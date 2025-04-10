وافق المشرعون الأرجنتينيون في مجلس النواب على مشروع قانون لإنشاء لجنة خاصة للتحقيق في ارتباط الرئيس خافيير ميلي بعملة LIBRA ، في أعقاب حادثة احتيال تتعلق بمشروع العملة المشفرة الذي أيده علنًا.

ويشكل التحقيق ضربة قوية لإدارة ميلي.

وافق مجلس النواب على إنشاء اللجنة – وهي المبادرة التي فشلت سابقًا في مجلس الشيوخ – بأغلبية 128 صوتًا مقابل 93.

كان ميلي قد دافع في وقت سابق عن رمز LIBRA في فبراير ، وقام بالترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي كمحفز محتمل لتعزيز الاقتصاد المتعثر في الأرجنتين.

ومع ذلك، وسط الاتهامات الأخيرة المحيطة بانهيار الرمز المميز، أصبح من الصعب على نحو متزايد الدفاع عن الموقف المتفائل للرئيس.

المعارضة تكتسب زخمًا في الكونجرس

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وبحسب ZyCrypto، فإن إجراءات مجلس النواب امتدت إلى ما هو أبعد من تشكيل اللجنة الخاصة.

كما أقر المشرعون، ومعظمهم من المعارضة، عدة تدابير تهدف إلى التدقيق في كبار المسؤولين الحكوميين المرتبطين بمشروع ليبرا.

ومن بين الذين تم استدعاؤهم وزير الاقتصاد لويس كابوتو ورئيس هيئة الأوراق المالية الوطنية روبرتو سيلفا.

وقد حظي هذا الاقتراح بدعم ساحق، حيث حصل على 131 صوتًا مؤيدًا و96 صوتًا معارضًا.

علاوةً على ذلك، نجح المشرّعون في الحصول على موافقة لطلب وثائق ومعلومات أساسية من السلطة التنفيذية بشأن حادثة ليبرا. وقد حظي هذا التصويت بموافقة 135 صوتًا ومعارضة 84 صوتًا.

أكد ممثل المعارضة بابلو جوليانو على ضرورة الشفافية، مشيرا إلى أن الكونجرس يجب أن يحقق فيما إذا كانت فضيحة رمز LIBRA قد ألحقت أضرارا جسيمة بالاستقرار الاقتصادي في الأرجنتين.

ميلي ينفي ارتكاب أي مخالفات وسط تدقيق متزايد

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ونفى الرئيس ميلي بشدة أي سوء سلوك، ووصف التحقيقات بأنها “حملة شعواء سياسية كلاسيكية” وسط ضغوط سياسية متزايدة.

وسعى على الفور إلى إبعاد نفسه عن مشروع LIBRA الفاشل، وأصر على عدم وجود صلة مباشرة بينه وبين انهيار الرمز.

ومع ذلك، لا يزال المشرعون المعارضون متشككين، خاصة بعد ظهور صور تُظهر ميلي إلى جانب المطور وراء رمز LIBRA.

وتصاعدت الحادثة بسرعة لتتحول إلى جدل سياسي كبير، حيث اتهم المنتقدون الرئيس بالترويج بشكل متهور لأصول محفوفة بالمخاطر دون بذل العناية الواجبة الكافية.

ومع تزايد وتيرة التحقيقات، فإن التداعيات السياسية الناجمة عن كارثة ليبرا قد تؤدي إلى تآكل الثقة في قيادة ميلي بشكل أكبر، وخاصة في وقت تواجه فيه الأرجنتين تحديات اقتصادية عميقة وعدم اليقين في السوق.