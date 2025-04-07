يشير رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، المعروف بإجراءاته الحاسمة في أوقات الأزمات، إلى نهج مختلف في الوقت الذي يتنقل فيه الاقتصاد الأمريكي في المياه المضطربة لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية.

من التعهد بالدعم الثابت خلال جائحة كوفيد-19 إلى تقديم رسالة صارمة بشأن التضخم ودعم الأسواق المالية بسرعة بعد فشل بنك وادي السيليكون، أظهر باول استعداده للتحرك عندما يتطلب الوضع ذلك.

ولكن مع مواجهة باول والبنك الاحتياطي الفيدرالي نفس القدر من عدم اليقين الذي يواجهه بقية العالم بشأن اتجاه الاقتصاد تحت قيادة ترامب، أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أن هذا ليس الوقت المناسب لـ”التدخل من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي” – وهو مصطلح يستخدمه وول ستريت للإشارة إلى التدخلات المصممة لدعم أسواق الأسهم المتراجعة – حتى مع تآكل ثروات الأسر وتزايد المخاطر الحقيقية التي تهدد النشاط الاقتصادي.

الانتظار والترقب: النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي

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وقال باول “هناك الكثير من الانتظار والترقب، بما في ذلك من جانبنا، ويبدو أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله في وقت من عدم اليقين المتزايد”، موضحا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس على استعداد للتسرع في خفض أسعار الفائدة كما كان ليفعل خلال أزمة أكثر تقليدية تتطلب استجابة سريعة من البنك المركزي.

وأظهر تقرير الوظائف لشهر مارس/آذار، الذي صدر يوم الجمعة، استمرار النمو القوي، على الرغم من أن باول أشار إلى أن الأرقام سبقت إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية، مما يزيد من حالة عدم اليقين.

وقال “ليس واضحا في الوقت الحالي… المسار المناسب للسياسة النقدية”، مؤكدا “سنحتاج إلى الانتظار لنرى كيف ستسير الأمور”.

في حين أن تحركات أسعار الأسهم يمكن أن تؤثر على الاقتصاد من خلال التأثير على ثروات الأسر وتغيير التوقعات، فإن ديناميكيات سياسات ترامب خلقت “عاصفة من الإشارات المتضاربة” التي تركت بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددا في الالتزام بمسار عمل معين.

لقد أصبح التصرف بسرعة وحسم عندما يتم تحديد المشكلة بوضوح مبدأ أساسيا في العمل المصرفي المركزي الحديث.

ولكن بنك الاحتياطي الفيدرالي عازم بنفس القدر على تجنب اتخاذ خطوات قد تحتاج في وقت لاحق إلى التراجع عنها، وهو الخطر الذي قد يواجهه باول إذا أشار إلى دعمه لخفض أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في وقت يلوح فيه التضخم المرتفع، والحاجة المحتملة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، كتهديد كبير.

صدمة من نوع مختلف: السياسة التجارية كبطاقة جامحة

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وعلى النقيض من الأزمات السابقة، التي كانت ناجمة عن الأمراض، أو اضطرابات سلسلة التوريد، أو حظر النفط، فإن الوضع الحالي ينشأ عن قرار سياسي متعمد من جانب البيت الأبيض بفرض رسوم جمركية على الواردات بمستويات تتجاوز التوقعات إلى حد كبير، مما أدى إلى إثارة تدابير انتقامية من جانب الصين وإمكانية اتخاذ دول أخرى إجراءات مضادة أخرى.

إن الإجماع الناشئ هو أن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب سوف تعيق النمو الاقتصادي، إن لم تكن ستؤدي إلى ركود كامل.

انضمت جي بي مورجان مؤخرا إلى جوقة الأصوات المهتمة، حيث توقع خبراء الاقتصاد فيها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله بنسبة 0.3%، وهو تخفيض كبير عن تقدير سابق لنمو بنسبة 1.3%.

ويتوقع الخبراء أيضا أن يرتفع معدل البطالة إلى 5.3% مقارنة بمستواه الحالي البالغ 4.2%.

ومع ارتفاع معدل التعريفات الجمركية المتوسط على واردات الولايات المتحدة السنوية التي تبلغ قيمتها نحو 3 تريليون دولار إلى عشرة أمثاله، من نحو 2.5% إلى 25% أو أكثر، فمن المتوقع أن يكون التأثير الأولي محسوسا في الأسعار، حيث يتحمل المنتجون والمستوردون بعض هذه التكاليف على الأقل للمستهلكين.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تترجم هذه الأسعار المرتفعة إلى ارتفاع التضخم الرئيسي بنقطة مئوية أو أكثر عما كان ليكون عليه في الظروف العادية، وهو ما يزيد من ابتعاده عن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ومع تكيف الأسر والشركات مع ارتفاع الأسعار، فمن المتوقع أن يتبع ذلك تباطؤ في الطلب، مما يخلق مزيجا من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو ــ وهو السيناريو الذي يذكرنا بالركود التضخمي.

في حين لا يعتقد باول ومسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرون أنهم وصلوا إلى نقطة تتعارض فيها قدرتهم على تحقيق هدف التضخم بشكل مباشر مع هدفهم المتمثل في الحفاظ على انخفاض معدلات البطالة، فإنهم يعترفون بالتحديات.

وقال باول “نحن لسنا في وضع مماثل لما كنا عليه في سبعينيات القرن الماضي”، في إشارة إلى فترة التضخم المزدوج والبطالة المرتفعة نسبيا.

وأضاف باول “لكن التأثيرات على الهامش في الوقت الحالي ستكون ارتفاع التضخم وربما ارتفاع البطالة”، مشيرا إلى أن “هذا أمر صعب بالنسبة للبنك المركزي” لأن هذين التحديين يتطلبان استجابات سياسية متعارضة.

حتى يصبح المسار الاقتصادي أكثر وضوحًا وتصبح سرعة السفر معروفة، “يبدو أننا لسنا بحاجة إلى التسرع”.