CartelFi: من سيولة الميم إلى الدخل السلبي من خلال الحرق المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والمكافآت الانكماشية

لدى العملات المشفرة دائماً طرق للسيطرة على اتجاهات الأصول الرقمية.

في حين فشلت المشاريع الراسخة مثل Dogecoin وShiba Inu في إثارة اهتمام المستثمرين، يبدو أن CartelFi مستعدة لقيادة المجموعة في موجة الصعود القادمة.

CartelFi هو مشروع جديد للعملات المشفرة يدعي أنه يربط بين رموز الميم والتمويل اللامركزي (DeFi).

تشير الأرقام إلى رغبة قوية من المستثمرين، مع جمع أكثر من 835 ألف دولار في البيع المسبق المباشر.

تحويل الميمات الخاملة إلى مصادر دخل

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لا يزال سوق العملات المشفرة مليئًا بأصول الميم ذات الوعود الفارغة وحالات الاستخدام غير الواضحة في العالم الحقيقي.

تتطلع CartelFi إلى إفساد هذا الاتجاه من خلال فائدة هائلة: تحويل سيولة رمز الميم من خلال حرق الرموز تلقائيًا والعائدات الانكماشية.

يستفيد هذا المشروع الثوري من سيولة الميمات ومجموعات المراهنة لتحويل العملات الرقمية ذات الطابع الخاص من أصول مضاربة إلى أدوات ربحية. علاوة على ذلك، تعد آليات الانكماش في CartelFi بعوائد يومية.

يذكر موقعهم الرسمي:

تُحوّل سيولتنا المُركّزة على الميمات ومجموعات التحكّم لدينا الميمات إلى مُنتجاتٍ نقدية، مُطلقةً بذلك عشرات المليارات من رؤوس أموال الميمات، مُطلقةً إياها في عالم التمويل اللامركزي (DeFi). تُستخدم رسوم البروتوكول لحرق رموز CARTFI، ما يعني أن أموالك دائمًا أكبر مما كانت عليه بالأمس. أنت تكسب، ونحن نحرق، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

يجمع CartelFi بين قوة ثقافة الميم مع آليات DeFi الأساسية – مكافآت المشاركة، وزراعة العائد، وحرق الرموز بشكل مستمر.

ويعمل هذا النهج على تعزيز الطلب على الأصول من خلال الندرة والعوائد الثابتة.

سيستمتع حاملو CARTFI بمكافآت مربحة، مع زيادة قيمة كل رمز بمرور الوقت.

حركة Cartel

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CartelFi ليست مجرد منصة blockchain بل هي حركة.

يبدو أن الهدف هو إضفاء طابع ديمقراطي على عملات الميم بعبارات مثل “لا مزيد من الانتظار. لا مزيد من الأمل. إما أن تكون في اللعبة أو أن تخرج منها”.

تستهدف CartelFi المستثمرين الذين سئموا من الأصول الراكدة في محافظهم بينما “يصلون من أجل 1000x”.

Source – X

بدلاً من التكهن بالمشروع الفيروسي التالي، قدمت CartelFi نظامًا بيئيًا قويًا لـ DeFi حيث لا تكون رموز الميم خاملة أبدًا.

وتضمن آلياتها الانكماشية أن تساهم جميع الرسوم والمعاملات في حرق الرموز لإثراء الندرة.

هل يجب عليك الاستثمار في CartelFi؟

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يمكن أن تكون CartelFi فرصة مربحة للأفراد المهتمين برموز الميم القائمة على المرافق والتي تقدم دخلاً سلبياً.

ويشير تسارع وتيرة البيع المسبق إلى ثقة المستثمرين الراسخة.

قد يكون السعر الحالي البالغ 0.0305 دولارًا أمريكيًا مدخلاً مثاليًا حيث يستهدف CARTFI نموًا قدره 1000 ضعف عند ظهوره الرسمي.

علاوة على ذلك، سوف يستمتع المستخدمون الأوائل بمزيد من العوائد مع زيادة قيمة الرمز في كل مرحلة من مراحل ICO.

رسائل CartelFI الحادة وعلامتها التجارية العدوانية.

فهو يتضمن صورًا تمزج بين الدافع المالي والثقافة الشعبية.

Source – CartelFi

وتتوافق هذه الميزات مع جيل الشباب المهتم بالميمات والمهتم الآن بالمكاسب المالية الثابتة.

يمكنك زيارة هذا الرابط للانضمام إلى حركة CartelFi “لجعل عملات الميم الخاصة بك تعمل”.