأعمال والاستطلاعات، والتي تشير إلى تباطؤ اقتصادي في المستقبل.

وأشار باول إلى أن هذا التباعد قد يتسع مع ظهور العواقب الاقتصادية للتوترات التجارية.

وقد تفاعلت الأسواق بشكل حاد.

ويتوقع المستثمرون الآن أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بأربعة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام، ارتفاعا من ثلاثة تخفيضات قبل تحرك ترامب بشأن التعريفات الجمركية.

ويقدر بعض المحللين أن متوسط الضرائب على الواردات الأميركية قد يرتفع إلى 27%، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنحو 2.5% في عهد إدارة بايدن.

تشمل التداعيات التجارية الأوسع نطاقًا أيضًا إجراءات انتقامية من الصين. فرضت بكين رسومًا جمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، وقيّدت صادرات المعادن الحيوية لصناعة التكنولوجيا، وحدّت من واردات الدواجن الأمريكية، مما يُشير إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

أعرب مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي عن مخاوفهم. وأشارت ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن توقعات التضخم بدأت بالارتفاع قبل إعلان ترامب.

وحذر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون من أن حالة عدم اليقين قد تضر بالإنفاق الأسري والتجاري، في حين أضافت محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر أن العلامات المبكرة للركود التضخمي – وهو مزيج سام من النمو الراكد والتضخم – ربما تكون في طور الظهور.

بينما يخوض البنك المركزي هذه البيئة المتقلبة، أوضح باول أن كبح جماح التضخم وحماية الاستقرار الاقتصادي لا يزالان من أهم أولوياته. ولكن مع تصاعد التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية، أصبحت مهمة الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة.