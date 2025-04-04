أثار كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طال انتظاره، عن خططه التجارية، والذي أُطلق عليه اسم “يوم التحرير”، صدمةً في الأسواق العالمية، لكن ما الذي يُحرّر تحديدًا لا يزال موضع نقاش حاد. هل هو تحرر الاقتصاد الأمريكي من المنافسة العالمية؟

هل يتعلق الأمر بالدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية؟ أم لعلاقات ودية مع شركاء تجاريين رئيسيين؟

في حين أن التأثير الكامل لا يزال يتعين رؤيته – مع عدم تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات بنسبة 25٪ حتى الآن والرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10٪ المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل، تليها الرسوم الجمركية “المتبادلة” في 9 أبريل – كان رد فعل السوق الأولي سلبيا للغاية.

على الرغم من تصريحات ترامب المتفائلة بأن “الأسواق ستزدهر. الأسهم ستزدهر. البلاد ستزدهر”، إلا أن العواقب المباشرة كانت بعيدة كل البعد عن الاحتفال بالنسبة للمستثمرين، الذين وجدوا أنفسهم في الجانب الخطأ من موجة بيع هائلة.

الذعر في وول ستريت: الهروب إلى الأمان

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بعد جلسة التداول يوم الخميس، فر المستثمرون، بعيدًا عن الشعور بالتحرر، إلى الأمان النسبي الذي توفره السندات، بحثًا عن مأوى من العاصفة التي أطلقتها سياسات ترامب.

واستجابت الأسواق بطريقة وحشية.

انهيار حاد في سوق الأسهم: انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.84%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.98%، مسجلين أكبر انخفاض لهما منذ يونيو/حزيران 2020. كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.97% مسجلاً أسوأ جلسة له منذ مارس/آذار 2020.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4.84%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.98%، مسجلين أكبر انخفاض لهما منذ يونيو/حزيران 2020. كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 5.97% مسجلاً أسوأ جلسة له منذ مارس/آذار 2020. الشركات الصغيرة في منطقة الهبوط: انخفض مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 6.59%، مما دفعه إلى منطقة سوق الهبوط، والتي يتم تعريفها على أنها انخفاض بنسبة 20% أو أكثر من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا.

انخفض مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة بنسبة 6.59%، مما دفعه إلى منطقة سوق الهبوط، والتي يتم تعريفها على أنها انخفاض بنسبة 20% أو أكثر من أعلى مستوى في 52 أسبوعًا. ارتفاع سوق السندات: انخفض العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4% مع قيام المستثمرين بشراء السندات، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع.

السبعة العظماء يعانون من خسارة قدرها تريليون دولار

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وتحملت شركات التكنولوجيا العملاقة المعروفة باسم “السبعة الرائعون” العبء الأكبر من عمليات البيع، حيث خسرت مجتمعة ما يقرب من 1.03 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وفقًا لتحليل CNBC.

وتعرضت أسهم شركة أبل لضربة قاسية على وجه الخصوص، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 9%، وهو أكبر انخفاض لها في خمس سنوات.

إن حقيقة أن قائمة موردي شركة أبل تتكون إلى حد كبير من البلدان المتضررة بشكل غير متناسب من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تقدم تفسيرا مقنعا محتملا.

هل يلوح الركود التضخمي في الأفق؟ خبراء يحذرون من خطر اقتصادي

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وقد أثارت الاضطرابات في السوق مخاوف من الركود التضخمي، وهو مزيج سام من تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

حذّرت ليندسي روزنر، رئيسة قسم الدخل الثابت متعدد الأصول في جولدمان ساكس، شبكة سي إن بي سي من أن خطة ترامب للرسوم الجمركية قد تُبطئ النمو وترفع الأسعار. ويذهب اقتصاديو جي بي مورغان إلى أبعد من ذلك، مُتنبّئين بأن سياسات ترامب التجارية “ستدفع الاقتصاد الأمريكي والعالمي على الأرجح إلى الركود هذا العام”.

ومن شأن هذا أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، مما يضطره إلى الاختيار بين مكافحة التضخم، أو تحفيز النمو، أو الوقوف جانباً والسماح للأحداث بالتطور دون تدخل.

التداعيات العالمية: الأسواق الأوروبية تتعرض لضربة قوية

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امتدت تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى ما هو أبعد من الحدود الأميركية، حيث تلقت الأسهم الأوروبية أيضًا ضربة قوية.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.57%، وكانت العلامات التجارية الكبرى للبيع بالتجزئة من بين الأسوأ أداء.

تراجع سهم شركة الشحن العملاقة “ميرسك”، التي تُعتبر عادةً مؤشرًا للتجارة العالمية، بنسبة 9.5%. ردًا على ذلك، أشار وزير الاقتصاد الألماني بالإنابة، روبرت هابيك، إلى أن ترامب “سيستسلم للضغوط” ويغير سياساته الجمركية إذا ما اتحدت أوروبا.

بينما يُصارع المستثمرون تداعيات أخبار الرسوم الجمركية، يُلوح في الأفق تقرير الوظائف المُرتقب. وكما حذّر أحد مُحللي استراتيجيات السوق، فإن ضعف تقرير الوظائف قد يكون “مسمارًا في نعش الاقتصاد الأمريكي”.

في حين تعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط من فرض رسوم جمركية بنسبة 20%، تعرضت المملكة المتحدة لضغوط أقل بلغت 10%، مستفيدة من علاقتها التجارية الأكثر توازنا مع الولايات المتحدة.

يتفق أغلب المحللين على أنه من منظور اقتصادي، هناك عدد قليل من الرابحين ــ إن وجدوا ــ من التباطؤ المتوقع في النمو وانهيار العلاقات التجارية.