أعلنت شركة الطيران الاقتصادي الفيتنامية فيت جيت يوم الخميس أنها أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون دولار مع شركة AV AirFinance، شريك صندوق الاستثمار KKR، لدعم توسع أسطول طائراتها.

ويؤكد هذا الإعلان تقريرا نشرته وكالة رويترز للأنباء الأسبوع الماضي، والذي أوضح بالتفصيل الترتيب التمويلي بين شركة فيت جيت وشركة AV AirFinance خلال زيارة نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك إلى الولايات المتحدة.

وتهدف زيارة فوك إلى التفاوض على اتفاقية تعريفة متبادلة وسط تصاعد التوترات التجارية.

وكان التقرير الأولي قد قدر قيمة الصفقة بنحو 200 مليون دولار.

وقالت شركة الطيران في بيانها إن اتفاقية فيت جيت مع إيه في إير فاينانس هي الأحدث في سلسلة صفقات تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار تم تأمينها مع شركاء أمريكيين، وهو ما يؤكد علاقاتها المتنامية مع الشركات الأمريكية.

بوينج 737 ماكس في الأفق، ومن المتوقع تسليمها هذا العام

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كما تعهدت شركة فيت جيت بشراء 200 طائرة بوينج 737 ماكس في صفقة تم توقيعها في البداية في عام 2016 وتم تعديلها لاحقًا خلال زيارة ترامب إلى فيتنام في عام 2019، مما يمثل استثمارًا كبيرًا في نموها المستقبلي.

ولكن لم يتم تسليم أي طائرات حتى الآن.

وذكرت شركة الطيران أنها تتوقع استلام أولى شحنات هذه الطائرات هذا العام، وهي تجري حاليا مناقشات لتوسيع الطلب المحتمل، مما يشير إلى ثقتها في طائرات بوينج.

وذكرت رويترز يوم الجمعة الماضي أن شركة الطيران تدرس أيضا شراء 20 طائرة بوينج 787 عريضة البدن، لتوسيع أسطولها وتعزيز قدراتها على الرحلات الطويلة.

وذكرت شركة فيت جيت في يناير/كانون الثاني أنها أبرمت اتفاقيات بقيمة تقترب من 50 مليار دولار مع شركات أميركية رائدة، بما في ذلك بوينج، وأنها تجري مفاوضات بشأن اتفاقيات إضافية بقيمة تقرب من 14 مليار دولار، وهو ما يؤكد روابطها الاقتصادية العميقة مع الاقتصاد الأميركي.

وأضافت الشركة أن بوينج ستسلم هذا العام أول 14 طائرة من أصل 200 طائرة طلبتها فيت جيت بالفعل.

وراء الصفقات: التوترات التجارية ومفاوضات التعريفات الجمركية

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ولم ترد شركة فيت جيت وشركة كيه كيه آر وشريكتها ووزارة الخارجية الفيتنامية على طلبات التعليق بشأن صفقة التمويل، التي لا تزال غامضة.

وأرجأت شركة بوينج التعليق إلى فيت جيت، وأظهرت موافقتها في الاتصالات الإعلامية، بحسب رويترز.

وقال مصدران في الصناعة للصحيفة إن شركة فيت جيت وشركة الطيران الوطنية فيتنام إيرلاينز (HVN.HM) تجريان محادثات لشراء المزيد من طائرات الركاب، دون الخوض في تفاصيل البائع المحتمل.

ولم تستجب شركة الخطوط الجوية الفيتنامية أيضًا لطلبات التعليق، مما يدل على الطبيعة الهادئة للمحادثات المحيطة بهذه الصفقة.

وأشار العديد من المسؤولين الفيتناميين والأمريكيين إلى أن شراء الطائرات من قبل شركات فيتنامية قد يكون خطوة استراتيجية لمعالجة المخاوف التجارية التي أثارتها إدارة ترامب.

أعربت فيتنام علناً عن مخاوفها بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 46% على السلع المصنعة في فيتنام، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل/نيسان، ما لم تحصل البلاد على مهلة من واشنطن.

ومن المقرر أن يسافر نائب رئيس الوزراء فوك إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 6 أبريل، وفقًا للبوابة الحكومية، التي لم تعلن عن أي اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين، على الرغم من أن الكثيرين يأملون في أن يتمكن من جلب حل للعلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام.

أعلنت هانوي خلال الأسابيع الماضية عن تنازلات متعددة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على الواردات والتعهد بشراء المزيد من السلع الأميركية، وهو ما يشير إلى حرص البلاد على تجنب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.