يخيم عدم اليقين على ضعف أسعار الفضة حيث يقول الخبراء إن الاتجاه الهبوطي قد يستمر

أصبح من الصعب بشكل متزايد قياس شدة الضعف في أسعار الفضة، بعد الانخفاض الذي شهدته الأسبوع الماضي.

وكان المعدن من بين الأكثر تضررا بسبب الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

وشهدت أسعار الفضة انخفاضا كبيرا، حيث انخفضت بنسبة 7% يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر عند 28.3 دولار للأوقية يوم الاثنين.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 2% ليصل إلى 30.207 دولار للأوقية في بورصة COMEX، حيث تعافى إلى حد ما من عمليات البيع الأخيرة في السوق.

وقال كارستن فريتش، محلل السلع الأساسية في كوميرزبانك إيه جي: “منذ الأربعاء الماضي، بلغ إجمالي انخفاض الفضة نحو 16%، وهو ما يعني أن سعر الفضة انخفض بنفس القدر الذي انخفضت به أسعار النفط”.

نسبة الذهب إلى الفضة تتجاوز 100

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وشهدت نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تمثل كمية الفضة المطلوبة لشراء أونصة واحدة من الذهب، ارتفاعاً كبيراً، متجاوزة حاجز الـ100.

ويمثل هذا الحدث البارز المرة الأولى التي تصل فيها النسبة إلى مثل هذه الارتفاعات منذ منتصف عام 2020.

وتزامنت الحالة السابقة التي تجاوزت فيها النسبة 100 مع بداية جائحة فيروس كورونا.

خلال هذه الفترة، واجه سعر الفضة ضغوطًا هبوطية كبيرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتقلبات السوق الناجمة عن الوباء.

وعلى عكس الذهب ، فإن الفضة هي أيضًا معدن صناعي، وهو أحد أسباب الانخفاض الحاد منذ الأسبوع الماضي.

وقال لالاليت سريجاندورن، المحرر في إف إكس ستريت، في تقرير: “قد تكون مكاسب المعدن الأبيض محدودة بسبب قيام المستثمرين بتصفية مراكزهم لتأمين الأرباح، وربما تغطية الخسائر أو نداءات الهامش عند انخفاض تقييمات الأصول، بسبب المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية”.

ومع ذلك، فإن ضعف الدولار قد يساعد في الحد من خسائر أسعار السلع الأساسية المقومة بالدولار الأمريكي.

هل المعدن ليس ملاذًا آمنًا؟

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وقال فريتش إن اتساع نسبة الذهب إلى الفضة يشير إلى أن الفضة قد لا تكون معدناً آمناً في أوقات “ارتفاع النفور من المخاطرة بشكل حاد أو تزايد المخاوف من الركود، لكنها تتصرف مثل السلعة الدورية”.

ويرجع السبب في ذلك إلى الأهمية الكبرى للطلب الصناعي، الذي ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويمثل الآن ما يقرب من 60% من إجمالي الطلب على الفضة.

وأضاف أن “الطلب الصناعي هو بالتالي نعمة ونقمة في الوقت نفسه بالنسبة للفضة”.

إن الطلب المتزايد على التطبيقات التي تدعم توليد واستخدام الطاقة المحايدة للمناخ، مثل الطاقة الكهروضوئية والتنقل الكهربائي، يشكل سلاحًا ذا حدين.

ومن ناحية أخرى، فإنها تمثل فرصة كبيرة للنمو والتنمية، مدفوعة بالتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة.

ومن ناحية أخرى، فإن الارتباط الوثيق بين هذا القطاع والاقتصاد الكلي يجعله عرضة بدرجة كبيرة لتقلبات معنويات السوق والانكماش الاقتصادي.

في ظلّ حالة عدم اليقين الاقتصادي وتزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، كما هو الحال حاليًا، قد تنخفض الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يُرجّح أن يُؤدّي إلى انخفاض أسعار الفضة.

قال فريتش:

ولذلك فمن المستحيل في الوقت الراهن تقدير المدة التي سيستمر فيها ضعف أسعار الفضة.

توقعات أسعار الفضة

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يوضح الرسم البياني اليومي أن المشاعر الهبوطية في سوق الفضة من المرجح أن تستمر حيث يظل السعر مقيدًا بأقل من المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي لمدة 100 يوم (EMA)، وفقًا لسريجاندورن من FXstreet.

مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا يتواجد حاليًا حول مستوى 32.70، وهو أقل من خط الوسط.

ويدعم هذا أيضًا الزخم الهبوطي الحالي ويشير إلى أن البائعين من المرجح أن يظلوا مسيطرين في المستقبل القريب.

قال سريجاندورن إن الهدف الهبوطي الأولي لزوج XAG/USD يقع عند المستوى النفسي 30.00 دولار.

وأضافت أنه في حالة اختراق هذا المستوى، فإن مستويات الدعم التالية تقع عند 28.80 دولار (أدنى مستوى في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024) و28.31 دولار (أدنى مستوى في 7 أبريل/نيسان).