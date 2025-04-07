Binance تستعين بـ Worldpay لتبسيط عمليات شراء العملات المشفرة عبر Apple Pay و Google Pay

أبرمت بورصة العملات المشفرة الرائدة Binance تعاونًا استراتيجيًا مع شركة الدفع Worldpay.

تسهل الشراكة عمليات شراء الأصول الرقمية من خلال Apple Pay وGoogle Pay.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز اعتماد العملات المشفرة من خلال الوصول الشامل لأنها تسد الفجوة بين العملات الرقمية والتمويل التقليدي.

يمكن الآن لمستخدمي موقع Binance وتطبيق الهاتف المحمول شراء العملات المشفرة المفضلة لديهم باستخدام العملات الورقية عن طريق ربط بطاقات الخصم أو الائتمان بخدمة Google Pay أو Apple Pay.

سيعمل التكامل على تقليل حواجز الدخول للمشاركين الجدد مع ضمان راحة أكبر للمستخدمين ذوي الخبرة.

علاوة على ذلك، أضافت Binance خدمات Google Pay وApple Pay المستخدمة على نطاق واسع والموثوقة، مما يعزز إمكانية الوصول إليها.

وأضاف الإعلان:

هذا مؤثر بشكل خاص في المناطق التي يكون فيها استخدام بطاقات الائتمان محدودًا، ولكن انتشار الهواتف المحمولة مرتفعًا. من خلال دعم المحافظ الرقمية الأكثر استخدامًا، تُمكّن بينانس المستخدمين الجدد من استكشاف الأصول الرقمية باستخدام أدوات يثقون بها بالفعل. والنتيجة هي دخول سلس وبديهي إلى عالم العملات المشفرة، مما يُحسّن تجربة المستخدم بشكل عام.

وفي الوقت نفسه، تأتي خطوة بينانس في الوقت الذي تكتسب فيه العملات المشفرة زخمًا عالميًا، وخاصة بين الأفراد الشباب المهتمين بالتكنولوجيا والأسواق الناشئة.

يظل تبسيط الوصول إلى الأصول الرقمية أمرًا بالغ الأهمية للبورصة حيث تتطلع إلى المنافسة في قطاع تبادل العملات المشفرة المتطور.

Worldpay هي شركة رائدة في معالجة المدفوعات تعمل على تسهيل المعاملات العالمية من خلال انتشارها الواسع وتقنيتها المبتكرة.

علامة فارقة نحو اعتماد العملات المشفرة

Copy link to section

يعكس التعاون الأخير هدف Binance لتعزيز اعتماد العملات المشفرة من خلال الاستفادة من الأنظمة النقدية القائمة.

وتستفيد البورصة من المحافظ الرقمية الشهيرة مثل Google وApple Pay لتمكين معاملات الأصول الرقمية للمهام اليومية.

يمكن للمستخدمين المهتمين بشراء أصول مثل BTC أو ETH أو العملات المستقرة تحقيق ذلك من خلال بضع خطوات.

بعد ربط البطاقة بالمحافظ الرقمية، يمكن للأفراد التنقل عبر خيار “شراء العملات المشفرة” في Binance، واختيار الرمز المفضل لديهم، وإدخال المبلغ، وإتمام المعاملة من خلال المحفظة المحمولة التي يرغبون فيها.

وتتضمن العملية خطوات بسيطة، مما يخفف من الإجراءات المعقدة مثل إدخال تفاصيل البطاقة يدويًا أو التحويلات المصرفية.

تسيطر Binance على 94% من هدايا العملات المشفرة ومكافآت الرهان

Copy link to section

أكدت التقارير الأخيرة “احتكار” Binance في توزيع العملات المشفرة ومكافآت المشاركة.

أصبحت البورصة نقطة ساخنة لحوافز المشاركة والإسقاط الجوي منذ إطلاق مبادرة HODLer airdrop.

يقدم البرنامج للعديد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة نظامًا بيئيًا متقدمًا لتحفيز المستخدمين الأوائل.

تقوم Binance بتحديث منصتها بشكل دوري بميزات جديدة لضمان أنشطة تشفير سلسة.

وستساعد هذه التحسينات البورصة على المنافسة في قطاع الأصول الرقمية المتغير.

سيشاهد المتحمسون كيف ستساعد هذه التحسينات Binance في الحفاظ على هيمنتها على السوق مع ضمان النزاهة.