توصلت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” التابعة لإيلون ماسك، والمعروفة سابقًا باسم تويتر، إلى اتفاق أولي لتسوية نزاعها القانوني مع “تويتش”، وهي خدمة البث المباشر المملوكة لشركة أمازون.

وتتعلق الصفقة باتهامات مفادها أن Twitch والعديد من الشركات الأخرى تآمرت لحجب الإعلانات عن X، مما تسبب في خسارة المنصة لإيرادات كبيرة.

وفي ملف قدمته للمحكمة يوم الاثنين، أبلغت شركة X قاضيًا فيدراليًا في تكساس أنها وقعت “مذكرة تفاهم” لرفض دعواها القضائية ضد Twitch، بشرط أن تلبي الشركة الفرعية شروطًا معينة غير معلنة بحلول نهاية عام 2025.

دعوى مكافحة الاحتكار الخاصة بـ X

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رفعت شركة X الدعوى القضائية في بادئ الأمر في نوفمبر/تشرين الثاني، متهمة Twitch ونحو اثنتي عشرة شركة أخرى بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار من خلال تنسيق المقاطعة.

وجاء في الملف أن الشركات تصرفت بالتنسيق مع الاتحاد العالمي للمعلنين (WFA) لتحويل مليارات الدولارات من الإنفاق الإعلاني عمدًا بعيدًا عن X.

وتعد الدعوى القضائية جزءًا من جهد قانوني أوسع نطاقًا من جانب شركة X لتحدي ما تزعم أنه حملة منسقة من قبل المعلنين الرئيسيين وهيئات الصناعة لتقويض الأداء المالي للمنصة.

ولم تقدم شركة تويتش أي رد قانوني قبل إعلان التسوية.

وتأتي الاتفاقية مع Twitch في أعقاب خطوة مماثلة في العام الماضي شملت شركة Unilever.

في أكتوبر/تشرين الأول، قامت شركة X طواعية باستبعاد عملاق السلع الاستهلاكية من الدعوى القضائية بعد أن توصل الطرفان إلى تسوية.

وقالت شركة يونيليفر في ذلك الوقت إن شركة X قد التزمت “بالوفاء بمعايير مسؤوليتنا لضمان سلامة وأداء علاماتنا التجارية على المنصة”.

القضايا الجارية

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منذ استحواذ ماسك على المنصة في أكتوبر 2022، واجهت X صعوبة في التعامل مع انخفاض عائدات الإعلانات.

وقد قام العديد من المعلنين بخفض الإنفاق أو إيقافه مؤقتًا وسط مخاوف من ضعف إدارة المحتوى في ظل القيادة الجديدة، مما أدى إلى زيادة خطر ظهور الإعلانات جنبًا إلى جنب مع المحتوى المثير للجدل أو الضار.

وتشمل الشركات الأخرى المذكورة في الدعوى القضائية الجارية كل من CVS، وPinterest، وColgate-Palmolive.

وتسلط الدعوى القضائية الضوء على التوتر المستمر بين X وصناعة الإعلان، حيث تعمل المنصة على إعادة بناء ثقة المعلنين وتدفقات الإيرادات وسط التدقيق المستمر في سياسات المحتوى وممارسات الاعتدال.

إيلون ماسك يبيع X

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وفي الشهر الماضي، أعلن ماسك أن شركته للذكاء الاصطناعي، xAI، استحوذت على منصة التواصل الاجتماعي X في صفقة بقيمة 33 مليار دولار أمريكي.

وتتضمن الصفقة ديونًا بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة شركة X فعليًا إلى 45 مليار دولار.

وفي معرض شرحه للأساس المنطقي وراء الاندماج، صرح ماسك على X:

مستقبل xAI وX مترابطان. اليوم، نتخذ رسميًا خطوة دمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والمواهب.

وقال ماسك إنه منذ إنشائها قبل عامين، برزت شركة xAI كواحدة من مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم، حيث تتقدم “بسرعة ونطاق غير مسبوقين” في بناء كل من النماذج ومراكز البيانات.

وأشار أيضًا إلى أن شركة X، التي تخدم الآن أكثر من 600 مليون مستخدم نشط يبحثون عن معلومات في الوقت الفعلي، “تحولت إلى واحدة من أكثر الشركات كفاءة في العالم”، مما يضعها في وضع يسمح لها بالنمو في المستقبل.

وقال ماسك إن الصفقة تقدر قيمة شركة xAI بنحو 80 مليار دولار، وقيمة شركة X بنحو 33 مليار دولار.