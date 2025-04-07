لقد أدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والحرب التجارية المتصاعدة، والمخاوف المرتبطة بالركود قبل نهاية هذا العام، إلى الإضرار بالأسهم الأميركية بشكل كبير منذ بداية عام 2025.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنحو 17% مقارنة بأعلى مستوى له منذ بداية العام.

ومع ذلك، لا يزال المستثمر الشهير جيم كرامر يتوقع أن تصمد بعض القطاعات بشكل جيد في ظل التراجع الحالي في السوق.

ويوصي باتباع دليل ما بعد فقاعة الدوت كوم، الذي يشير إلى أن القطاعين التاليين قد يساعدان المستثمرين على البقاء في المنطقة الخضراء على الرغم من الرياح المعاكسة المستمرة.

الرعاية الصحية

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يوصي جيم كرامر بالالتزام بأسهم الرعاية الصحية الموثوقة، وخاصة تلك التي تركز على توزيع الأدوية والتأمين، في ظل التراجع الحالي في السوق.

وفي حين من المتوقع أن تضر بيئة التعريفات الجمركية الجديدة بأسهم الأدوية الأميركية، فإنه لا يزال يرى أن بعض الأسماء داخل قطاع الأدوية في وضع جيد للتعامل مع التحديات الكلية.

إن وجهة نظر كرامر المتفائلة بشأن الأسهم المرتبطة بالصحة مستمدة من كتاب ما بعد فقاعة الدوت كوم.

إنه متفائل لأن الشركات في هذا القطاع لديها تاريخ في تقديم نمو “بطيء وثابت” خلال الأوقات الصعبة.

وتشمل بعض الأسهم في هذا المجال التي كان إيجابياً بشكل خاص بشأنها وسط ضعف السوق الأوسع نطاقاً كلاً من UnitedHealth وBristol-Myers Squibb وCardinal Health.

UNH وBMY وCAH – حققت اختيارات كرامر الثلاثة من قطاع الرعاية الصحية نتائج جيدة نسبيًا هذا العام على الرغم من المخاوف من الركود الناجم عن التعريفات الجمركية في النصف الثاني من عام 2025.

ويبدو أن وول ستريت تتفق مع مقدم برنامج “ماد موني” بشأن الأسماء الثلاثة أيضًا.

ويشير متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون لجميع الشركات الثلاث حاليًا إلى احتمال ارتفاع محتمل بأكثر من 10% من هنا.

بالإضافة إلى ذلك، تدفع أسهم الرعاية الصحية الرائدة لدى كرامر، UNH وBMY وCAH، عائد أرباح يتراوح بين 1.5% و4.5% عند الكتابة، وهو ما يجعلها أكثر إثارة للامتلاك عند مستوياتها الحالية.

المرافق

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وهناك قطاع آخر يتوقع جيم كرامر أن يحقق أداء جيدا في المستقبل، استنادا إلى تحليله لدليل ما بعد فقاعة الدوت كوم، وهو قطاع “المرافق العامة”.

وقال مدير صندوق التحوط السابق إن المستثمرين يجب أن يتجاهلوا قطاع التكنولوجيا ويركزوا على “أسهم الشركات المحلية ذات الأسعار التي لا تعاني من تراجع الطلب أو مخاطر الائتمان” وسط التباطؤ الحالي في السوق.

وقد زعم مؤخرا في برنامجه “ماد موني” أن أسهم المرافق العامة تتوافق تماما مع هذه المعايير.

ومن بين الأسماء التي يحبها بشكل خاص في هذا القطاع شركة American Electric Power وشركة Duke Energy.

ويشكل كلا السهمين نقطتين مشرقتين في ظل ضعف السوق الأوسع نطاقاً في عام 2025.

وقد ارتفع سهما AEP وDUK حاليًا بنسبة تزيد عن 10% مقارنة بأدنى مستوياتهما منذ بداية العام.

ويوصي المستثمر الشهير أيضًا بشراء أسهم American Electric Power وDuke Energy لأنها تقدم عائدًا صحيًا على الأرباح يزيد عن 3.0% في وقت كتابة هذا التقرير.