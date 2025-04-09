صندوق النقد الدولي يستعد للموافقة على قرض بقيمة 20 مليار دولار للأرجنتين يوم الجمعة: تفاصيل رئيسية

من المتوقع أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على اتفاق قرض بقيمة 20 مليار دولار خلال اجتماعه المقرر يوم الجمعة، وهو ما قد يكون له تداعيات ضخمة على الاقتصاد الأرجنتيني المتعثر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني إن هذا الاتفاق مهم للغاية بالنسبة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والتي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، يأتي القرار بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أنه حصل على إجماع على مستوى الموظفين بشأن الاتفاق، مما يمهد الطريق لتصويت مجلس الإدارة.

تحرير الاستثمارات واحتياطيات العملات

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تواجه الأرجنتين وضعا اقتصاديا غير مسبوق، إذ تواجه أحد أعلى معدلات التضخم في المنطقة، ومستويات منخفضة من احتياطيات النقد الأجنبي، وقيود رأس المال التي لم تساعد في جذب المستثمرين.

وفي هذا السيناريو، يُنظر إلى القرض البالغ 20 مليار دولار باعتباره شريان حياة حيوي للبلاد.

وقال أدورني لإذاعة “إل أوبسيرفادور” المحلية: “بالنسبة لنا، من المهم للغاية أن يكون صندوق النقد الدولي في طريقه للموافقة على هذا الاتفاق، والذي سيتم الانتهاء منه يوم الجمعة”.

وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فإن معظم هذه الأموال تهدف إلى المساعدة في الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي في الأرجنتين وإلغاء السياسات الاقتصادية الحمائية التي خنقت تدفق الاستثمار.

ومن المأمول أن يساهم قرض صندوق النقد الدولي في استقرار الاقتصاد الأرجنتيني واستعادة الثقة والحوافز للمستثمرين الدوليين الذين يتوقون إلى العودة إلى السوق.

التفاصيل الرئيسية للصفقة

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ويمثل هذا القرض الاتفاق الثالث والعشرين بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي.

ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة حيوية لاستعادة الثقة في حكومة خافيير ميلي الليبرالية وتعزيز مستوى الاحتياطي لدى البنك المركزي.

وتهدف هذه الصفقة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بسداد الديون الوشيكة وتخفيف مخاوف السوق بشأن الوضع المالي للبلاد.

وقال وزير المالية الأرجنتيني لويس كابوتو في أواخر شهر مارس/آذار إن هدف الاتفاق هو طمأنة الجمهور بأن البيزو المتداول مدعوم من البنك المركزي ــ وهو الجهد الذي قال إنه من شأنه أن يؤدي إلى عملة أكثر استقرارا، وخفض التضخم، والحد من الفقر.

وقال كابوتو إن نحو 8 مليارات دولار من إجمالي الـ20 مليار دولار ستستخدم لتعزيز احتياطيات البنوك، في حين سيتم استخدام الـ12 مليار دولار المتبقية لتسوية رأس المال والفوائد على قروض صندوق النقد الدولي السابقة.

تغيير في النهج

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وأكد مانويل أدورني أن القرض يمثل انتقالا في العلاقة بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي: “للمرة الأولى، لن تكون (صفقة صندوق النقد الدولي) إطارا احتياطيا بل ستكون جزءا من برنامج له عمود فقري واضح”.

ويعني هذا اتباع سياسة خضراء لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز البنك الوطني ومعالجة المشاكل الدائمة مثل عجز الموازنة والتضخم.

اتخذت الإدارة الأرجنتينية العديد من الخطوات لتشديد السياسات الميزانية، مما يشير إلى رغبتها في استقرار الاقتصاد.

وتهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنمو الاقتصادي، على النقيض من البرامج السابقة، التي كانت تعتبر في كثير من الأحيان بمثابة حلول مؤقتة وليس حلولا طويلة الأجل.

السياق التاريخي: علاقة مضطربة.

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كانت العلاقة بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي متوترة.

الأرجنتين، التي حصلت على 22 قرضاً من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958، مدينة الآن للمؤسسة بأكثر من 40 مليار دولار.

وقد تم استخدام جزء كبير من هذه الأموال لسداد ديون سابقة لصندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تأجيج الاستياء على نطاق واسع بين الأرجنتينيين الذين يرون أن المقرض متواطئ في الانهيار الاقتصادي للبلاد والتخلف عن سداد الديون في عام 2001.

ونظرا لتاريخه الطويل والمضطرب مع الأرجنتين، كان صندوق النقد الدولي مترددا في التفاوض على خطة إنقاذ أخرى مع أكبر مدين له.

ولكن على مدى الأشهر الستة عشر الماضية، أعرب مسؤولو الصندوق عن موافقتهم القوية على تدابير التقشف العدوانية التي اتخذها الرئيس خافيير ميلي، والتي كانت أكثر قسوة من تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي عادة.

ورغم أن هذه الأموال ضرورية لتلبية الالتزامات المالية الفورية ومنع المزيد من التدهور الاقتصادي، فإنها تحمل أيضاً إمكانية اتخاذ المزيد من تدابير التقشف، وهو ما قد يؤدي إلى إشعال فتيل الاضطرابات المدنية وتفاقم الانقسام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.