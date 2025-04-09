مشروع قانون في نيويورك يدعو إلى دراسة انتخابات بلوكتشين لمدة 12 شهرًا

تدرس نيويورك مشروع قانون يمكن أن يشكل سابقة لدمج تقنية البلوك تشين في الأنظمة الانتخابية على مستوى الولاية، مع تزايد الاهتمام بالتقنيات الآمنة واللامركزية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يقترح مشروع قانون الجمعية A7716، الذي قدمه يوم الثلاثاء عضو الجمعية كلايد فانيل (D-33)، إجراء دراسة رسمية حول كيفية مساهمة تقنية البلوك تشين في تعزيز حماية بيانات الناخبين والشفافية الانتخابية.

في حالة إقراره، فإن مشروع القانون سيطلب من مجلس انتخابات ولاية نيويورك تقديم تقرير شامل في غضون 12 شهرًا، يبحث في دور تقنية البلوك تشين في حماية سجلات الانتخابات وسلامة البيانات.

وتعد هذه الخطوة التشريعية جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا تستكشف فيه الولايات المتحدة تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية في البنية التحتية للقطاع العام، من أنظمة التصويت إلى احتياطيات البيتكوين.

بيل يطلب دراسة بلوكتشين لمدة 12 شهرًا

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في 26 مارس، كلف مشروع القانون A7716 مجلس الانتخابات بتقييم قدرة blockchain على إنشاء سجل ثابت وآمن تشفيريًا وقابل للتدقيق للانتخابات.

يصف مشروع القانون تقنية البلوك تشين بأنها نظام يحافظ على “حقيقة غير خاضعة للرقابة”، في إشارة إلى هيكلها اللامركزي المقاوم للتلاعب.

وسيتم إجراء الدراسة المقترحة بالتعاون مع مكتب خدمات تكنولوجيا المعلومات وبالاستعانة بخبراء خارجيين في مجال تقنية البلوك تشين والأمن السيبراني وأنظمة الانتخابات.

ويخضع التشريع حاليا لمراجعة لجنة قانون الانتخابات في الجمعية، ويجب أن يمر في المجلسين التشريعيين قبل أن يصل إلى المحافظ للموافقة النهائية.

وفي حالة إقرار مشروع القانون، فإن المجلس سيكون ملزما قانونا بالإبلاغ عن نتائجه بحلول عام 2026.

وسوف يشمل ذلك دراسات الحالة من ولايات قضائية أخرى قامت بتجربة أو تنفيذ تقنية البلوك تشين لأنظمة التصويت أو التحقق من الناخبين.

الولايات المتحدة توسع قوانين البلوكشين

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ويأتي اقتراح نيويورك في الوقت الذي تعمل فيه العديد من الولايات الأمريكية على توسيع تشريعات تقنية البلوك تشين لتشمل البنية التحتية المالية.

في حين يركز قانون A7716 على الانتخابات، أقرت ولاية يوتا مؤخرًا قانون HB230، وهو قانون يحمي المحافظ الرقمية والمدفوعات وعمليات العقد، على الرغم من أنه استبعد البنود الخاصة بالاستثمار المباشر في البيتكوين من قبل الولاية.

وفي الوقت نفسه، تتجه دول أخرى نحو إضفاء الطابع الرسمي على احتياطيات الأصول الرقمية على مستوى الدولة.

وفقًا لقانون البيتكوين، وهو متتبع للسياسات، تم تقديم 47 مشروع قانون مرتبط باحتياطي البيتكوين في 26 ولاية، ولا يزال 41 منها نشطًا.

تعكس هذه الموجة من التشريعات الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية كأداة للمرونة المالية والابتكار.

في ولاية كنتاكي، وقع الحاكم آندي بشير على مشروع قانون مجلس النواب رقم 701 – المسمى بمشروع قانون “حقوق البيتكوين” – ليصبح قانونًا، مما يوفر الحماية لمستخدمي البيتكوين والشركات العاملة داخل الولاية.

وقد اتبعت ولاية أوكلاهوما نفس النهج من خلال مشروع القانون HB 1203، وهو قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين، والذي أقره مجلس النواب بأغلبية 77 صوتًا مقابل 15 صوتًا وهو الآن قيد المراجعة في مجلس الشيوخ.

وتدرس ولاية ميسوري أيضًا إصدار نسختها الخاصة من احتياطي بيتكوين المدعوم من الدولة، في حين وافقت لجنة قواعد مجلس النواب في أريزونا مؤخرًا على مشروعين قانونيين مرتبطين بالبيتكوين، وهو ما عزز جاذبية التكنولوجيا في دوائر صنع السياسات.

توقفت مشاريع القوانين السابقة في نيويورك

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مشروع القانون الذي قدمه فانيل ليس الأول. فقد ظهرت إجراءات مماثلة في الهيئة التشريعية لنيويورك منذ عام ٢٠١٧، لكنها لم تُحرز أي تقدم.

ومع ذلك، فإن التحول الأوسع في المشاعر نحو اعتماد تقنية البلوك تشين، مدفوعًا بحالات استخدام القطاع الخاص والمشاركة الفيدرالية، قد يوفر لـ A7716 مسارًا أكثر ملاءمة.

في شهر مارس/آذار، أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يدعو إلى إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين ، مما يشير إلى الاهتمام الفيدرالي المتزايد بالبنية التحتية الرقمية اللامركزية.

وقد أثار هذا التوجيه اهتمامًا جديدًا بكيفية خدمة تقنية البلوك تشين للمصالح الوطنية وعلى مستوى الولايات في السياقات الأمنية والاقتصادية.

إذا خلصت الدراسة المقترحة في نيويورك إلى أن تقنية البلوك تشين توفر فوائد عملية للانتخابات، فقد يؤدي ذلك إلى إقرار المزيد من التشريعات لتجربة أو نشر مثل هذه الأنظمة في دورات التصويت المستقبلية.