فيتش ترفع تصنيف ستة بنوك صينية رغم خفض التصنيف السيادي

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لستة بنوك صينية كبرى من سلبية إلى مستقرة، وهو ما يشير إلى زيادة الثقة في المؤسسات المالية في البلاد على الرغم من المخاوف الأوسع نطاقا بشأن الديون السيادية.

ينطبق التعديل على خمسة بنوك مملوكة للدولة – البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، وبنك البناء الصيني (CCB)، وبنك الصين (BOC)، والبنك الزراعي الصيني (ABC)، وبنك الاتصالات (BOCOM) – بالإضافة إلى بنك التجار الصيني (CMB).

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من خفض التصنيف السيادي للصين، مما يسلط الضوء على التباعد المتزايد بين استقرار البنوك الفردية والضغوط الاقتصادية الأوسع.

ويعكس القرار، الذي أُعلن عنه يوم الثلاثاء، تقييم فيتش بأن بكين لا تزال قادرة مالياً على دعم الأجزاء الرئيسية من النظام المالي.

وفي حين تكافح الصين مستويات مرتفعة من الديون والعجز المالي، تعتقد الوكالة أن رأس المال المطلوب في سيناريو إعادة الرسملة المحتمل قد انخفض بسبب تحسن إنتاجية الائتمان وحل مشكلة القروض المتعثرة على مستوى النظام بأكمله.

البنوك الحكومية مدعومة بالسياسة

Copy link to section

ويؤكد تغيير توقعات وكالة فيتش على وجهة النظر القائلة بأن البنوك المملوكة للدولة لا تزال متوافقة بشكل وثيق مع أهداف السياسة الحكومية.

وكثيرا ما ينظر إلى هذه المؤسسات المقرضة الخمسة الكبرى، التي تمتلك مجتمعة حصة مهيمنة من الأصول المصرفية في الصين، على أنها امتدادات للدولة، وتلعب دورا محوريا في التحفيز الاقتصادي وتمويل البنية الأساسية.

وأقرت الوكالة بأنه على الرغم من ارتفاع العجز المالي وارتفاع الدين العام، فإن بكين لا تزال تحتفظ بقدر كاف من المرونة المالية للتدخل إذا لزم الأمر.

وكان هذا الدعم السياسي عاملاً حاسماً في مراجعة التوقعات، والتي تأتي على النقيض من خفض التصنيف الائتماني السيادي للصين في وقت سابق من هذا العام.

رفع تصنيف CMB على أساس الاستقرار

Copy link to section

كما استفاد بنك تشاينا ميرشانتس، وهو البنك الوحيد الذي يخضع لسيطرة القطاع الخاص والذي شمله التعديل، من إعادة التقييم التي أجرتها وكالة فيتش.

ورغم أنها ليست مملوكة للدولة، فإن بنك CMB يتمتع بقاعدة رأسمالية قوية واستراتيجية إقراض متحفظة، وهو ما تعتقد وكالة فيتش أنه يجعله أقل عرضة للصدمات المالية النظامية.

ومن خلال رفع توقعات بنك الصين المركزي إلى جانب البنوك الخمس الكبرى، أشارت وكالة فيتش إلى أن الثقة في القطاع المصرفي الصيني تتجاوز مجرد ملكية الحكومة.

وأشارت الوكالة إلى أن التحسن في تخصيص الائتمان والنهج الأكثر استباقية في حل الأصول المتعثرة أدى إلى خفض مستويات المخاطر الإجمالية عبر النظام.

انخفاض مخاطر التلخيص

Copy link to section

ومن بين الأسباب الرئيسية وراء تحسن التوقعات هو وجهة نظر وكالة فيتش بأن مخاطر إعادة الرسملة قد انخفضت.

وفي التقييمات السابقة، كان احتمال حاجة الحكومة إلى ضخ قدر كبير من رأس المال في النظام المصرفي يشكل مصدر قلق رئيسي.

ومع ذلك، تشير البيانات الآن إلى استخدام أكثر إنتاجية للائتمان وتحسين جودة الأصول عبر المؤسسات الكبيرة.

ويأتي هذا في أعقاب اتجاه البنوك الصينية الكبرى إلى تقليل تعرضها للإقراض العقاري عالي المخاطر والتركيز بدلا من ذلك على التمويل الاستهلاكي والقطاعات الاستراتيجية المتوافقة مع سياسة الحكومة.

ويبدو أن إعادة تخصيص الائتمان تساهم في إيجاد بيئة ميزانية عمومية أكثر صحة للمقرضين من الدرجة الأولى.