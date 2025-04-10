البرازيل تخطط لطرح النفط البحري في مزاد وسط ضغوط مالية: إليكم ما نعرفه

تستعد الحكومة البرازيلية لطرح حصص في حقول النفط البحرية للبيع بالمزاد هذا العام، مع التركيز على الأجزاء غير المتعاقد عليها من رواسبها المربحة في طبقة ما قبل الملح.

وبحسب رويترز ، قال مصدران مطلعان على الأمر إن المبادرة بمثابة استراتيجية مالية واستجابة للمشهد الاقتصادي العالمي المتغير، الذي يهدد الاستقرار المالي للبرازيل.

وقالت المصادر إن المزاد سيغطي أقساما أصغر غير متعاقد عليها من حقول توبي وميرو وأتابو الرئيسية.

وتهدف الحكومة إلى جمع نحو 20 مليار ريال برازيلي (3.4 مليار دولار أميركي) في “أسوأ السيناريوهات”، بحسب المصادر.

ورغم أن وزارة المالية ووزارة المعادن والطاقة البرازيلية لم تعلق علناً على المزاد، فإن الدعم الداخلي لهذه الخطوة يبدو قوياً.

وتسلط هذه الصفقة المخطط لها الضوء على التحديات المالية المتنامية التي تواجهها البرازيل.

أدت الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية، مما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات عند أقل من 60 دولارا للبرميل.

استقرت أسعار خام برنت عند 65.48 دولار للبرميل يوم الأربعاء، وهو انتعاش طفيف لكنه لا يزال أقل بكثير من افتراض قانون ميزانية البرازيل لعام 2025 البالغ 80.79 دولار للبرميل.

المخاوف المالية في دائرة الضوء

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يعكس المزاد مخاوف متزايدة بشأن الوضع المالي للبرازيل. تُعدّ عائدات النفط جزءًا أساسيًا من الميزانية الوطنية، حيث تُساهم من خلال الإتاوات، وضرائب دخل الشركات، وأرباح شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة بتروبراس. قد يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى عجز كبير في الميزانية.

وقال أحد المصادر “من المهم للغاية أن يكون لدينا صمامات هروب عندما تصبح الإيرادات أكثر غموضا بسبب الصدمات الخارجية”.

يتفق المسؤولون الحكوميون وأصحاب المصلحة في الصناعة على أن إدارة المخاطر ضرورية لحماية الاستقرار المالي في البرازيل، خاصة في ضوء عدم القدرة على التنبؤ بالأسواق العالمية.

إن هدف الحكومة ليس فقط توليد الإيرادات الفورية ولكن أيضًا إنشاء حاجز ضد الاضطرابات الاقتصادية المحتملة.

تتضمن المرحلة التالية إقرار تشريع يسمح بالمزاد. وتشير التقارير إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع المشرّعين لتسريع العملية، مما يُشير إلى ضرورة تعزيز الدفاعات المالية قبل تفاقم الضغوط الخارجية.

وإذا نجح المزاد، فقد يكون بمثابة وسادة مالية رئيسية للبرازيل، حيث يوفر الاستقرار على المدى القصير مع منح الحكومة مساحة أكبر للتكيف مع الاقتصاد العالمي المتقلب.