أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة قرار عزل الرئيس يون سوك يول، مما أدى إلى إقالته رسميًا من منصبه وبدء العد التنازلي لمدة 60 يومًا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وجاء القرار بعد أشهر من الاضطرابات السياسية التي أشعلتها إعلان يون المثير للجدل للأحكام العرفية في أواخر العام الماضي.

وأكد رئيس المحكمة العليا بالإنابة مون هيونج باي، في خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني، أن المحكمة توصلت إلى قرار بالإجماع.

وأوضح أن إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول لم يكن كافيا لتلبية المتطلبات الدستورية للأزمة الوطنية.

وعلاوة على ذلك، فإن استخدام القوة العسكرية لمنع العمل البرلماني كان انتهاكا مباشرا للقانون الكوري الجنوبي.

وقال مون، بحسب ترجمة وكالة يونهاب للأنباء، إن “نشر القوات في الجمعية الوطنية كان تجاوزا خطيرا للسلطة التنفيذية”.

الأحكام العرفية وتداعياتها

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وكان يون قد أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ ــ وهو الأول منذ أكثر من أربعة عقود ــ خلال بث تلفزيوني في وقت متأخر من الليل، حيث ادعى أن البلاد تواجه تهديدات من “القوات الشيوعية الكورية الشمالية” و”العناصر المناهضة للدولة”.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل عنيفة على الفور، حيث رفض المشرعون المرسوم بسرعة وبدأوا إجراءات عزل بعد أيام قليلة فقط.

صوت البرلمان لصالح عزل يون في 14 ديسمبر ، مما أدى إلى تعليق مهامه.

وينهي حكم المحكمة الصادر يوم الجمعة العملية، ويمثل المرة الثانية فقط في تاريخ البلاد الديمقراطي التي يتم فيها إقالة رئيس رسميًا من منصبه.

وفي هذه الأثناء، أعيد تعيين رئيس الوزراء هان دوك سو رئيسا بالوكالة، وذلك عقب توجيه سابق أصدرته المحكمة في 24 مارس/آذار.

الأسواق تستجيب للاضطرابات السياسية

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وكان رد فعل الأسواق المالية سريعا على قرار المحكمة.

أغلق مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية على انخفاض بنسبة 1.66%، في حين انخفض مؤشر كوسداك الأصغر بنسبة 0.85%.

في المقابل، ارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنحو 1% مقابل الدولار الأميركي.

وعقد وزير المالية تشو كيونج هو اجتماعا طارئا إلى جانب رئيس البنك المركزي ري تشانج يونج وغيره من كبار المنظمين لتقييم التداعيات على الاقتصاد المالي والحقيقي للبلاد.

وأشار خبراء الاقتصاد إلى أنه في حين يضيف الحكم مزيدا من الوضوح السياسي، فإن الأسواق تظل غير مستقرة بسبب المخاوف التجارية العالمية والتحولات السياسية المقبلة.

المستثمرون يتطلعون إلى الانتخابات واتجاه السياسة

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ويحول قرار المحكمة الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي من المتوقع أن تجرى في أوائل يونيو/حزيران المقبل.

ويعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونج على نطاق واسع المرشح الأبرز، على الرغم من أن المرشحين الرسميين لم يتم الإعلان عنهم بعد.

وقال هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في بنك لومبارد أوديير: “إن الحكم يعيد درجة من اليقين في الحوكمة، لكن الأسواق لا تزال تهضم الرياح المعاكسة الجيوسياسية الأوسع نطاقا”.

لا تزال الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها ترامب تلقي بظلالها على الاقتصاد.

وقال لي إنه لديه دعوة “محايدة” بشأن كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن “عدم اليقين بشأن التجارة يتوازن مع عودة السياسة الطبيعية وتقييمات الأصول غير المتطلبة”.

لا تزال التوقعات السياسية غير مؤكدة

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وحذر مين جو كانج، الخبير الاقتصادي البارز لدى مجموعة آي إن جي لشؤون كوريا الجنوبية واليابان، من أن الانقسامات السياسية والتأخيرات المالية قد تؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وأشارت إلى أن الإجراءات الجنائية ضد يون لا تزال نشطة ويمكن أن تؤثر على الحملة الرئاسية.

قالت: “التهم الجنائية الموجهة إلى يون منفصلة عن إجراءات عزله. وبالتالي، سيستمر الضجيج السياسي المحيط بها طوال الحملة الرئاسية، مما يزيد من انقسام البلاد”، مضيفةً أن الأسواق ستتحول بسرعة نحو الانتخابات في يونيو/حزيران.

وأضاف كانج أن هناك أيضًا قدرًا كبيرًا من عدم اليقين بشأن المرشحين الرئاسيين وسياساتهم.

وبحسب كانج، فإن فوز الحزب الديمقراطي قد يفتح الباب أمام نهج مالي توسعي، مع اقتراح ميزانية بقيمة 35 تريليون وون وزيادة محتملة في الرعاية الاجتماعية والاستثمار العام.

في المقابل، يدعو حزب الشعب التقدمي إلى حزمة إنفاق أكثر تواضعا بقيمة 15 تريليون وون، على الرغم من أنه من المتوقع أن يحافظ كلا الحزبين على موقف التيسير بشكل عام.

ومع ذلك، فإن الجمود السياسي سيجعل من الصعب على الحكومة تنفيذ أجندتها السياسية. وفي جميع الأحوال، من المتوقع أن يكون التأثير الإجمالي على النمو هذا العام أضعف مما توقعناه في البداية، حسبما قالت.

ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيدا من الوضوح بشأن المرشحين ومنصات الحملات الانتخابية.

وحتى ذلك الحين، سيظل المستثمرون والمحللون على حد سواء يواجهون مشهدا معقدا تشكله السياسة المحلية والضغوط الاقتصادية الخارجية.