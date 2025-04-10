إن الطلب على الكهرباء لتشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بحلول نهاية هذا العقد سوف يتطلب أكثر من استهلاك اليابان من الكهرباء اليوم.

من المتوقع أن يزيد استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء بأكثر من الضعف، ليصل إلى حوالي 945 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير أصدرته وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس.

وقالت هيئة مراقبة الطاقة التي تتخذ من باريس مقرا لها: “إن مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي تقودان الطلب على الكهرباء في مراكز البيانات، ولكن هناك مجموعة من المصادر على استعداد للمساهمة”.

مصادر

Copy link to section

وتلبي مصادر الطاقة المتجددة، بدعم من التخزين وشبكة الكهرباء الأوسع، 50% من النمو العالمي في الطلب على مراكز البيانات.

يُعد الغاز الطبيعي من أبرز مصادر الطاقة القابلة للتوزيع، وسيلعب دورًا محوريًا في المستقبل. إضافةً إلى ذلك، سيكون للتطورات التي يشهدها قطاع التكنولوجيا في مجال التقنيات النووية والحرارية الأرضية أهمية بالغة.

من المتوقع أن يكون ما يقرب من نصف النمو في الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بين الآن وعام 2030 مدفوعًا بمراكز البيانات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن استهلاك البلاد من الكهرباء لمراكز البيانات من المتوقع أن يتجاوز إجمالي استخدام الكهرباء لإنتاج جميع السلع كثيفة الطاقة، بما في ذلك الألومنيوم والصلب والأسمنت والمواد الكيميائية وغيرها، بحلول عام 2030.

وأضافت الوكالة أن “حالة عدم اليقين ستتسع بشكل أكبر بعد عام 2030، لكن حالتنا الأساسية تتوقع ارتفاع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات العالمية إلى حوالي 1200 تيراوات في الساعة بحلول عام 2035”.

نمو

Copy link to section

ستكون حصة نمو الطلب العالمي على الكهرباء التي تستخدمها مراكز البيانات بحلول عام 2030 أقل من حصة المحركات الصناعية، وتكييف الهواء في المنازل والمكاتب، والمركبات الكهربائية.

Source: IEA

وستمثل مراكز البيانات حوالي عُشر إجمالي النمو.

ومع ذلك، قالت الوكالة إن أهمية مراكز البيانات في دفع الطلب على الكهرباء تختلف باختلاف البلد.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن مراكز البيانات مسؤولة عن حوالي 5% من الزيادة في الطلب على الكهرباء المتوقعة بحلول عام 2030 في الاقتصادات الناشئة والنامية، والتي تشهد بالفعل نمواً سريعاً في الطلب على الكهرباء.

ومن ناحية أخرى، شهدت الاقتصادات المتقدمة عقوداً عديدة من الركود في الطلب على الكهرباء.

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، يحتاج قطاع الكهرباء إلى استعادة زخم نموه. ويُعدّ هذا بمثابة جرس إنذار للدول المتقدمة، حيث ستُشكّل مراكز البيانات أكثر من 20% من نمو الطلب بحلول عام 2030.

الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

Copy link to section

إن الزيادة الكبيرة في الاستثمار العالمي في مراكز البيانات الكبيرة، والتي تضاعفت منذ عام 2022، هي نتيجة مباشرة لظهور الذكاء الاصطناعي.

تتطلب مراكز البيانات هذه، المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، قدرًا كبيرًا من الطاقة.

يمكن أن يعادل استهلاك الكهرباء في مركز بيانات كبير استهلاك 100 ألف أسرة، في حين أن أكبر مركز بيانات قيد الإنشاء حاليًا لديه القدرة على استهلاك الكهرباء بما يصل إلى 2 مليون أسرة.

وهذا له آثار ضخمة على قطاع الطاقة.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية:

مع صعود الذكاء الاصطناعي، أصبح قطاع الطاقة في طليعة إحدى أهم الثورات التكنولوجية في عصرنا. الذكاء الاصطناعي أداة، وربما أداة بالغة القوة، لكن الأمر متروك لنا – مجتمعاتنا وحكوماتنا وشركاتنا – في كيفية استخدامه.

فوائد الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

Copy link to section

تم استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة النفط والغاز لتحسين عمليات الاستكشاف والإنتاج والصيانة والسلامة.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يُمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عمليات الإنتاج وأتمتتها، والتنبؤ بمتطلبات الصيانة، واكتشاف التسريبات في العمليات. كما يُمكن استخدامه للحد من انبعاثات الميثان.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز تقييم الموارد ويقلل من عدم اليقين قبل الحفر في الاستكشاف والتطوير.

وفي الوقت نفسه، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في استقرار الشبكات الكهربائية التي أصبحت معقدة ولامركزية ورقمية بشكل متزايد.

يمكن تحسين دمج توليد الطاقة المتجددة المتغيرة من خلال الذكاء الاصطناعي، مما يمكن أن يعزز التنبؤ ويقلل من التخفيض والانبعاثات.

أمن الطاقة

Copy link to section

تعتبر سلاسل التوريد العالمية لمكونات مراكز البيانات معقدة.

على سبيل المثال، يعد الغاليوم معدناً أساسياً في صناعة الرقائق الحاسوبية المتقدمة والإلكترونيات القوية، وهو أكثر كفاءة إلى حد كبير من التصاميم التقليدية القائمة على السيليكون، ويتم الحصول عليه حصرياً تقريباً من الصين، التي تقوم بتكرير ما يقرب من 99% من الإمدادات العالمية.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه بحلول عام 2030، قد تستهلك مراكز البيانات أكثر من 10% من إمدادات الجاليوم العالمية الحالية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن “الذكاء الاصطناعي يزيد من مخاطر أمن الطاقة، لكنه يقدم أيضًا حلولاً في المجالين السيبراني والمادي”.

لقد أدت القدرات المتنامية للذكاء الاصطناعي إلى زيادة متناسبة في إمكاناته للاستخدام الإيجابي والسلبي من قبل مختلف الجهات الفاعلة.

ويتجلى هذا في الزيادة الثلاثية والتطور الملحوظ في الهجمات الإلكترونية على مرافق الطاقة على مدى السنوات الأربع الماضية، مدعومة بالتقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

“وفي الوقت نفسه، أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية للدفاع ضد هذه التهديدات.”

يمكن للأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار المجهزة بالذكاء الاصطناعي تحديد الحوادث في البنية التحتية الحيوية للطاقة بشكل أسرع بـ 500 مرة وبدقة مكانية أعلى من الطرق الأرضية التقليدية في المجال المادي.

مخاوف تغير المناخ مبالغ فيها

Copy link to section

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن مراكز البيانات تعد من بين أسرع مصادر الانبعاثات نمواً، حيث من المتوقع أن تزيد الانبعاثات من استخدام الكهرباء من 180 مليون طن اليوم إلى 300 مليون طن بحلول عام 2035 في الحالة الأساسية، وما يصل إلى 500 مليون طن في حالة الانطلاق.

ورغم أن هذه الانبعاثات ستظل أقل من 1.5% من إجمالي انبعاثات قطاع الطاقة خلال هذه الفترة، فإن انبعاثات مراكز البيانات تشكل مصدر قلق متزايد.

“إن التبني الواسع النطاق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحالية قد يؤدي إلى انخفاض الانبعاثات بشكل أكبر بكثير من الانبعاثات من مراكز البيانات – ولكن أيضًا أقل بكثير مما هو مطلوب لمعالجة تغير المناخ.”

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن تخفيضات الانبعاثات الناجمة عن التطبيق الواسع النطاق للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي تعادل حوالي 5% من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في عام 2035.

يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة في الحد من الانبعاثات، لكنه ليس الحل السحري ولا يزيل الحاجة إلى سياسة استباقية.