أمازون تلغي بعض الطلبات من الصين وسط مخاوف من رسوم ترامب الجمركية

ألغت شركة أمازون طلبات شراء المنتجات المصنعة في الصين ودول آسيوية أخرى، بحسب تقرير بلومبرج.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رد مباشر على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشير عمليات الإلغاء، التي تشمل سلعًا مثل كراسي الشاطئ والدراجات البخارية وأجهزة تكييف الهواء، إلى جهود عملاق التجارة الإلكترونية لتقليل التعرض لتكاليف الاستيراد المتزايدة.

وبدأت عمليات الإلغاء بعد وقت قصير من إعلان ترامب في الثاني من أبريل/نيسان استهداف الواردات من أكثر من 180 دولة ومنطقة، بما في ذلك مراكز التصنيع الكبرى مثل الصين وفيتنام وتايلاند.

ونقل التقرير عن أحد البائعين منذ فترة طويلة، والذي تلقى إشعارًا بإلغاء طلب بقيمة 500 ألف دولار من كراسي الشاطئ المصنوعة في الصين، قوله إن البريد الإلكتروني من أمازون زعم أن الطلب تم تقديمه “عن طريق الخطأ” ويجب عدم شحنه.

وقال البائع، الذي أصبح لديه الآن مخزون غير مباع وفواتير المصنع، إن هذه الخطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد من العمل مع أمازون.

وأكد سكوت ميلر، مدير البائعين السابق في أمازون والرئيس التنفيذي الحالي لشركة استشارات التجارة الإلكترونية pdPlus، لمجلة الأعمال أن العديد من العملاء شهدوا إلغاءات مماثلة لطلبات الاستيراد المباشر.

وتضع هذه المعاملات، التي تكون فيها أمازون هي المستورد المسجل، عبء التعريفات الجمركية على الشركة.

إن التراجع عن مثل هذه الطلبات من شأنه أن ينقل عبء التكلفة إلى البائعين إذا اختاروا استيراد السلع بأنفسهم.

قال ميلر: “أمازون هي المسيطرة على كل شيء. الخيار الوحيد المتاح للبائعين هو إما بيع هذا المخزون في دول أخرى بهوامش ربح أقل، أو محاولة التعاون مع تجار تجزئة آخرين”.

خطة أمازون لتجنب رسوم ترامب الجمركية

Copy link to section

حوالي 40% من مبيعات أمازون تأتي من عمليات الشراء المباشرة من البائعين.

ويتم تنفيذ الباقي من خلال التجار المستقلين الذين يستخدمون منصة أمازون وخدماتها اللوجستية.

من خلال خفض طلبات الاستيراد المباشرة، تعمل أمازون على تقليص التزاماتها الجمركية في حين تدفع المخاطر إلى الموردين.

واعترفت الشركة بأن التوترات التجارية تشكل خطرا ماديا في تقريرها السنوي في فبراير، حيث ذكرت أن “الموردين المقيمين في الصين يوفرون أجزاء كبيرة من مكوناتنا والسلع النهائية”.

وفي حين لا يزال النطاق الكامل للإلغاءات غير واضح، فإن القرار يعكس مخاوف أوسع نطاقا بشأن تكاليف سلسلة التوريد وتآكل الأرباح بسبب السياسات الحمائية.

حرب ترامب الجمركية تؤثر على أسهم أمازون

Copy link to section

أثرت الحرب التجارية بالفعل على أسهم أمازون. فقد انخفضت أسهمها بنحو 22% منذ بداية العام، متجاوزةً بذلك انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 15%.

ورغم الهبوط، لا يزال العديد من المحللين في وول ستريت متفائلين بشأن عملاق الإنترنت.

أكدت شركة كانتور فيتزجيرالد يوم الثلاثاء تصنيفها لسهم أمازون دوت كوم عند مستوى “Overweight”، مشيرة إلى النمو القوي في قطاع الحوسبة السحابية التابع لها، أمازون ويب سيرفيسز (AWS).

وأشارت شركة الوساطة إلى أن AWS سجلت نموًا سنويًا بنسبة 25% تقريبًا في عام 2024، متجاوزة هدفها البالغ 20%.

ساهمت الذكاء الاصطناعي العام (GenAI) بنحو 3-5 نقاط مئوية في هذا النمو، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى 10 نقاط بحلول عام 2025.

وأشارت الشركة إلى التركيز المستمر لشركة أمازون على الابتكار في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي باعتباره السبب الرئيسي وراء نظرتها الإيجابية.

كما حافظت شركة Wedbush Securities أيضًا على تصنيف الأداء المتفوق لسهم أمازون بسعر مستهدف يبلغ 280 دولارًا.

وأشارت الشركة إلى قوة الجذب المتزايدة لشركة أمازون في مجال الإعلان الرقمي، بدعم من نطاقها الواسع من البضائع وقدرتها على الوصول إلى بيانات العملاء الغنية.

وأكد ويدبوش على نمو إيرادات أمازون السنوية بنسبة 11% ومبيعاتها البالغة 638 مليار دولار كمؤشرات على الزخم المستمر في قطاع البيع بالتجزئة.