صندوق أمازون أليكسا يوسع استراتيجية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مع خمسة مجالات تركيز جديدة

تعمل أمازون على إعادة معايرة صندوق Alexa Fund الخاص بها لتتناسب مع طموحات الشركة المتغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، والانتقال إلى ما هو أبعد من المساعدين الصوتيين لدعم الشركات الناشئة التي تبني أدوات وأجهزة الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

تم إطلاق الصندوق في الأصل في عام 2015 لدعم ابتكار التكنولوجيا الصوتية حول أليكسا، ويقوم الآن بتوسيع عدسة الاستثمار الخاصة به لتشمل خمس فئات استراتيجية جديدة.

وتشمل هذه التقنيات الوسائط التوليدية، والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهندسة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين، والأجهزة المتنقلة.

ويأتي هذا التوسع بعد إصدار أمازون في ديسمبر/كانون الأول لنماذجها الأساسية الأولى، والتي أطلق عليها اسم “نوفا”، وتحديث كبير في قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Alexa.

لكن هذا التحول الأخير يشير إلى أن صندوق أليكسا لم يعد مرتبطًا بالمساعد الذكي فحسب – بل أصبح بمثابة أداة أوسع نطاقًا لاستكشاف ودعم الشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تؤثر على أجزاء مختلفة من النظام البيئي المترامي الأطراف لشركة أمازون.

خمسة مجالات استثمارية جديدة تستهدف الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز الصوت

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سيقوم صندوق أليكسا الآن بالاستثمار في الشركات الناشئة عبر خمسة قطاعات رئيسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

النمط الأول، “أثناء التنقل”، موجه نحو منتجات الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة والتي يمكنها العمل بشكل مستقل عن متاجر التطبيقات ومنصات الهواتف الذكية.

وترى أمازون أن هذا هو المفتاح لفتح عصر ما بعد التطبيقات، حيث تحل واجهات الذكاء الاصطناعي محل تطبيقات الهاتف المحمول التقليدية.

ويتمثل مجال التركيز الثاني في “وسائل الإعلام التوليدية”، التي تستهدف الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير منصات المحتوى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الهدف هو تمويل ما يعادل في المستقبل “Netflix AI أو YouTube AI”، مما يضع أمازون في وضع يسمح لها بالاستفادة من جيل جديد من أنظمة تقديم المحتوى المخصصة.

الفئة الثالثة، “خبراء الذكاء الاصطناعي المتخصصين”، تشمل وكلاء الذكاء الاصطناعي وبرمجيات الدردشة المصممة خصيصًا للقطاعات ذات القيمة العالية مثل الرعاية الصحية والتعليم والسفر والعافية.

ويتماشى هذا مع التحركات الأوسع نطاقًا في الصناعة نحو أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمجال والتي يمكنها دعم احتياجات المستخدم الأكثر تعقيدًا.

رابعا، تسعى “هندسة الجيل القادم” إلى تجاوز نماذج المحولات المنتشرة في كل مكان الآن.

تبدي أمازون اهتمامها بالشركات الناشئة التي تعمل على هياكل بديلة قد تحدد القفزة التالية في قدرات الذكاء الاصطناعي.

وأخيرا، يراهن الصندوق على الروبوتات، مع التركيز على الروبوتات ذات الأغراض العامة وتجسيدات الذكاء الاصطناعي المادية التي يمكنها التفاعل مع العالم الحقيقي.

أربع شركات ناشئة جديدة تحصل على دعم أمازون

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وكجزء من هذا الدفع الأوسع، دعم صندوق أليكسا أربع شركات ناشئة تركز على الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة.

وتشمل هذه:

NinjaTech، وهي منصة للمساعدين الشخصيين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي؛

هيدرا، استوديو لتوليد الوسائط باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمحتوى المرئي؛

أريو، الذي يساعد الآباء على تنظيم وإدارة المهام اليومية باستخدام الذكاء الاصطناعي؛

HeyBoss، هي عبارة عن منصة بدون أكواد تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات دون الحاجة إلى معرفة البرمجة.

تعكس هذه الاستثمارات استراتيجية أمازون لاكتشاف ورعاية الشركات التي يمكنها تقديم التآزر عبر خطوط أعمال أمازون المتعددة – بدءًا من Prime Video والخدمات اللوجستية للبيع بالتجزئة إلى أجهزة المنزل الذكي والخدمات السحابية.

مرتبط بإطلاق نوفا

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ويأتي تنويع صندوق أليكسا في أعقاب إطلاق أمازون لأول مجموعة من نماذج الأساس – نوفا – في ديسمبر.

تم تصميم هذه النماذج لتعزيز قدرات Alexa وخدمات Amazon الأخرى من خلال الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يضع الشركة في منافسة أوثق مع منافسين مثل Google وMicrosoft وOpenAI.

وبدلاً من حصر تطويرات الذكاء الاصطناعي في مساعدها الصوتي، تعمل أمازون الآن على توجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة التي يمكنها تعزيز مجموعة الذكاء الاصطناعي الأوسع نطاقاً، بما في ذلك عروض AWS، ومنصات توصيل المحتوى، والأجهزة الاستهلاكية.

وفي حين لا يزال صندوق أليكسا يحتفظ برابط مع أليكسا، فإن مهمته الأوسع الآن تتمثل في دعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي لها آثار على النظام البيئي لشركة أمازون.