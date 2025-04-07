انخفضت العقود الآجلة لمؤشر إيبوفيسبا البرازيلي بنحو 2% وسط تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة

تعاني الأسواق المالية البرازيلية من اضطرابات كبيرة نتيجة لسياسات التعريفات الجمركية المتواصلة التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب وكالة أنباء إنفو موني المحلية، كشفت التعاملات المبكرة يوم الاثنين أن عقود إيبوفيسبا الآجلة انخفضت بشكل كبير، وهو ما يعكس اتجاها أوسع في الأسواق العالمية حيث ساد التشاؤم.

ويأمل المستثمرون على نطاق واسع في أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل الموعد المتوقع، ربما في وقت مبكر من شهر مايو/أيار، بسبب التوترات التجارية المتزايدة.

Chart by Trading Economics

معضلة السياسة التجارية الأمريكية

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وفي الساعة 9:05 صباحًا بتوقيت برازيليا، انخفض مؤشر إيبوفيسبا للعقود الآجلة بنسبة 1.18% إلى 126.020 نقطة.

يرتبط تراجع الأسواق البرازيلية ارتباطًا وثيقًا بتصريحات الرئيس ترامب، الذي أكد على ضرورة معالجة اختلالات التجارة الأمريكية.

لقد أدى رفض الرئيس ترامب للمخاوف بشأن أداء السوق – مشبهاً إياها بالحاجة إلى “دواء” – إلى تفاقم المخاوف من حرب تجارية طويلة الأمد، مما أدى إلى زيادة التوترات في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين القوى العالمية الكبرى.

وعكست أسواق العقود الآجلة هذا القلق، حيث وضعت في الحسبان إمكانية خفض أسعار الفائدة الأميركية بنحو 25 نقطة أساس خمس مرات خلال العام.

وكانت النتيجة المباشرة لذلك انخفاضًا حادًا في عائدات سندات الخزانة، حيث لجأ المستثمرون إلى الأصول الأكثر أمانًا وسط مخاوف متزايدة من عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن النزاعات التجارية التي لم يتم حلها.

التداعيات على العملة: ارتفاع الدولار

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وفي ظل المشهد المالي المتغير، انخفض الريال البرازيلي مقابل الدولار الأميركي، الذي ارتفع بنسبة 0.85% إلى 5.883 ريال برازيلي عند الشراء والبيع.

وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع عقد الدولار الآجل الأول في B3 بنسبة 0.48% إلى 5912 نقطة.

يشير ارتفاع قيمة الدولار إلى زيادة تجنب المخاطرة بين المستثمرين العالميين، حيث تؤثر المخاوف بشأن الحرب التجارية على ديناميكيات السوق.

ستكون العواقب وخيمة على البرازيل. فارتفاع قيمة العملة قد يرفع تكلفة السلع المستوردة، مما يزيد الضغط على أسعار المستهلك ومعدلات التضخم.

وبينما يواجه الاقتصاد البرازيلي هذه القضايا، يتعين على المسؤولين إعطاء الأولوية للحفاظ على الاستقرار في مواجهة الصدمات الخارجية.

أسواق آسيا والمحيط الهادئ تتبع نفس النهج

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في الوقت الذي تواجه فيه البرازيل تحديات مستمرة، سجلت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ خسائر أيضًا، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن حرب تجارية عالمية محتملة.

وتؤكد هذه التحركات مدى حذر المستثمرين، وإعادة تقييم توقعات النمو في ظل المفاوضات التجارية الجارية وعدم اليقين الاقتصادي المتزايد.

في ظل التوترات التجارية وتحولات السياسات التي تعيد تشكيل البيئة الاقتصادية العالمية، تجد البرازيل نفسها في لحظة محورية.

ويسلط الانخفاض الحاد في عقود إيبوفيسبا الآجلة وتعزيز الدولار الأمريكي الضوء على الطبيعة المترابطة للأسواق العالمية والتأثير المباشر للسياسة الأمريكية على اقتصاد البرازيل.

ونظرا لهذه الخلفية، فمن الضروري لصناع السياسات وقادة الأعمال البرازيليين أن يبقوا على اطلاع دائم بهذه التطورات وهم يتعاملون مع مشهد اقتصادي متزايد التعقيد.