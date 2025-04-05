محللون يتوقعون وصول عملة البيتكوين إلى القاع مع تحدي EOS لاتجاه السوق بارتفاع بنسبة 40٪

ساد عدم اليقين في السوق هذا الأسبوع حيث فشل البيتكوين في اختراق 87000 دولار وتم تداوله بالقرب من أدنى مستوياته الأسبوعية.

مع تصاعد المخاوف بشأن الحروب التجارية، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنحو 7% إلى 2.75 تريليون دولار بحلول ساعات التداول الآسيوية المتأخرة يوم الجمعة.

تمشيا مع ذلك، انخفض مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة إلى منطقة الخوف الشديد عند 28، بانخفاض حاد من 44 في الأسبوع السابق.

وكان تردد المتداولين واضحًا أيضًا في سوق العملات البديلة، مع انخفاض أحجام التداول وتحقيق مكاسب أحادية الرقم فقط بين أفضل 99 رمزًا.

لماذا انخفض سعر البيتكوين هذا الأسبوع؟

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أبقت العديد من المحفزات الاقتصادية الكلية عملة البيتكوين منخفضة

في بداية الأسبوع، تأثرت معنويات المستثمرين سلبًا بتفاعل المتداولين مع تصاعد التوتر الجيوسياسي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، مما أثار مخاوف من تجدد الحرب التجارية.

زعزعت الظروف الاقتصادية ثقة المستثمرين بشكل أكبر. أظهر أحدث تقرير لنفقات الاستهلاك الشخصي ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، بينما كشفت بيانات مارس الصادرة عن مجلس المؤتمرات أن ثقة المستهلك الأمريكي قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 12 عامًا.

دفعت هذه الضربة المزدوجة المتمثلة في التضخم وضعف المشاعر المتداولين إلى خفض المخاطر، مما أدى إلى انخفاض الطلب الفوري ونشاط العقود الآجلة.

بحلول منتصف الأسبوع، تزايدت هذه المخاوف. ساد التوتر السوقي قبل بدء تطبيق الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، والتي خشي الكثيرون أن تُشكّل حافزًا هبوطيًا للأصول عالية المخاطر مثل بيتكوين. ورغم أن هذه الإجراءات المقترحة كانت تهدف إلى حماية قطاع التصنيع الأمريكي، إلا أنها هددت بتأجيج التوترات التجارية.

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 3.5% أخرى بعد الافتتاح بسبب أنباء التعريفات الجمركية، حيث وصف المحللون هذه الخطوة بأنها بداية “حرب عالمية ثالثة” جديدة من الحروب التجارية.

ولكن حتى بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع فشلت في تعويض الكآبة، إذ ظل المستثمرون يركزون على البيئة الاقتصادية الكلية المتدهورة.

مع ذلك، استمرت رهانات السوق على احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في الارتفاع، مع ارتفاع التوقعات تدريجيًا رغم الإشارات المتضاربة. عند كتابة هذا التقرير، أظهرت أداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لبورصة شيكاغو التجارية (CME) احتمالات خفض أسعار الفائدة في مايو بنسبة 41.3%.

هل سينهار البيتكوين مرة أخرى؟

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لا يزال الوضع الحالي المتعلق ببيتكوين هبوطيًا إلى حد كبير. حذّر محلل السوق سيرجي غوريف، رئيس قسم المخاطر في منصة بيتكوين والعملات المشفرة YouHodler، من أن انخفاض سعر العملة عن أدنى مستوى له في مارس عند 77,186 دولارًا قد يفتح الباب أمام ما وصفه البعض بـ”سيناريو الأزمة” بحلول عام 2025.

أصبحت التوقعات للأسهم والعملات المشفرة على حد سواء قاتمة في أعقاب تصاعد التوترات التجارية، مع ضعف المعنويات في جميع المجالات.

ومع ذلك، واصل البيتكوين التداول ضمن نطاق ضيق نسبيًا بين 80 ألفًا و90 ألف دولار.

وبحسب خافيير رودريجيز-ألاركون من شركة XBTO، فإن هذا النطاق قد يعمل كمنطقة تحفيز، حيث من المحتمل أن يؤدي أي اختراق حاسم إلى تأجيج تحرك أكبر في أي اتجاه.

وأضاف رودريجيز: “مع تحول الاهتمام إلى كيفية تطبيق هذه التعريفات المتبادلة في الأسابيع المقبلة، ينبغي على المستثمرين مراقبة المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية عن كثب وإدارة أحجام المراكز بحكمة، وخاصة من خلال تقييد الرافعة المالية”.

ومع ذلك، ظل البعض متفائلين وأشاروا إلى أن العملة المشفرة المرجعية ربما وصلت إلى القاع وأن موجة صعود قد تلوح في الأفق.

جاءت إحدى هذه الإشارات من محلل السوق كاس آبي، الذي أشار إلى احتمال تشكل نمط إسفين هابط على الرسم البياني اليومي لبيتكوين. وأشار إلى أن بيتكوين لم يسجل أدنى مستوى له حتى مع معاناة الأسواق التقليدية من أسوأ جلسة لها منذ خمس سنوات، مما قد يشير إلى قوة نسبية.

أضاف آبي أن بيتكوين غالبًا ما يصل إلى أدنى مستوياته قبل السوق الأوسع، متوقعًا أن يكون مستوى 76,500 دولار أمريكي قد مثّل أدنى مستوى في الدورة. لمزيد من تأكيد الصعود، نصح بمراقبة اختراق واستعادة مستوى 86,500 دولار أمريكي.

أعربت المعلقة على العملات المشفرة، لانا كوين، عن رأي مماثل، مشيرةً إلى أن تفوق البيتكوين على الأسواق التقليدية كان “صعوديًا”. انظر أدناه.

وأشار آخرون مثل Rekt Capital إلى أن البيتكوين قد يشكل “العلامات المبكرة” لـ “تباعد صعودي مبالغ فيه”.

استنادًا إلى الرسم البياني الذي شاركه، تم تصنيف 82400 دولارًا كدعم رئيسي يجب أن يحافظ عليه BTC حتى يظل النمط سليمًا.

المصدر: ريكت كابيتال

تم تسليط الضوء على إعداد فني آخر من قبل زميلنا المتداول Merlijin The Trader.

في منشور بتاريخ 4 أبريل، أشار إلى أن البيتكوين قد أكمل للتو ما أسماه “إعداد AMD المثالي”، وهو نمط صعودي يتبع دورة من التراكم والتلاعب وأخيراً التوزيع.

وبحسب ميرليجين، يبدو أن البيتكوين قد تجاوز بالفعل مرحلة التلاعب وهو الآن يدخل مرحلة التوزيع.

إذا تم تنفيذ النمط، فقد يشير ذلك إلى بداية استمرار صعودي كبير، مع استهداف المرحلة التالية لمستويات الأسعار فوق 100 ألف دولار.

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر البيتكوين يحوم فوق 83 ألف دولار، بانخفاض 1.3% خلال الأيام السبعة الماضية.

أسواق العملات البديلة تهدأ

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تخلت معظم العملات الرقمية عالية القيمة السوقية عن مكاسبها التي حققتها خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لم تنخفض القيمة السوقية الإجمالية إلا قليلاً، حيث استقرت قرب مستوى 1.1 تريليون دولار الذي سجلته الأسبوع الماضي.

انخفض مؤشر موسم Altcoin بمقدار أربع نقاط عن الأسبوع السابق، مؤكدًا بشكل قاطع “موسم البيتكوين”.

وكان الرابحون الرئيسيون على النحو التالي:

إي أو إس

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ارتفعت قيمة عملة EOS (EOS) بنسبة 40% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 0.8161 دولار وقت نشر هذا التقرير، في حين ارتفعت قيمتها السوقية إلى أكثر من 1.27 مليار دولار.

المصدر: CoinMarketCap

وجاءت مكاسب سعرها مع زيادة حجم تداولاتها من 200 مليون دولار إلى ما يقرب من مليار دولار أمس قبل أن تستقر عند 489 مليون دولار.

يعتمد ارتفاع EOS على تغيير علامته التجارية مؤخرًا إلى Vaulta مع تحولها نحو بناء نظام مصرفي مدعوم بتقنية blockchain.

كما قدم فريق EOS أربعة “ركائز” رئيسية لإعداد الخدمات المصرفية عبر Web3 الخاصة بشركة Vaulta هذا الأسبوع، والتي تشمل إدارة الثروات، ومدفوعات المستهلكين، والاستثمار في المحفظة، والتأمين.

وسيتم دعم هذه الحلول من قبل شركاء مثل CEFFU، وSPIRIT Blockchain، وBlockchain Insurance Inc.، حيث سيعمل كل منهم على جلب حالات استخدام واقعية إلى شبكة Vaulta.

بندل

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على مدى الأيام السبعة الماضية، ارتفع سهم Pendle (PENDLE) بنسبة 14.5%، ليتداول عند 3.07 دولار عند الكتابة.

المصدر: CoinMarketCap

بلغت قيمتها السوقية 495.72 مليون دولار، في حين ظل حجم تداولاتها اليومي يحوم حول 129 مليون دولار بعد انخفاضها من ذروتها الأسبوعية التي بلغت نحو 190 مليون دولار.

كانت مكاسب Pendle هذا الأسبوع مصحوبة بارتفاع حاد في الفائدة المفتوحة على Binance.

كان الدافع الرئيسي وراء رهانات المستثمرين الصعودية هو حيتان بينانس، الذين بدأوا مؤخرًا بتجميع عملات بيندل بعد إدراجها مؤخرًا على منصة كوين بيس وتوسعها إلى بيراتشين. كما أعلن المشروع عن خطط للتوسع إلى سونيك.

دفعت هذه التطورات Pendle إلى إظهار بعض أعلى معدلات التمويل الإيجابية بين الرموز المرتبطة بـ DeFi.

التمويل الإيجابي يعني أن المتداولين الذين يحتفظون بمراكز طويلة يدفعون للمتداولين الذين يحتفظون بمراكز قصيرة، وهو ما يعكس عادة معنويات السوق الصعودية.

زكاش

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ارتفعت عملة Zcash (ZEC) بنسبة 12% خلال الأيام السبعة الماضية، ووصل سعرها إلى 40.49 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

المصدر: CoinMarketCap

بلغت قيمتها السوقية أكثر من 643.3 مليون دولار، مع حجم تداول يومي بلغ 73.58 مليون دولار.

شهدت عملة Zcash معظم مكاسبها الأخيرة بعد اختراق خط الاتجاه الهابط الذي بدأ في التشكل بعد أعلى مستوياتها في ديسمبر، مع تحرك العملة البديلة إلى ما بعد مستوى المقاومة 35 دولارًا وإنهاء الاتجاه الهبوطي.

ارتفع سعر Zcash أيضًا بعد أن أضافت محفظة Brave Wallet دعمًا للمعاملات المحمية في تحديث سطح المكتب الأخير، مما يتيح للمستخدمين شراء وإرسال واستقبال العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية مباشرةً من المتصفح. ستتوفر هذه الميزة قريبًا لنظامي Android وiOS.