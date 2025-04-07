الاتحاد الأوروبي يدفع الهند إلى خفض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من 100% إلى 10%

تدرس الهند خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات تدريجيا إلى 10% بدلا من أكثر من 100% كجزء من مفاوضاتها التجارية الأوسع مع الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

قد يُحدث هذا التحول تغييرًا جذريًا في هيكل سوق السيارات المحمية في الهند. وقد أدى تجدد مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز وصوله إلى السوق إلى إحياء محادثات التجارة الحرة المتعثرة منذ فترة طويلة، حيث يسعى الجانبان إلى إبرام اتفاق بحلول نهاية العام.

في حين أن شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل بي إم دبليو ومرسيدس بنز وفولكس فاجن من المتوقع أن تستفيد، فإن الشركات المصنعة المحلية تواصل معارضة أي تخفيضات فورية، وخاصة على السيارات الكهربائية، لحماية استثماراتها.

سوق السيارات في الهند تحت الضغط

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ويعاني سوق السيارات في الهند، الذي ينتج نحو 4 ملايين وحدة سنويا، من واحدة من أعلى الرسوم الجمركية على الواردات في العالم.

في الوقت الحاضر، تواجه أغلب السيارات المستوردة رسوم جمركية تتجاوز 100%.

ومع ذلك، فإن حكومة ناريندرا مودي مستعدة الآن للتفاوض على خفض تدريجي إلى 10%، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن مصادر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مناقشات اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي، الذي صعد من مطالباته بتحرير استيراد السيارات في الأسابيع الأخيرة.

ويأتي موقف الهند المنقح أيضًا في سياق ضغوط مماثلة من الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات والمركبات الكهربائية في إطار مناقشات التجارة الثنائية.

وبحسب التقرير، أطلعت وزارة التجارة الهندية مؤخرا مسؤولين من وزارة الصناعات الثقيلة وقادة صناعة السيارات على مطالب الاتحاد الأوروبي.

وعُقد اجتماع الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم الكشف عن التفاصيل الرسمية من قبل الوزارة أو جمعية مصنعي السيارات الهندية (SIAM).

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يسعيان إلى خفض الرسوم الجمركية

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ولا يعد الاتحاد الأوروبي الكتلة الوحيدة التي تضغط على الهند لفتح قطاع السيارات لديها.

قبل أسابيع من تجديد الاتحاد الأوروبي لمساعيه، طلبت إدارة ترامب أيضًا تخفيضات مماثلة في الرسوم الجمركية كجزء من أجندتها التجارية مع الهند.

وقد أدى التداخل في مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغوط على المفاوضين الهنود وتكثيف المخاوف بين شركات السيارات المحلية.

وبحسب التقرير، فإن الاقتراح الهندي الحالي يعكس العرض الذي قدمته للولايات المتحدة.

ويتضمن ذلك تخفيضًا مبدئيًا لعدد محدود من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى 70%، مع تخفيضات تدريجية إلى 30%.

بالنسبة للسيارات الكهربائية، اقترحت الصناعة تأجيل تغييرات التعريفات الجمركية حتى عام 2029، تليها تخفيضات تدريجية لعدد محدود من الواردات، أيضًا إلى 30%.

ويهدف هذا الهيكل إلى حماية شركات مثل تاتا موتورز وماهيندرا آند ماهيندرا، التي قامت باستثمارات كبيرة في قطاع السيارات الكهربائية في الهند، وتزعم أن المنافسة المبكرة للواردات قد تضر بالصناعة المحلية الناشئة.

قد يساعد خفض الرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي وشركة تسلا

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وإذا تمت الموافقة على هذا القرار، فإن خفض التعريفات الجمركية سيكون بمثابة فوز كبير لمصنعي السيارات الأوروبيين.

وتستطيع شركة تيسلا، التي تخطط لبدء مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة في الهند في وقت لاحق من هذا العام، على الأرجح من مصنعها في برلين، أن تستفيد أيضًا من انخفاض حواجز الدخول.

ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الهند قد عرضت رسميا هيكل التعريفة الجمركية البالغة 10% على الاتحاد الأوروبي، فإن المحللين يشيرون إلى أن كلا الطرفين يظهران المزيد من المرونة.

وتتزايد الحاجة إلى المساعدة بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي والاحتكاكات التجارية.

في شهر مارس/آذار، أقرت المفوضية الأوروبية بأن “مستويات مختلفة من الطموح” لا تزال قائمة بشأن النقاط الرئيسية، مما يشير إلى وجود فجوات كبيرة لم يتم حلها بعد.

ولم تعلق المفوضية على تفاصيل الاقتراح الحالي، لكنها شاركت ملخصا لاجتماعها الأخير مع الهند.

المحادثات تهدف إلى تحديد موعد نهائي في عام 2025

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كانت الهند والاتحاد الأوروبي منخرطين في محادثات تجارية لسنوات، ولكن في فبراير/شباط فقط تعهدا بإبرام اتفاق بحلول نهاية عام 2025.

وقد أضافت التحولات الأخيرة، بما في ذلك الضغوط الأميركية المتجددة وتصعيد الرسوم الجمركية على مستوى العالم، زخماً للمفاوضات.

وتعمل كل من الهند والاتحاد الأوروبي على إعادة تقييم مواقفهما لتحقيق أقصى قدر من النفوذ.

ومع سعي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوصول إلى السوق الاستهلاكية الهندية، وسعي الهند إلى إقامة علاقات استراتيجية وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة، فمن المرجح أن تكون قضية التعريفات الجمركية على السيارات ورقة مساومة رئيسية في الأشهر المقبلة.