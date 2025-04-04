انتهى النزاع القانوني المطول بين شركة Ripple Labs وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) رسميًا بالتسوية، مما أنهى معركة قضائية استمرت ما يقرب من أربع سنوات.

ستدفع شركة Ripple غرامة مدنية مخففة بقيمة 50 مليون دولار ، وهو ما يمثل خفضًا بنسبة 60% عن المبلغ المقترح في البداية وهو 125 مليون دولار.

في المقابل، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات على طلب إزالة أمر قضائي رئيسي كان يتطلب في السابق من شركة Ripple تسجيل مبيعات الأوراق المالية المستقبلية.

لكن القرار لم يُثر رد فعل السوق الذي توقعه الكثيرون. ظل سعر XRP ثابتًا في معظمه، مما حير المضاربين الذين توقعوا ارتفاعًا بعد التسوية.

وفي هذه الأثناء، اتخذت القضية منعطفا جديدا مع تقديم دعوى طارئة غير متوقعة من قبل طرف ثالث.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتخلى عن أمر قضائي، وتدفع شركة ريبل 50 مليون دولار

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وبموجب شروط التسوية، تتجنب شركة Ripple عملية قانونية مطولة من خلال دفع غرامة مخفضة بشكل كبير.

وستطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا من القاضية أناليزا توريس إزالة أمر “الامتثال للقانون” – وهو أمر يمنع شركة Ripple من الانخراط في مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة في المستقبل.

ويأتي القرار بعد أشهر من حكم المحكمة بأن رمز XRP الخاص بشركة Ripple لا يشكل في حد ذاته أمانًا بموجب القانون الفيدرالي.

في حين أن القرار يمثل فوزًا قانونيًا لشركة Ripple، إلا أن سوق التشفير الأوسع أظهر حماسًا محدودًا.

ظل سعر XRP، الذي توقع العديد من المتداولين ارتفاعه بعد النتيجة، راكدًا.

على عكس قفزات الأسعار التي شوهدت في تسويات SEC السابقة التي شملت منصات التشفير مثل Kraken و Cumberland، لم يستجب XRP حتى الآن، مما يعكس معنويات السوق الخافتة أو ربما تسعير النتيجة القانونية مسبقًا.

كينر يقدم أدلة مفاجئة في القضية

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ما إن بدت القضية وكأنها قد انتهت، حتى ظهرت تطورات جديدة. في 29 مارس/آذار 2025، رُفعت دعوى طوارئ في ملف ريبل من قِبل رجل يُدعى جاستن دبليو. كينر.

ويزعم كينر أنه يمتلك “أدلة حاسمة لصالح المتهمين ولصالح الحرية للشعب الأمريكي”.

وبحسب ملفه، فإن هذا الدليل مرتبط بعقود استثمار مادية كان يجمعها، على الرغم من عدم تقديم مزيد من التفاصيل.

لا يعتبر كينر، المعروف أيضًا باسم “جيسون دبليو كينر”، جديدًا في مجال إنفاذ القوانين من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقد سبق أن رفعت هيئة تنظيمية دعوى قضائية ضده بتهمة العمل كمتعامل غير مسجل في سوق الأسهم الرخيصة، وأمرته المحكمة بدفع أكثر من 10 ملايين دولار كتعويضات.

وقد أثارت محاولته التدخل في قضية ريبل تساؤلات حول الدافع والأهمية، خاصة بالنظر إلى تاريخه القانوني مع الوكالة.

ولا يبدو أن الطلب الطارئ له أي تأثير مباشر على التسوية النهائية، ولكنه لفت الانتباه مجددًا إلى ملف القضية عندما بدا أنها على وشك الانتهاء.

وقد تم إدراج الملف في السجل العام، وقد يؤدي إدراجه إلى توضيحات إجرائية أخرى من قبل المحكمة.

مجتمع XRP ينتظر بيان لجنة الأوراق المالية والبورصات

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على الرغم من الإغلاق، لا يزال أعضاء مجتمع XRP ينتظرون بيانًا عامًا رسميًا من هيئة الأوراق المالية والبورصات.

في التسويات السابقة التي شملت كيانات مشفرة، أصدرت اللجنة بيانات صحفية مفصلة توضح الأساس المنطقي والآثار المترتبة على ذلك.

ولم يتم نشر أي إعلان من هذا القبيل حتى الآن بشأن تسوية الريبل.

وقد أضاف هذا الصمت إلى التكهنات حول آثار الصفقة، وخاصة فيما يتعلق بالتصنيف القانوني لـ XRP في المعاملات المستقبلية.

حتى الآن، لا يزال الحكم النهائي لصالح Ripple سليمًا، بما في ذلك حكم القاضي توريس بأن XRP ليست أمانًا عند تداولها في البورصات العامة.

ومع ذلك، تحتفظ هيئة الأوراق المالية والبورصات بالسلطة على المبيعات المؤسسية وتواصل مراقبة الامتثال للوائح الأوراق المالية في جميع أنحاء مجال الأصول الرقمية.

سعر XRP ثابت على الرغم من التسوية

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كان رد فعل السوق الأبرز، أو بالأحرى غيابه، من جانب XRP نفسه. منذ ظهور خبر التسوية، تذبذبت تداولات XRP ، ولم تتمكن من تجاوز مستويات المقاومة الرئيسية.

ويشير المحللون إلى أن النتيجة ربما تم تسعيرها بالفعل في XRP، أو أن المستثمرين ينتظرون مزيدًا من الوضوح التنظيمي قبل الدخول في مراكز جديدة.

إن غياب ارتفاع الأسعار يتناقض مع الأنماط التي شوهدت في حالات مماثلة.

عندما توصلت شركتا Kraken و Cumberland إلى تسوياتهما الخاصة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، شهدت الرموز المرتبطة بهما مكاسب قصيرة الأجل.

يسلط الأداء المستقر لعملة XRP الضوء على استمرار حذر المستثمرين وربما يعكس اتجاهًا أكبر لعدم اليقين في بيئة تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة.