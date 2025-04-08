شهدت أسواق الأسهم الأوروبية راحة ترحيبية يوم الثلاثاء، حيث فتحت على ارتفاع بعد سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أيام والتي أثرت سلبا على معنويات المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، تأتي المكاسب مع قدر كبير من الحذر، حيث لا يزال النزاع العالمي المستمر بشأن الرسوم الجمركية وعدم اليقين المحيط بالخطوة التالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤثر بشدة على ثقة السوق.

اعتبارًا من الساعة 09:11 بتوقيت وسط أوروبا، كان مؤشر Stoxx 600 يتداول بارتفاع بنحو 1%، مع عودة كل قطاع تقريبًا إلى المنطقة الإيجابية.

وشهدت المؤشرات الإقليمية الرئيسية مكاسب أيضًا، بما في ذلك مؤشر داكس الألماني (بزيادة 1.09%)، ومؤشر كاك 40 الفرنسي (بزيادة 1.66%)، ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي (بزيادة 1.66%).

وفي إسبانيا، ارتفع مؤشر IBEX 35 بنسبة 0.52%، وفي لندن، عاد مؤشر FTSE 100 أيضًا إلى المنطقة الإيجابية، مرتفعًا بنسبة 1.03%.

تأتي هذه البداية الأكثر هدوءا في الأسواق الأوروبية بعد جلسة تداول وحشية يوم الاثنين، على الرغم من أن معنويات المستثمرين لا تزال حذرة حيث لا يزال النزاع العالمي بشأن التعريفات الجمركية وعدم اليقين بشأن الخطوة التالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤثر على الثقة.

“يجب على المستثمرين أن يأخذوا كل يوم بيومه، وقد بدأ يوم الثلاثاء بداية جيدة… كما ارتفع سعر النفط الخام بنسبة 1.2% ليصل إلى 61.45 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.8% ليصل إلى 3028 دولار للأوقية”، هذا ما أشار إليه روس مولد، مدير الاستثمار في شركة AJ Bell، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى يورونيوز.

هذه مكاسب صغيرة من حيث حركة الأصول، لكنها مكاسب كبيرة لحالة السوق عمومًا، بالنظر إلى الخسائر التي لحقت بنا منذ “يوم التحرير” الأسبوع الماضي. سيُرحب باستقرار الأسواق بحفاوة بالغة.

وأشار مولد أيضًا إلى أن تحركات الأسعار هذه من شأنها أن تضخ بعض الإيجابية المطلوبة بشدة في الأسواق، مما يساعد المستثمرين على تخفيف بعض القلق المحيط بالأضرار التي لحقت بمحافظهم الاستثمارية خلال الأسبوع الماضي.

قد تبقى الأسواق هشة لأيام وأسابيع قادمة. ولن يتطلب الأمر سوى إشارة عدوانية جديدة من ترامب أو رد فعل عنيف من شريك تجاري لإحداث اضطراب جديد. وقد تفقد انتعاشات الأسواق زخمها بسرعة إذا فقد المستثمرون ثقتهم في حل للوضع الذي تسبب في موجة البيع الأولى، كما حذّر مولد.

الأسواق الآسيوية تشهد انتعاشًا، لكن التوتر لا يزال قائمًا

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في هذه الأثناء، أعلنت وزارة التجارة الصينية في وقت مبكر من يوم الثلاثاء أنها “ستقاتل حتى النهاية” وستنفذ تدابير مضادة غير محددة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50٪ على الواردات الصينية.

وبحلول فترة ما بعد الظهر بتوقيت طوكيو، ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 5% ليصل إلى 32,691.34 نقطة، متعافيا من بعض خسائره الأخيرة.

تمكنت هونج كونج أيضًا من استعادة بعض الأرض، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض الانخفاض المدمر بنسبة 13.2% الذي سجله مؤشر هانغ سنغ يوم الاثنين، والذي كان أسوأ يوم له منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997.

وارتفع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1.6% إلى 20,140.78 نقطة، في حين قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9% إلى 3,124.77 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1% إلى 2,331.80، في حين ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 في أستراليا بنسبة 1.7% إلى 7,471.10.

وشهدت الأسواق في نيوزيلندا وأستراليا مكاسب أيضًا.

تشير العقود الآجلة الأميركية إلى مكاسب: هل هي بصيص أمل أم فجر كاذب؟

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وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أيضا، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة – مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ومؤشر داو جونز الصناعي، ومؤشر ناسداك المركب – بأكثر من 1%.

يأتي هذا في أعقاب أداء متباين في جلسة التداول الأميركية مساء الاثنين، حيث تمكن مؤشر ناسداك من تحقيق مكاسب صغيرة للغاية، في حين انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% فقط.

مع ذلك، لا يزال المحللون حذرين، متشككين في استدامة الانتعاش الحالي. وصرح مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في بيبرستون، ليورونيوز: “لن أراهن على انتعاش مستدام إلا إذا شهدنا تحولاً حاسماً في السياسات”.

نقطة تحول أم ارتدادٌ كارثي؟ مستقبل السوق غامض

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وأكد ريتشارد هانتر، رئيس الأسواق في شركة إنتراكتيف إنفستور، مشاعر براون، مشيرا إلى أن قلق المستثمرين وتقلباتهم لا تزال مرتفعة.

كانت التحركات معتدلة نسبيًا مقارنةً بتجربة الأيام الأخيرة، ولكن في الخفاء، كانت هناك تقلبات حادة، حيث سجل مؤشر داو جونز أكبر تقلب يومي له على الإطلاق. أشارت التقارير الأولية، على ما يبدو، من وسائل التواصل الاجتماعي إلى قرب تعليق الرسوم الجمركية، مما دفع الأسواق إلى الارتفاع، لكن هذا تبعه رد سريع من البيت الأبيض قضى على أي مكاسب محتملة. وفي رسالة بريد إلكتروني إلى يورونيوز، قال هانتر: “أدت تصريحات الرئيس اللاحقة التي هدد فيها بتصعيد الرسوم الجمركية ضد الصين إلى إبقاء المستثمرين العالميين في حالة تأهب قصوى”.

وأشار إلى أن الانخفاضات السابقة في أسعار السندات والذهب خلال اليوم “تعزى إلى حاجة المستثمرين إلى جمع الأموال لتغطية خسائرهم في أماكن أخرى”.

وقد شهدنا هذا الدوران من قبل، وقد يتحول إلى دورة مستمرة بذاتها، وهو ما قد يضع المزيد من الضغوط، إذا لزم الأمر، على الأسواق العالمية”.

وأكد هانتر أيضًا على الصعوبة في تحديد ما إذا كانت الانخفاضات المنخفضة في السوق تمثل نقطة تحول حقيقية أم مجرد “ارتداد ميت” كلاسيكي.

يشير التقلب الذي تشهده جلسة التداول الأمريكية تحديدًا إلى أن أيًا من الاحتمالين وارد، لا سيما مع توقع المزيد من إعلانات الرسوم الجمركية، مما قد يُحرك المعنويات في كلا الاتجاهين. في الواقع، لاحظ العديد من المستثمرين – بشيء من الاستياء – أنه على عكس الأزمات السابقة التي تضافرت فيها عوامل متعددة لتُسبب ضعفًا حادًا في السوق، فإن هذه الأحداث تُعزى في معظمها إلى تصرفات شخص واحد فقط. إلى حد ما، أصبحت المؤشرات العالمية تحت رحمة الرئيس، وردود الفعل العنيفة المتزايدة التي بدأت الولايات المتحدة تواجهها من خلال الرسوم الجمركية الانتقامية والخطابات العدوانية المتزايدة لم تقترب بعد من نهايتها، كما حذّر.

وأخيرا، وعلى الرغم من ارتفاع طفيف في نهاية اليوم، لا يزال مؤشر ناسداك منخفضا بنسبة 19.2% حتى الآن هذا العام ويستقر بقوة في منطقة السوق الهابطة مع انخفاض بنسبة 23% منذ أعلى مستوى قياسي له مؤخرا نسبيا، وهو دليل آخر على أن التعافي قد يكون قصير الأجل.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز بنسبة 14% و10.8% على التوالي منذ بداية العام حتى الآن.

التأثير العالمي: السلع والعلاقات التجارية تحت الضغط

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وسلط المحلل الضوء على الاعتماد المستمر الذي تضعه الأسواق الآسيوية على المحادثات مع الولايات المتحدة للتقدم بنجاح، قائلاً: “يبدو أن الارتفاع يعتمد على الآمال في أن المحادثات مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة ستؤدي إلى بعض التنازلات، حيث يعتمد الاقتصاد إلى حد كبير على الصادرات، حيث تعتبر الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا ومهمًا”.

وأضاف أيضًا: “صعّدت الصين أيضًا من لهجتها الانتقامية، ولا تُظهر أي مؤشرات على الرضوخ لتهديدات الرئيس. وقد وعدت بإجراءات مضادة لم تُحدد بعد، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها بالفعل، إلى جانب إمكانية تقديم المزيد من الحوافز الحكومية لدعم الاقتصاد المحلي. على أي حال، ستكون النتيجة كما هي عليه الآن وخيمة، وقد أثّر احتمال انخفاض الطلب على أسعار السلع الأساسية بشكل عام، حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة 13% هذا العام”.