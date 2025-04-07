من المرجح أن تؤدي الحرب التجارية إلى تآكل الطلب العالمي على النفط بشكل أكبر مع تزايد مخاوف الركود

واصلت أسعار النفط انخفاضها يوم الاثنين مع سيطرة المخاوف من الركود على المستثمرين.

وأثارت الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما من المرجح أن يؤثر بشدة على الطلب على النفط.

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط يوم الاثنين وتوقع احتمالا بنسبة 45% لحدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بحسب تقارير إعلامية.

في الأسبوع الماضي، توقع بنك جي بي مورجان تشيس ارتفاع احتمالات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم إلى 60%.

وقال محللون في مجموعة آي إن جي في مذكرة “إن حجم عمليات البيع (في سوق النفط) يشير إلى أن السوق تضع في الحسبان انخفاضا كبيرا في الطلب مع تنامي المخاوف من الركود”.

وقال محللون في بنك ING:

وتشير مستويات الأسعار الحالية إلى انخفاض الطلب بنحو مليون برميل يوميا خلال ما تبقى من هذا العام، وهو ما من شأنه أن يترك الطلب على النفط ثابتا على أساس سنوي.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية 59.29 دولاراً للبرميل، بانخفاض 4.4% عن الإغلاق السابق.

وكان العقد قد وصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات عند 58.95 دولار للبرميل في وقت سابق من اليوم.

وقالت شركة جيوجيت للخدمات المالية “من المرجح أن تكون التوقعات خلال اليوم ضعيفة حيث تجاوزت الأسعار مستوى الدعم القوي عند 60 دولارا”.

انخفض سعر خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال بنسبة 4% ليصل إلى 63.01 دولارًا للبرميل. وكان العقد قد وصل إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات عند 62.51 دولارًا للبرميل في وقت سابق من اليوم.

الطلب يتأثر بالحرب التجارية المتصاعدة

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من المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم.

وتسببت زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على السلع الأميركية في تصعيد الحرب التجارية وتصاعد المخاوف بشأن الركود بين المستثمرين، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط بنسبة 7% يوم الجمعة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من الخسائر الكبيرة لكل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، الذي انخفض بنسبة 10.9% و10.6% على التوالي.

أعلنت الصين، الجمعة، أنها ستفرض رسوما إضافية بنسبة 34% على السلع الأميركية ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد هذا مخاوف المستثمرين من أن حربًا تجارية عالمية شاملة قد بدأت.

ورغم إعفاء واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة من الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة التي فرضها ترامب، فإن هذه السياسات قد تؤدي إلى تأجيج التضخم، وإبطاء النمو الاقتصادي، وتكثيف النزاعات التجارية، مما يؤثر سلباً على أسعار النفط.

وبالنسبة لسوق النفط، يتوقع المحللون تدمير الطلب في حدود مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي المعروض من النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025، وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وكانت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها قد توقعت بالفعل أن يتجاوز الطلب العالمي على النفط 600 ألف برميل يوميا هذا العام.

لكن الخبراء يعتقدون أنه مع تزايد المخاوف من الركود، وخاصة في الولايات المتحدة والصين، وهما من أكبر مستهلكي النفط الخام، فإن الطلب قد ينخفض بمقدار مليون برميل يوميا.

وقد يؤدي هذا إلى جعل العرض الزائد في السوق أسوأ مما كان متوقعًا في السابق.

العرض يرتفع أكثر

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ولا تأخذ التقديرات المذكورة أعلاه في الاعتبار ما إذا كانت أوبك ستقرر زيادة إنتاج النفط بشكل أكبر هذا العام.

وفي الأسبوع الماضي، قررت ثمانية أعضاء في مجموعة أوبك+ زيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا لشهر مايو/أيار في خطوة مفاجئة فاجأت المستثمرين.

نتيجةً لذلك، انخفضت أسعار النفط بشكل حاد. ووفقًا لشركة ريستاد إنرجي، قد تتبعها زيادات أخرى في الإنتاج خلال الأشهر القليلة المقبلة إذا استمر ركود المعروض الأمريكي.

وقال موكيش ساهديف، رئيس سوق السلع الأساسية والنفط العالمي لدى ريستاد إنرجي، في تعليق عبر البريد الإلكتروني: “يشير القرار إلى ثقة أوبك+ في قدرة السوق على استيعاب الإمدادات الإضافية، على الرغم من أنه يقدم تعقيدات جديدة في ضوء عدم اليقين الاقتصادي الكلي المستمر، وإشارات الطلب المتقلبة، والمخاطر الجيوسياسية”.

وبحسب شركة ريستاد إنرجي، فإن أوبك قد تزيد إنتاج النفط بشكل أكبر وتسرع في إنهاء تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا إذا تفاقمت اضطرابات الإمدادات في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة استخبارات الطاقة التي يقع مقرها في النرويج أن الكارتل اتخذ خطوة انتهازية من خلال تعزيز الإمدادات في مايو والاستفادة من الركود المتوقع في إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك.

لكن على المدى القصير، يجعل هذا أسعار النفط عرضة لمزيد من الانخفاض مع ضعف الطلب بسبب الحرب التجارية.

وينطبق هذا أيضا حيث خفضت المملكة العربية السعودية، زعيمة أوبك، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا للتحميل في مايو بمقدار 2.30 دولار للبرميل يوم الاثنين، وهو أكبر خفض منذ عام 2022.

تباطؤ في عمليات الحفر في الولايات المتحدة

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وأضاف محللون في آي إن جي أن “التحرك في السوق من المرجح أيضا أن يؤدي إلى تباطؤ حاد في نشاط الحفر في الولايات المتحدة”.

من المتوقع أن تنعكس الزيادة في عدد منصات النفط بواقع خمس منصات الأسبوع الماضي، كما ذكرت شركة بيكر هيوز، بسرعة في ضوء مستويات الأسعار الحالية.

سعر النفط الخام غرب تكساس الوسيط حاليا هو أعلى بقليل من 60 دولارا للبرميل، وأسعار العقود الآجلة أقل من 60 دولارا.

ومع ذلك، يشير أحدث مسح للطاقة أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن منتجي النفط الأميركيين يحتاجون إلى متوسط سعر يبلغ 65 دولاراً للبرميل لحفر بئر جديدة بشكل مربح.

وأضاف محللو ING:

إن التراجع في عمليات الحفر في الولايات المتحدة يعني أنه لن يستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن نرى انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

ويبلغ الانخفاض السنوي في إنتاج النفط الخام في حوض بيرميان الأميركي من الآبار القائمة أكثر قليلا من 400 ألف برميل يوميا.