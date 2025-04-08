أشعل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك التوترات مجددا مع إدارة ترامب، عندما سخر علناً من كبير مستشاري التجارة بيتر نافارو وسط نقاش حاد حول التعريفات التجارية الأميركية.

وانتقد ماسك نافارو ووصفه بأنه “أحمق حقًا” و”أغبى من كيس من الطوب” بعد أن انتقد المستشار ممارسات التصنيع في تيسلا خلال مقابلة تلفزيونية.

اندلعت المواجهة بعد أن قلل نافارو، في حديثه على برنامج Squawk Box على قناة CNBC، من دور تيسلا في التصنيع الأمريكي من خلال الإشارة إلى أن الشركة “ليست شركة تصنيع سيارات” ولكنها مجرد “شركة تجميع سيارات” بسبب استخدامها لأجزاء مستوردة.

لم يُضيّع ماسك وقتًا في الردّ على X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، مدافعًا عن مصداقية تيسلا ومنتقدًا تعليقات نافارو. نشر ماسك: “تسلا لديها أكبر عدد من السيارات المصنوعة في أمريكا. نافارو أحمقٌ حقًّا. ما يقوله هنا زائفٌ بشكلٍ واضح”.

ثم ضاعف موقفه لاحقا، مضيفا: “نافارو أغبى من كيس من الطوب”.

وأكد رجل الأعمال الملياردير على جذور تيسلا العميقة في التصنيع في الولايات المتحدة، مؤكدًا: “بأي تعريف على الإطلاق، تعد تيسلا الشركة المصنعة للسيارات الأكثر تكاملاً رأسياً في أمريكا، مع أعلى نسبة من المحتوى الأمريكي”.

وسخر ماسك أيضًا من الجدل الذي أثاره نافارو في الماضي، مشيرًا إلى شخصية “رون فارا” الخيالية التي ورد أن نافارو استخدمها في عمله الأكاديمي، قائلًا: “يجب على نافارو أن يسأل الخبير المزيف الذي اخترعه، رون فارا”.

ويلقي هذا الخلاف العلني الضوء على الانقسامات المتزايدة بين دعوة ماسك للتجارة الحرة وسياسات الحماية التي ينتهجها معسكر ترامب ، خاصة مع فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة من المتوقع أن تؤثر على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية مثل تسلا.

وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، واصل ماسك هجماته، متسائلاً عن الخلفية الأكاديمية لنافارو، ومزح قائلاً إن الحصول على شهادة من جامعة هارفارد قد يكون “شيئًا سيئًا، وليس شيئًا جيدًا”.

ومن جانبه، اتهم نافارو ماسك بأنه لا يهتم إلا بـ “مصلحته الشخصية”.

البيت الأبيض يتجاهل الخلاف بين ماسك ونافارو

Copy link to section

وفي محاولة للتخفيف من حدة الجدل ، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة CNBC:

“نحن الإدارة الأكثر شفافية في التاريخ عندما نعبر عن خلافاتنا علنًا”، رفض تبادل الآراء بين ماسك ونافارو بكلمة مقتضبة “مهما كان”.

في حين ورد أن الرئيس السابق دونالد ترامب هو الذي اتخذ القرار النهائي بشأن الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية ، فمن المعتقد على نطاق واسع أن نافارو كان له دور فعال في صياغة السياسة، وهو ما قد يشكل تحديات لشركات مثل تيسلا التي تعتمد على الموردين الدوليين.

وأصبح ماسك، الذي سبق وأن أعرب عن دعمه لترامب، ينتقد بشكل متزايد التعريفات الجمركية واسعة النطاق، محذرا من أنها قد تضر بالابتكار والقدرة التنافسية الأميركية.