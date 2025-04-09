أعلنت شركة 21Shares عن أول منتج رسمي لعملة Dogecoin على بورصة SIX السويسرية

أطلقت شركة إدارة الأصول المشفرة 21Shares أول منتج رسمي لـ Dogecoin ETP بالشراكة مع House of Doge.

وبحسب بيان صحفي صدر في 9 أبريل، فإن الشركة، وهي واحدة من أكبر الجهات المصدرة لمنتجات التداول في البورصة المشفرة في العالم، ستطلق منتج التداول في البورصة المدعوم فعليًا على بورصة SIX السويسرية تحت الرمز “DOGE”.

ما هو DOGE ETP؟

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المنتج، الذي تم تطويره حصريًا بالتعاون مع House of Doge، هو Dogecoin ETP الوحيد المعتمد رسميًا من قبل مؤسسة Dogecoin لكل 21Shares.

ستوفر للمستثمرين المؤسسيين والتجزئة تعرضًا منظمًا لأحد أكثر الأصول الرقمية شهرةً وتوجهًا نحو المجتمع في مجال العملات المشفرة.

ووصف دنكان موير، رئيس شركة 21Shares، الإطلاق بأنه “الطريقة الأكثر مباشرة وسهولة” للمستثمرين للاستفادة من نظام Dogecoin البيئي.

وأضاف: “أصبحت Dogecoin أكثر من مجرد عملة مشفرة: فهي تمثل حركة ثقافية ومالية تستمر في دفع التبني السائد، وتوفر DOGE للمستثمرين وسيلة منظمة ليكونوا جزءًا من هذا المشروع المثير”.

يتم دعم 21Shares Dogecoin ETP بنسبة 100% ماديًا، مما يعني أن كل وحدة مؤمنة بواسطة Dogecoin الفعلي المحفوظ في مخزن بارد.

تم تصميمه لجعل الاستثمار في DOGE سلسًا مثل شراء الأسهم التقليدية، مما يمنح المستثمرين طريقًا مألوفًا إلى الأصول الرقمية دون متاعب إدارة المحافظ أو المفاتيح الخاصة.

تم إنشاء Dogecoin في عام 2013 كنسخة خفيفة من Bitcoin، وتطورت إلى أصل تشفير مقبول على نطاق واسع، ومعروف بمعاملاته السريعة ورسومه المنخفضة وقائمة متزايدة من حالات الاستخدام في العالم الحقيقي.

تقبلها الآن شركات كبيرة مثل AMC Theatres كشكل من أشكال الدفع، مما ساعد في دفع DOGE إلى ما هو أبعد من مجرد ميم وإلى أهمية سائدة.

قال جينز ويتشرز، الذي يجلس في المجلس الاستشاري لبيت دوجكوين، إن ETP يمكن أن يساعد Dogecoin على “الوصول إلى إمكاناته الكاملة” من خلال منح المؤسسات طريقة منظمة للانضمام إلى الحركة، مضيفًا:

توفر هذه المبادرة مع 21Shares مسارًا منظمًا للمؤسسات للمشاركة في رؤية “Dogecoin is Money” وتعزيزها، مع الاستمرار في تكريم روح المجتمع.

حتى وقت نشر هذا التقرير، لم تكشف شركة 21Shares عن موعد طرح DOGE ETP للتداول.

ورغم أن الأخبار لم تشعل شرارة ارتفاع جديد لعملة الميم، إلا أنها ساعدت في التخفيف من بعض خسائر اليوم الماضي.

اعتبارًا من آخر فحص، انخفض DOGE بنسبة 3.6% خلال اليوم عند 0.1466 دولارًا.

صناديق المؤشرات المتداولة في بورصة دوج تكتسب زخمًا

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تم الإعلان عن منتج 21Share المتداول في البورصة على خلفية العديد من ملفات صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة.

اعتبارًا من 9 أبريل، قدمت ثلاثة على الأقل من شركات إصدار صناديق الاستثمار المتداولة، وهي Grayscale وBitwise وRex Shares، طلبات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية Dogecoin.

وقد أقرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في فبراير/شباط اقتراح شركة Grayscale وهو الآن ضمن فترة المراجعة التي قد تمتد إلى 240 يومًا.

قدمت شركة Bitwise، وهي شركة رئيسية أخرى في مجال الاستثمار في العملات المشفرة، ملفًا 19b-4 لإدراج صندوق Dogecoin ETF الخاص بها على بورصة NYSE Arca.

وفي الوقت نفسه، تشارك شركة Rex Shares أيضًا في هذا المزيج من خلال تطبيق Dogecoin ETF الخاص بها.