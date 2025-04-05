أديداس ضد بوما: كيف أدى انفصال شقيقين في بلدة ألمانية صغيرة إلى نشوء منافسة طويلة الأمد

عندما أعلنت شركة بوما يوم الخميس أن رئيس المبيعات السابق في شركة أديداس آرثر هولد سوف يصبح الرئيس التنفيذي الجديد لها، ليحل محل أرن فرويندت بسبب “اختلاف وجهات النظر حول تنفيذ الاستراتيجية”، لم يكن الأمر مجرد تغيير روتيني في القيادة.

وأضافت هذه الخطوة فصلاً آخر إلى واحدة من أكثر المنافسات شهرة في تاريخ الشركات: بوما ضد أديداس.

وقد شهدت هذه المنافسة، التي اتسمت بتبادل المواهب والتنافس الاستراتيجي، تحولاً دراماتيكياً في عام 2022 عندما عينت شركة بوما بيورن جولدن، الذي كان نائباً أول للرئيس للملابس والإكسسوارات في شركة أديداس في التسعينيات، لقيادة الشركة كرئيس تنفيذي لها.

لكن تحت هذه التحركات في قاعة الاجتماعات تكمن قصة أقدم وأكثر شخصية – قصة بدأت بانفصال مرير بين شقيقين في بلدة ألمانية صغيرة وتطورت لتصبح واحدة من أكثر الخلافات الأسطورية في عالم الملابس الرياضية العالمية.

إن شركتي أديداس وبوما، وهما من أكبر شركات الملابس الرياضية في العالم، تدينان بأصولهما ليس فقط إلى الطموح والابتكار، ولكن أيضًا إلى الخلاف المرير بين شقيقين ألمانيين – أدولف ورودولف داسلر.

وهذه قصتهم:

عداء ولد في عائلة داسلر

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تبدأ القصة في عشرينيات القرن العشرين في هيرتسوجيناوراخ، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلاً على 20 ألف نسمة وتقع في منطقة فرانكونيا بألمانيا.

كان الأخوان داسلر يديران شركة أحذية معًا – Gebrüder Dassler Schuhfabrik (مصنع أحذية الأخوة داسلر) – وكانوا يعملون من غرفة الغسيل الخاصة بوالدتهم.

كان أدولف، المعروف باسم “آدي”، حرفيًا هادئًا، يُركز على التصميم والتفاصيل. أما رودولف، أو “رودي”، فكان منفتحًا وبائعًا، يتمتع بشخصية جذابة وجريئة.

حقق الثنائي نجاحًا مبكرًا، وأشهر نجاحاته كان عندما ارتدى العداء الأمريكي جيسي أوينز أحذيتهما ليفوز بأربع ميداليات ذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936.

لكن الأعمال التجارية – وعلاقتهما – بدأت في الانهيار أثناء الحرب العالمية الثانية.

تحولت سوء الفهم والضغائن الشخصية والتوترات السياسية إلى عداء مفتوح

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لا يزال السبب الدقيق للخلاف بين الأخوين داسلر محل نزاع.

تشير السجلات المحلية فقط إلى “صعوبات عائلية داخلية”، ولكن القصة الأكثر انتشارًا هي أن رودي – الذي غالبًا ما يوصف بأنه الأكثر جاذبية من الاثنين – كان على علاقة غرامية مع زوجة آدي، كاثي، وهي الخيانة التي قطعت رابطة الأخوين إلى الأبد.

وقد ظهرت نظريات أخرى أيضًا على مر السنين.

وتدور بعض هذه الخلافات حول التوترات الناجمة عن انتماءاتهما السياسية ــ انضم الشقيقان إلى الحزب النازي في عام 1933 ــ والنقاشات حول من يمكنه أن يدعي الفضل في اختراع أحذية كرة القدم الثورية التي ساعدت ألمانيا الغربية في الفوز بكأس العالم عام 1954 على ملعب غارق في مياه الأمطار في برن.

وتعود إحدى هذه الحوادث سيئة السمعة إلى عام 1943، أثناء غارة جوية شنتها قوات الحلفاء على مدينة هيرتسوجيناوراخ.

وبحسب التقارير، هرع آدي وكاثي إلى ملجأ للغارات الجوية كان يشغله بالفعل رودي وعائلته.

وعندما رآهم، قيل إن رودي تمتم قائلاً: “لقد عادت كلاب الخنازير “.

وزعم رودي في وقت لاحق أنه كان يشير إلى قاذفات سلاح الجو الملكي البريطاني، لكن آدي لم يقتنع ـ وهي إهانة أخرى عمقت علاقتهما المتصدعة بالفعل.

بحلول عام 1948، كان الأخوان قد سلكوا طريقهم المنفصل، ولم تعد هيرتسوجيناوراخ كما كانت من قبل.

هيرتسوجيناوراخ: “مدينة الرقاب المنحنية”

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قام رودولف بتأسيس شركته الخاصة على أحد ضفتي نهر أوراخ وأطلق عليها اسم بوما.

بقي آدي على الجانب الآخر وسجل شركته باسم أديداس، وهو مزيج من اسمه الأول والأخير.

وهذا هو المكان الذي يقع فيه مقر هذين العملاقين حتى يومنا هذا، على بعد بضعة أميال فقط من بعضهما البعض.

وما تلا ذلك لم يكن مجرد تنافس بين الشركات، بل انقسام على مستوى المدينة.

أصبحت مدينة هيرتسوجيناوراخ تُعرف باسم “مدينة الرقاب المنحنية”، وذلك لأن السكان المحليين كانوا ينظرون أولاً إلى حذائك قبل أن يقرروا ما إذا كانوا سيتحدثون إليك أم لا.

“كان الانقسام بين الأخوين داسلر بالنسبة لهيرتسوجيناوراخ بمثابة بناء جدار برلين بالنسبة للعاصمة الألمانية”، هذا ما قاله الصحفي المحلي رولف هربرت بيترز في تقرير لصحيفة الغارديان عام 2009.

تم تثبيط الزواج بين موظفي شركة أديداس وبوما.

وكان لكل مصنع نادي كرة قدم خاص به، وصالون حلاقة، وحانة – حتى الكنائس والمخابز كانت متحالفة مع أحد الجانبين أو الآخر.

حتى الدين والسياسة كانا جزءًا من هذا المزيج المُثير. اعتُبرت شركة بوما شركة كاثوليكية ومحافظة سياسيًا، بينما اعتُبرت أديداس شركة بروتستانتية وديمقراطية اجتماعية، وفقًا لما ذكره كلاوس بيتر غابيلاين، من جمعية التراث المحلية، في التقرير.

حتى في الموت، ظل الانقسام قائما: فقد دفن الأخوان داسلر في نفس المقبرة، ولكن في طرفين متقابلين.

من الحرب الباردة على الأحذية الرياضية إلى حرب العلامات التجارية الحديثة

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تطور التنافس بين شركتي أديداس وبوما من الانتقام الشخصي إلى المنافسة في مجالس الإدارة.

على مدى عقود من الزمن، تنافست كلتا العلامتين التجاريتين على التفوق في رعاية كرة القدم، وتأييد الرياضيين، واللحظات الأولمبية.

لقد قامت شركة أديداس بتوقيع عقود مع نجوم مثل فرانز بيكنباور وديفيد بيكهام، في حين قامت شركة بوما بضم بيليه، وأوسين بولت، ومؤخرا نيمار جونيور.

وأصبحت الهويات المختلفة للعلامات التجارية أيضًا جزءًا من ميزتها التنافسية.

اتجهت أديداس نحو الابتكار والأداء والتراث. أما بوما، فقد سلكت طريقًا أكثر شبابًا وعصرية، بالتعاون مع فنانين مثل ريهانا ومصممين مثل ألكسندر ماكوين.

وعلى الرغم من شدة التوتر، فقد حاولت القيادة الحديثة في كلتا الشركتين تحسين العلاقات.

في عام ٢٠٠٩، لعب موظفو الشركتين مباراة كرة قدم رمزية لتعزيز السلام والمصالحة. لكن في السوق، لا يزال الصراع محتدمًا.

اليوم، تولد شركتا أديداس وبوما مجتمعتين مليارات الدولارات من الإيرادات، وتتنافسان عالميًا مع شركات مثل نايكي وأندر آرمر.

ومع ذلك، لا يزال صدى هذا الخلاف يتردد في هيرتسوجيناوراخ. ولا يزال السكان المحليون يسخرون من أن أسهل طريقة لإهانة شخص ما هي ارتداء حذاء غير مناسب.

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