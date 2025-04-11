World Liberty Financial تنفي بيع أي ETH: هل حان الوقت لتحميل CartelFi؟

نفت شركة World Liberty Financial (WLFI)، مشروع التمويل اللامركزي (DeFi) المدعوم من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقارير التي تفيد بأنها تخلصت من أي إيثر (ETH) وسط خسائر كبيرة غير محققة.

يأتي توضيح WLFI في الوقت الذي يرتفع فيه سعر Ethereum (ETH) فوق 1500 دولار من أدنى مستوى له عند 1415.37 دولارًا وفقًا لـ CoinMarketCap.

كان الانخفاض الأخير في سعر ETH ناتجًا عن التعريفات الجمركية الانتقامية التي أعلنتها الولايات المتحدة مؤخرًا (والتي توقفت الآن لمدة 90 يومًا) والتي تسببت في انهيار الأسواق العالمية، بما في ذلك العملات المشفرة الراسخة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن فرص بديلة.

في خضم تقلبات السوق، برز CartelFi (CARTFI)، وهو بروتوكول DeFi صاعد يربط بين عملات الميم وزراعة العائد، باعتباره استثمارًا مقنعًا.

مع اكتساب عملية البيع المسبق زخمًا، يمكن أن يوفر النهج المبتكر لشركة CartelFi وسيلة استثمارية في الوقت المناسب لأولئك الذين يبحثون عن فرصة استثمارية واعدة في العملات المشفرة خلال هذه الأوقات الصعبة.

تقول شركة World Liberty Financial إن مزاعم بيع ETH كاذبة

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انتشرت التكهنات في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أشارت شركة تحليلات blockchain Lookonchain إلى محفظة مرتبطة بـ WLFI، مما يشير إلى أنها باعت ما قيمته 8 ملايين دولار من ETH.

وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي كان المشروع يعاني فيه من خسائر غير محققة تزيد عن 125 مليون دولار من الأصول المتراكمة على مدى الأشهر الستة الماضية.

ومع ذلك، سارعت WLFI إلى الرد على هذه الادعاءات، حيث صرح متحدث باسمها لموقع CoinDesk بأنه لم يتم تصفية أي ممتلكات، بما في ذلك ETH.

وفي بيانها، أكدت WFLI أن مثل هذه التقارير غير دقيقة، وحثت السوق على رفض هذه التكهنات.

في هذه الأثناء، ارتفع سعر ETH، الذي انخفض إلى 1465 دولارًا خلال البيع المزعوم، منذ ذلك الحين إلى 1553 دولارًا، مما يعكس انتعاشًا متواضعًا في سوق العملات المشفرة الأوسع.

في وقت سابق من هذا العام، وصف إريك ترامب، وهو شخصية بارزة مرتبطة بـ WLFI، ETH بأنه شراء قوي عند 2880 دولارًا، مما يؤكد ثقة المشروع على المدى الطويل في الأصول على الرغم من الضغوط المالية الحالية.

أثار رفض البيع مناقشات حول استراتيجية WLFI، مع بعض التساؤلات عما إذا كان الاحتفاظ بها في ظل التقلبات يشير إلى المرونة أو الفرص الضائعة للتخفيف من الخسائر.

يُعد البيع المسبق لـ CartelFi بمثابة فرصة DeFi

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في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بـ WLFI، تظهر CartelFi كخيار مقنع للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من إمكانات DeFi.

بخلاف البروتوكولات التقليدية، يدمج كارتل فاي جاذبية المضاربة لعملات الميم مع استقرار آليات توليد العائد. يتيح نظامها البيئي، المسمى “ييلد دورادو”، للمستخدمين رهن عملات الميم والعملات المستقرة في مجموعات أصول فردية، واعدًا بعوائد سنوية تصل إلى 1000%.

ما يميز CartelFi هو نموذجه الانكماشي: يتم استخدام رسوم البروتوكول لإعادة شراء وحرق رموز CARTFI، مما يقلل العرض ويزيد القيمة بمرور الوقت.

في مرحلة ما قبل البيع حاليًا، مع تسعير رمز CARTFI عند 0.029 دولار، تقدم CartelFi للمعتمدين الأوائل فرصة لتأمين حصة من المشروع الواعد قبل أن يرتفع السعر إلى 0.0305 دولار في مرحلة ما قبل البيع التالية.

إلى جانب البيع المسبق، تحدد خريطة طريق المشروع إطلاق المنصة وشراكات الرموز بحلول أواخر عام 2025، مما يضعها في وضع يسمح لها بتعطيل تصنيفات رموز العائد.

بالنسبة للمستثمرين، فإن مزيج CartelFi من المراهنة ذات العائد المرتفع والزخم الذي تحركه الميمات يقدم فرصة لتنويع محافظهم، خاصة مع تحول ديناميكيات السوق وتغلب مشاريع مثل WLFI على التحديات.

إن الدخول في مرحلة البيع المسبق لـ CartelFi الآن قد يؤدي إلى فتح الباب أمام مكاسب كبيرة حيث تهدف CartelFi إلى إعادة تعريف ربحية DeFi.