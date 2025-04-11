أدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والمخاوف من الركود الوشيك مع رد الدول على الرسوم الجمركية الأعلى على منتجاتها إلى تراجع أسهم الذكاء الاصطناعي في الأسابيع الأخيرة.

ومع ذلك، تظل قصة الذكاء الاصطناعي “حقيقية” خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وفقًا لما قاله درو بيتيت، استراتيجي الأسهم في سيتي، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع CNBC.

في الواقع، قد تصبح أسهم الذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية الآن بعد أن استبعدت سياسات ترامب التجارية المبالغة في تقييمها.

ومع ذلك، يتوقع بيتيت أن تتوسع تجارة الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الأسماء المعروفة مثل إنفيديا في عام 2025.

ومن يستطيع أن يقول إن التوسع سوف يقتصر على “الأسهم” الأخرى التي تقع تحت الرادار فقط؟

هناك فرصة جيدة أن تجد بعض الاستثمارات طريقها إلى رموز التشفير المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل PepeX أيضًا.

لماذا تبشر توقعات الذكاء الاصطناعي من Citi بالخير لشركة PepeX؟

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ويرى المحلل درو بيتيت من سيتي جروب أن المزيد من الأموال ستجد طريقها إلى منصات الذكاء الاصطناعي مع استمرار الذكاء الاصطناعي في دفع مكاسب الإنتاجية والأساسيات القوية في عام 2025.

بالنسبة لأولئك المهتمين بأفضل ما في العالمين – الرياح الخلفية للذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الرياح الخلفية للعملات المشفرة – يمكن أن يكون PepeX اسمًا رئيسيًا للاستثمار هذا العام.

تروج PepeX لنفسها على أنها “أول منصة إطلاق رمزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم”. إنها منصة تتيح لك استخدام الذكاء الاصطناعي لإطلاق وتسويق عملات الميم في دقائق.

لقد ساعدت قصة الذكاء الاصطناعي بالفعل في جمع ما يزيد عن 1.3 مليون دولار من مبيعات PepeX المسبقة في الأسابيع الأخيرة، مما يشير إلى الاهتمام الأولي القوي الذي غالبًا ما يترجم إلى استمرار الزخم وارتفاع الأسعار بعد إدراج العملة المعدنية على بورصة العملات المشفرة.

إذا كنت ترغب في استكشاف طرق الاستثمار في PepeX في مرحلة ما قبل البيع وتجهيز نفسك للاستفادة من ارتفاعاتها المحتملة في المستقبل، فانقر هنا لزيارة موقعها الإلكتروني الآن.

هل يمكن أن يساعد ارتفاع سعر البيتكوين عملة PepeX meme في عام 2025؟

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PepeX هي عملة ميم مثيرة للاهتمام لامتلاكها هذا العام حيث لديها خطط لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة مع تقدمنا خلال ما تبقى من عام 2025 أيضاً.

وتشمل هذه الحلول تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتتبع أداء الرمز المميز بالإضافة إلى إشارات التداول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحاملي PepeX.

وفقًا لـ Statista ، من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الذكاء الاصطناعي 1.0 تريليون دولار خلال السنوات الست إلى السبع المقبلة.

ويشير هذا إلى أن PepeX تلعب في سوق إجمالية كبيرة بما يكفي للاستفادة منها على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، نظراً لكونها عملة ميم، فإن الاتجاه الذي ستتخذه PepeX قد يكون مرتبط بعملة Bitcoin أيضاً.

مع استئناف أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية مسارها الصعودي كما يثق الكثيرون في ذلك في وقت لاحق من هذا العام، فإن عملة PepeX meme الأصلية يمكن أن تستفيد أيضًا.

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