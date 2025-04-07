تلقت شركة علي بابا القابضة المحدودة (NYSE: BABA) ضربة كبيرة يوم الاثنين بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة أخرى بنسبة 34٪ على السلع من الصين.

انخفضت أسهم بابا بأكثر من 10% اليوم وأكثر من 20% مقارنة بأعلى مستوى لها منذ بداية العام في منتصف مارس، مما يشير إلى أن المستثمرين يشعرون بقلق متزايد بشأن التأثير المحتمل لسياسات ترامب التجارية الجديدة على العملاق الصيني.

ومع ذلك، فإن النظر بشكل أعمق في أعمال علي بابا يشير إلى أن عملاق التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا ربما لا يكون معرضًا لرسوم ترامب الجمركية كما يعتقد الكثيرون.

الحجم العالمي لشركة بابا يحميها من رسوم ترامب الجمركية

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تتمتع شركة علي بابا بوضع أفضل نسبيا من بعض منافسيها من حيث القدرة على التعامل مع المهام الجديدة حيث تستمر الصين في تمثيل جزء أكبر من إيراداتها.

في حين تعمل منصة علي بابا العالمية في الولايات المتحدة، فإن جزءًا كبيرًا من مبيعاتها يأتي من أسواق دولية أخرى.

الولايات المتحدة هي واحدة من العديد من البلدان التي تزاول فيها الشركة أعمالها.

ويجعل هذا الحضور العالمي الواسع والحجم أسهم علي بابا معزولة نسبيا عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

بالإضافة إلى ذلك، تدفع أسهم BABA حاليًا عائد أرباح بنسبة 1.72% أيضًا، مما يجعلها أكثر إثارة للتملك، خاصة إذا كنت تراهن على ركود محتمل قبل نهاية عام 2025.

تظل منتجات علي بابا أرخص من البدائل الأمريكية

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ينبغي للمستثمرين أن يفكروا في شراء أسهم علي بابا في ظل التراجع الأخير أيضًا لأن المعدات الثقيلة، بما في ذلك الرافعات والجرارات، لا تزال أرخص على منصتها العالمية على الرغم من الرسوم الجديدة.

ويمكن أن تساعد هذه الميزة السعرية على البدائل الأمريكية في دعم مبيعات بابا في أكبر اقتصاد في العالم في أعقاب حرب تجارية ناشئة.

تشير هذه العوامل مجتمعةً إلى أن منتجات علي بابا قد تستمر في البيع في الولايات المتحدة، إذ إن تعرّض الشركة للرسوم الجمركية الجديدة ليس كبيراً. لذا، فإن المخاطرة قابلة للإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن وول ستريت تظل متفائلة بشأن أسهم علي بابا على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وهو ما كان له تأثير سلبي على أسهم التكنولوجيا أيضًا.

يبلغ التقييم الإجماعي لسهم BABA حاليًا “شراء”.

وضع الذكاء الاصطناعي أسهم بابا لمزيد من الارتفاع

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قد يكون شراء أسهم علي بابا أمرا يستحق الضعف أيضا لأن الشركة العملاقة تواصل نشر أجنحتها في سوق الذكاء الاصطناعي سريع النمو.

في الواقع، من المتوقع أن تطلق الشركة التي يقع مقرها في هانغتشو بالصين، أحدث نسخة من نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد الخاص بها، Qwen 3، خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة.

حتى أن التزام BABA بالذكاء الاصطناعي جعل إريك جاكسون من EMJ Capital يصفها بأنها سهم ذكاء اصطناعي أفضل من Nvidia في مقابلة أجريت مؤخرًا مع CNBC.

بدأت القوة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تظهر بالفعل في البيانات المالية لشركة علي بابا، مما يعزز بشكل أكبر قضية امتلاك أسهم بابا في البيئة الحالية.

في فبراير، أعلنت شركة بابا عن صافي دخل بلغ نحو 49 مليار يوان وإيرادات بلغت 280 مليار يوان للربع المالي الثالث – وكلاهما يفوق توقعات المحللين بشكل مريح.