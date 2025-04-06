من المتوقع أن تشهد مبيعات PepeX زيادة بنسبة 250% في المبيعات المسبقة بينما تنخفض PEPE بنسبة 75% في تحول السوق

تستمر عملات الميم في الهيمنة على الاهتمام في مجال العملات المشفرة، كما يكتسب الوافد الجديد، PepeX شهرة بسرعة.

الآن في المرحلة الخامسة من البيع المسبق، جمعت PepeX أكثر من 1،249،000 دولار، وسيرتفع سعر الرمز المميز من 0.0243 دولار إلى 0.0255 دولار في يومين.

ويأتي هذا الطلب المتزايد على النقيض من رمز Pepe، الذي انخفض بنسبة تزيد عن 65% في عام 2025 بعد ذروته في ديسمبر الماضي.

في حين انطلقت عملة PEPE في موجات فيروسية دون أي فائدة أساسية، تقدم PepeX نفسها كمنصة إطلاق وظيفية مع حماية ضد الاحتيال ونموذج بيع مسبق منظم لاستقرار الرمز المميز على المدى الطويل.

ارتفاع الأسعار مع دخول مرحلة البيع المسبق مرحلة جديدة

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تم تصميم PepeX على 30 مرحلة، مع زيادة في السعر بنسبة 5% في كل مرحلة. بدأ البيع المسبق في أواخر مارس بسعر رمزي قدره 0.02 دولار أمريكي، ويبلغ السعر الحالي 0.0243 دولار أمريكي خلال المرحلة الخامسة.

في غضون يومين، سيرتفع السعر إلى 0.0255 دولارًا مع تقدم البيع إلى المرحلة 6.

إذا تم بيع كامل عملية البيع المسبق، فسيتم إطلاق الرمز المميز في البورصات العامة بسعر يقارب 0.085 دولار، مما يوفر للمشترين الأوائل ميزة سعر دخول قوية.

ويبلغ إجمالي التمويل الحالي 1,249,035 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس الجذب المتزايد مع دخول المزيد من المشترين قبل ارتفاع الأسعار التالي.

ومن المقرر أن تستمر عملية البيع المسبق لمدة 90 يومًا، مما يمنح المشروع نافذة ثابتة لجذب الاهتمام قبل الإطلاق.

الاختلافات الرئيسية بين PepeX و Pepe

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على عكس PEPE، التي تم إطلاقها في عام 2023 كعملة ميم بحتة بدون وظيفة، تم تصميم PepeX كنقطة انطلاق لرموز ميم جديدة.

وتخطط المنصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من عملات الميم الجديدة ونشرها، مما يسمح للمبدعين بإطلاق رموز ذات ميزات مثل أقفال السيولة الآلية والحماية من القناص.

كما تقوم PepeX أيضًا بتحديد الحد الأقصى لتخصيصات رموز المطورين بنسبة 5%، مما يخصص 95% للمجتمع.

تم تصميم هذه الآلية، جنبًا إلى جنب مع متطلبات قفل السيولة، لمنع التلاعب بالرموز، أو التوزيع غير العادل، أو الإغراق المبكر من قبل المطلعين – وهي مشكلات شائعة في إطلاق عملات الميم.

في المقابل، ارتفعت أسهم بيبي وانخفضت وفقًا لضجة السوق.

بلغ سعره أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.00002803 دولار أمريكي في ديسمبر 2024، لكن سعره الحالي انخفض إلى 0.057041 دولار أمريكي، بانخفاض يقارب 75% عن ذروته. لم تكن أي منصة أو نظام بيئي مرتبط به، مما جعله أكثر عرضة لتقلبات المضاربة.

ما الذي قد يدفع PepeX في عام 2025؟

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لا تزال توقعات أسعار PEPE محدودة. ويتوقع المحللون نطاقًا يتراوح بين 0.000006 و0.000015 دولار أمريكي بنهاية العام، مدفوعًا بشكل كبير بالزخم المضاربي.

مع ذلك، تُدخل PepeX فائدةً إلى عالم عملات الميم. إذا جذبت صانعي الميم الباحثين عن طريقة آمنة وسريعة لإطلاق الرموز، والمستثمرين الذين يسعون للوصول إلى مرحلة مبكرة، فقد يزداد الطلب على PEPX مع توسّع المنصة.

كما أنها تستعير نموذج البيع المسبق من قصص النجاح السابقة، مما يوفر مكاسب ما قبل الإطلاق مع صعود الرمز المميز عبر هيكل الأسعار المرحلي.

إن الإدراج الناجح بسعر 0.085 دولار سوف يعكس بالفعل مكسبًا يزيد عن أربعة أضعاف من سعر البيع المسبق الافتتاحي.

ترتبط إمكاناتها أيضًا بمنظومة الميمات الأوسع. فقد حققت منصات مثل Pump.fun قيمةً تتجاوز 500 مليون دولار من عملات الميم.

إذا تمكنت PepeX من الاستحواذ على جزء من هذا السوق، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز نشاط التداول الإضافي بمجرد إطلاق الرمز المميز.