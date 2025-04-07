إن الدفع العدواني الذي ينتهجه دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية متبادلة واسعة النطاق يثير انتقادات حادة بشكل متزايد ليس فقط من جانب شركائه التجاريين العالميين، ولكن أيضًا من حلفائه في مجتمع الأعمال وحزبه نفسه.

لقد بدأ الأمر كخطوة اقتصادية جريئة لدعم التصنيع المحلي، لكنه تحول الآن إلى مصدر للقلق المتزايد، مع تزايد المخاوف بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالاقتصاد الأميركي ومكانته العالمية.

الرئيس يفقد ثقة قادة الأعمال العالميين: أكمان يغرد

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وقد انتشر السخط إلى العلن خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أصدر المستثمر البارز بيل أكمان، وهو من المؤيدين السابقين لترامب، توبيخًا نادرًا وواضحًا.

وفي بيان مطول، حذر أكمان من أن استراتيجية الرئيس التي تفرض رسوما جمركية باهظة قد تؤدي إلى عزل الولايات المتحدة وإحداث رد فعل اقتصادي عالمي مدمر.

وقال أكمان: “من خلال فرض رسوم جمركية ضخمة وغير متناسبة على أصدقائنا وأعدائنا على حد سواء، وبالتالي إطلاق حرب اقتصادية عالمية ضد العالم أجمع في وقت واحد، فإننا نعمل على تدمير الثقة في بلدنا كشريك تجاري، ومكان لممارسة الأعمال التجارية، وسوق لاستثمار رأس المال”.

وحث ترامب على التوقف لمدة 90 يومًا للتفاوض على اتفاقيات تجارية أكثر عدالة بدلاً من تصعيد التوترات.

وحذر أكمان قائلاً: “إذا أطلقنا في التاسع من أبريل/نيسان حرباً نووية اقتصادية على كل دولة في العالم، فإن الاستثمار التجاري سوف يتوقف تماماً، وسوف يغلق المستهلكون محافظهم ودفاتر جيوبهم، وسوف نلحق ضرراً بالغاً بسمعتنا لدى بقية العالم، الأمر الذي سيستغرق سنوات وربما عقوداً من الزمن لإعادة تأهيله”.

الشركات الأمريكية تشعر بالقلق مع تفاقم الاضطرابات في السوق

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ويعرب قادة الأعمال بشكل متزايد عن مخاوفهم، وإن كان بحذر.

وفي مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في جامعة ييل الذي عقد الشهر الماضي، كشف استطلاع رأي مرتجل عن شعور متزايد بالقلق بين كبار المديرين التنفيذيين بشأن التداعيات المحتملة لسياسات ترامب التجارية، حسبما ذكرت مجلة فورتشن.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، قال 44% من الرؤساء التنفيذيين إنهم سيعبرون عن مخاوفهم إذا هبطت الأسواق بنسبة 20%، في حين أشار 22% إلى انخفاض بنسبة 30%، وأشار 10% إلى انخفاض كارثي بنسبة 50%.

وأعرب نحو ربع المشاركين عن اعتقادهم بأن التدخل ليس من مهامهم.

وأشار جيفري سونينفيلد، الأستاذ بجامعة ييل الذي دعا إلى عقد القمة، إلى أن العديد من الرؤساء التنفيذيين يشعرون بأنهم محاصرون بين مخاوفهم الاقتصادية ومخاطرهم السياسية.

“إنهم لا يريدون أن يكونوا مصدر إزعاج”، قال. “ثم يصبح الأمر شخصيًا بالنسبة لهم.”

وعلى المستوى الخاص، يحث أعضاء مجالس إدارة الشركات على ممارسة الضغوط بطريقة سرية بدلاً من المواجهة العلنية.

وقال أحد أعضاء مجلس الإدارة لصحيفة فاينانشيال تايمز: “لا تريد أن تكون الكلب النابح للآخرين لأنك ستكون الشخص الذي سيتم إطلاق النار عليه”.

وأكد آخر على الحاجة إلى الدبلوماسية الهادئة، ونصح مساعدي ترامب بأن الرسوم الجمركية من شأنها أن تضر بناخبيه الأساسيين من خلال ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.

وبالإضافة إلى الجوقة المتنامية، أصدرت المائدة المستديرة للأعمال بيانًا صيغ بعناية يدعم هدف الرئيس المتمثل في التجارة العادلة، لكنه حذر من أن التعريفات الجمركية الشاملة التي تتراوح بين 10% و50% قد تتسبب في أضرار جسيمة للمصنعين والعمال والأسر الأمريكية.

المعارضة الجمهورية تشير إلى وجود تصدعات في وحدة الحزب

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ليس مجتمع الأعمال وحده في قلقه. فقد بدأ المشرعون الجمهوريون في الخروج عن صمتهم، متسائلين علنًا عن جدوى حملة ترامب للرسوم الجمركية.

أصدر السيناتور تيد كروز من تكساس تحذيرا صارخا، متوقعا أن يواجه الجمهوريون “مذبحة” في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 إذا تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في حدوث ركود.

وحذر كروز قائلا “هناك أصوات داخل الإدارة تريد أن ترى هذه الرسوم الجمركية مستمرة إلى الأبد”.

وأكد أن الإجراءات الانتقامية من الدول الأخرى قد تؤدي إلى تدمير الوظائف الأميركية والاقتصاد على نطاق أوسع.

وأعرب السيناتور توم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية عن مخاوف مماثلة، مسلطا الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المزارعون في ولايته.

وقال لشبكة CNN: “أي شخص يقول إنه قد يكون هناك القليل من الألم قبل أن نصل إلى الوضع الصحيح يحتاج إلى التحدث مع المزارعين الذين أصبحوا على بعد محصول واحد من الإفلاس”.

وظهرت المزيد من الشقوق بعد ساعات فقط من كشف ترامب عن ما أسماه تعريفات “يوم التحرير”.

تحدى أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس من خلال التصويت لصالح قرار مجلس الشيوخ بقيادة الديمقراطيين والذي يطالب بإلغاء التعريفات الجمركية البالغة 25٪ على السلع الكندية.

ورغم أن القرار كان رمزيا إلى حد كبير، إلا أنه حظي بدعم من الجمهوريين البارزين بما في ذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وراند بول، وسوزان كولينز.

تعكس الأصوات المعارضة انزعاجًا أوسع نطاقًا، وإن كان مكتومًا في كثير من الأحيان، داخل الحزب. يخشى الكثيرون التداعيات السياسية من مؤيدي ترامب، لكنهم يُقرّون سرًا بالتداعيات الاقتصادية المحتملة.

الأسواق تتأرجح مع إشعال الرسوم الجمركية موجة من الاضطراب العالمي

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في هذه الأثناء، ورغم التحذيرات، لا يزال ترامب متحديًا. ففي حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية يوم الأحد، دافع الرئيس عن استراتيجيته، مدعيًا أن الألم قصير الأمد ضروري لتحقيق مكاسب طويلة الأمد.

قال ترامب: “أحيانًا، عليك أن تتناول دواءً لإصلاح شيء ما”. وتوقع ترامب أن تتدفق الوظائف والاستثمارات إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها “غنية بشكل غير مسبوق”.

وقد عزز كبار مسؤوليه هذه الرسالة، وأصروا على أن الرسوم الجمركية سوف تستمر كما هو مخطط لها، وقللوا من خطر الركود.

ولكن الأسواق العالمية أخبرت قصة مختلفة.

بعد ساعات من تصريحات ترامب، هبطت الأسواق الآسيوية. انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 7.8%، بينما سجّل مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ انخفاضًا حادًا تجاوز 12%.

وبحسب محللي دويتشه بنك، فإن التراجع الحاد يمثل رابع أسوأ هبوط للسوق على مدى يومين منذ الحرب العالمية الثانية، ولم يتفوق عليه سوى انهيارات عام 1987، والأزمة المالية عام 2008، والأيام الأولى لجائحة كوفيد-19.

وحذر دويتشه بنك كذلك من أن اضطراب السوق هو الأشد منذ تخلى الرئيس ريتشارد نيكسون عن معيار الذهب في عام 1971، وهو ما يؤكد خطورة الاضطرابات الحالية.