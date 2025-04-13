أصبحت الولايات المتحدة واحدة من أكبر مراكز تعدين البيتكوين على مستوى العالم، خاصة بعد حملة الصين الشاملة على أنشطة تعدين العملات المشفرة في عام 2021.

ارتفعت حصة الولايات المتحدة من تعدين البيتكوين العالمي من 4.5% فقط في عام 2020 إلى 37.8% بحلول يناير 2022.

الآن، مع موقف الرئيس السابق دونالد ترامب المؤيد للعملات المشفرة والمبادرات الأخيرة بشأن الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين، يشعر عمال المناجم الأمريكيون بتفاؤل متزايد بشأن توسيع عملياتهم.

في مقابلة مع Invezz ، شارك مارك زالان، الرئيس التنفيذي لشركة GoMining – وهي منصة تعدين رقمية – رؤى حول التفاؤل المتجدد في الصناعة.

وقال زالان: “إذا أنشأت الحكومة الفيدرالية إطارًا وطنيًا لتنظيمات العملات المشفرة وعرضت حوافز ضريبية على عمال المناجم، فسوف يعزز ذلك القيادة العالمية لقطاع التعدين الأمريكي”.

مع ذلك، لا تزال الصناعة تواجه انتقادات بسبب استهلاكها للطاقة. فوفقًا لـ NFTevening ، يتطلب تعدين بيتكوين واحد طاقة تعادل طاقة 61 منزلًا أمريكيًا لمدة عام.

كما ناقش زالان كيف تعمل GoMining على تعزيز الممارسات المستدامة، ولماذا قد تواجه شركات التعدين الأصغر صعوبة في عدم الاندماج في مجموعات التعدين، وكيف يمكن تكييف البنية التحتية للتعدين لدعم أحمال عمل الذكاء الاصطناعي – مما يخلق فرص إيرادات جديدة لشركات التعدين.

وفيما يلي مقتطفات محررة من المقابلة التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني:

مارك زالان

قرار الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين وموقف لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن التعدين يعزز الثقة

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إنفز: وفقًا لإحصائيات حديثة، تسيطر مجمعات التعدين الأمريكية الآن على أكثر من 40% من معدل التجزئة العالمي. ما الذي يدفع الاستثمارات والثقة في تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة؟

أعتقد أن الولايات المتحدة تسير أخيرًا على الطريق الصحيح لتصبح “عاصمة العملات المشفرة في العالم” – وهو أمر كان السوق المحلي يتوقعه منذ فترة طويلة.

أراد العديد من المستثمرين، من الأفراد إلى المؤسسات، دخول القطاع المتنامي، لكنهم كانوا قلقين بشأن الوضع القانوني الغامض للصناعة.

كان قرار الرئيس ترامب بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين ومخزون الأصول الرقمية بمثابة إشارة قوية للعديد من المستثمرين بأن البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى شرعية كنوع من الأصول “النظيفة”.

وفي الوقت نفسه، يوضح المنظمون مواقفهم تجاه التعدين: على سبيل المثال، أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا أن أنشطة التعدين ليست أمانًا.

وهذا يمنحنا مساحة أكبر للتنفس للتركيز على خلق القيمة لمستثمرينا وزيادة رأس المال الاستثماري لتوسيع العمليات.

مشروع تعدين البيتكوين لعائلة ترامب هو حدث “تأييد المؤثرين” للصناعة

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إنفز: أُعلن مؤخرًا عن شراكة أبناء دونالد ترامب مع شركة Hut 8 في مشروع جديد لتعدين البيتكوين. بصفتك لاعبًا رئيسيًا في هذا القطاع، ما أهمية هذا التطور؟

وتظهر هذه الشراكة أن القطاع ينمو بسرعة في ضوء التغييرات التنظيمية الأخيرة والتي قد تأتي في المستقبل.

وتتوقع الصناعة محركات طلب جديدة كبيرة، وهذا يجذب حتما انتباه اللاعبين الجدد الذين يتطلعون إلى تحقيق الأرباح.

أعتقد أن المنافسة هي خبر رائع لأنها ستمكن من المزيد من الابتكار في القطاع وترفع المعايير لصالح عملائنا على المدى الطويل.

ويشير هذا أيضًا إلى مزيد من الشرعية للصناعة ويعمل بمثابة حدث “تأييد المؤثرين” الخاص بالتعدين.

حول اهتمام المستثمرين المؤسسيين بعملة البيتكوين والتعدين

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Invezz: أعلنت GoMining مؤخرًا عن إطلاق صندوق Alpha Blocks بقيمة 100 مليون دولار. هل تعتقد أن المؤسسات مستعدة للاستثمار في تعدين البيتكوين؟

أصبح المستثمرون المؤسسيون مهتمين بشكل متزايد بعملة البيتكوين والتعدين.

على سبيل المثال، قامت EY-Parthenon وCoinbase باستطلاع آراء 352 شركة، حيث أفاد أكثر من 80% منها أنها تخطط لزيادة تعرضها للعملات المشفرة.

من خلال صندوق Alpha Blocks التابع لشركة GoMining Institutional، يمكن للمستثمرين المؤسسيين الوصول إلى عوائد مدعومة بالتعدين المنظم من خلال استراتيجيتين استثماريتين.

لقد ركزنا على ضمان شفافية الأسواق التقليدية والأمن القوي، لذلك قمنا بتأسيس شراكة محدودة مغلقة مقرها في ديلاوير وتعاوننا مع BitGo، وهي مؤسسة رائدة في مجال الحفظ الأمين.

ستقوم GoMining Institutional بتوسيع عروض منتجاتها من خلال صناديق العائد الثابت المميزة ومنتجات الديون، مما يخلق عائدات حقيقية ويمنح التعرض المباشر لتعدين BTC بدلاً من الاستثمارات التقليدية في الأسهم.

نهجنا يتطلع إلى المستقبل، ولديه القدرة على فتح فئة أصول جديدة تمامًا للمستثمرين المؤسسيين، وتوحيد الممارسات طويلة الأمد لـ TradFi ومنتجات العائد المبتكرة لمساحة التشفير.

إعفاءات ضريبية لعمال المناجم لتعزيز الريادة العالمية للتعدين في الولايات المتحدة

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Invezz: في ظل موقف إدارة ترامب الداعم للعملات المشفرة، كيف أثرت التغييرات التنظيمية الأخيرة على تعدين البيتكوين؟ ما هي السياسات التي من شأنها دعم عمليات التعدين المحلية على النحو الأمثل؟

بدأت إدارة ترامب عصرًا جديدًا في تطوير العملات المشفرة، حيث أوضحت المجالات القانونية الغامضة سابقًا وعملت كمحرك رئيسي للطلب على صناعة التعدين.

هذا يُولّد تفاؤلاً مُبرَّراً في القطاع. في المستقبل، ستُعزِّز الحكومة الفيدرالية الريادة العالمية لقطاع التعدين الأمريكي إذا وضعت إطاراً وطنياً للوائح العملات المشفرة، وقدّمت إعفاءات ضريبية للمُعدِّنين.

ونقلاً عن وزير الخزانة سكوت بيسنت، “كل شيء على الطاولة فيما يتعلق بالبيتكوين”.

Invezz: أدى تعدين البيتكوين مؤخرًا إلى خفض مكافآت التعدين إلى النصف، وتقليص هامش ربح القطاع، مما صعّب على الشركات الصغيرة منافسة الشركات الكبيرة. ما رأيك؟

تظل عملية تعدين البيتكوين مربحة للغاية، ويتم تسعير النصف دائمًا.

عزز الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين والاحتياطيات الحكومية المقترحة مصداقية البيتكوين بين المستثمرين المؤسسيين، الذين سيعملون على زيادة الطلب والأسعار في بيئة ذات معروض ضيق.

وهناك زاوية أخرى للضغط على الطلب التصاعدي تتمثل في إدخال آليات تشريعية على مستوى الدولة للسماح باستثمار الأموال العامة في البيتكوين.

لماذا قد يكون من الصعب على اللاعبين الأصغر حجمًا العمل في مجال تعدين البيتكوين؟

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ستكون النتيجة توازنًا جديدًا على المدى البعيد. سيجد اللاعبون الأصغر حجمًا وعمال المناجم الأفراد صعوبةً في المنافسة: فاقتصاديات الحجم تعمل الآن.

يمكن أيضًا لشركات التعدين الكبيرة تنويع أنشطتها في مجال الحوسبة بالذكاء الاصطناعي والعمل على تحسين تكاليف مرافق التعدين، مما يعزز الأرباح بشكل أكبر.

أفضل نهج بالنسبة لهم هو المشاركة في عمليات التعدين الكبيرة.

GoMining هي المنصة الرائدة في هذا المجال، ونحن نمتلك قوة الحوسبة والخبرة اللازمة لتقديم أفضل العوائد مع الحفاظ على روح اللامركزية للعملات المشفرة.

إنفز: هناك نماذج مختلفة لتكلفة تعدين البيتكوين. هل يمكنك مشاركتنا ما إذا كان التعدين لا يزال مجديًا للشركات الصغيرة، أم أن دمج الصناعة أمر لا مفر منه؟

وتتراوح تكلفة التعدين المتوسطة حول 90 ألف دولار لكل BTC، وفقًا لأحدث تقديرات شركة MacroMicro.

يشير نموذج بارز آخر، وهو نموذج الانحدار للصعوبة من Glassnode ، إلى أن تكاليف الإنتاج تبلغ حوالي 33000 دولار لكل BTC.

غالبًا ما لا تعكس أرقام تكلفة التعدين الصورة كاملةً. يعتمد الكثير على تكاليف الكهرباء، لكن تكاليف العمالة والأجهزة تُعدّ أيضًا جزءًا أساسيًا من المعادلة.

إن عملية الدمج، جزئياً على الأقل، أمر لا مفر منه، وهي علامة صحية على نضوج الصناعة.

أصبحت الحواجز أمام ربحية التعدين أعلى الآن، حيث تمتلك شركات التعدين الكبيرة تكنولوجيا متطورة ورأس مال لبناء مراكز البيانات وتشغيلها. من أجل فتح الوصول إلى اقتصاديات الحجم، يتعين على اللاعبين الأصغر حجمًا أن يتطلعوا إلى خيارات موحدة مثل التعدين المشترك.

حول استهلاك الطاقة المرتفع لتعدين البيتكوين والخطوات اللازمة لضمان الاستدامة

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Invezz: غالبًا ما يُنتقد تعدين البيتكوين لاستهلاكه المرتفع للطاقة. كيف تضمن GoMining استدامة عملياتها؟

يتم تشغيل ما يقرب من 100% من أسطولنا بالكهرباء من محطات الطاقة الكهرومائية، وهو مصدر متجدد للطاقة.

إن حجم استهلاكنا للكهرباء يسمح لنا بوضع استراتيجيات التخفيف لضمان الاستدامة.

وتعتبر الابتكارات مثل تعدين العملات المشفرة والطاقة المتجددة متكاملة، وفي بعض الأحيان تصبح مراكز البيانات مستهلكين رئيسيين للطاقة المتجددة.

بصفتنا أعضاءً في مجلس تعدين بيتكوين، نعمل أيضًا على إيجاد وتطبيق حلول لخفض استهلاك الطاقة. يُعدّ تحسين المعايير البيئية أولويةً لقطاعنا.

إنفز: أدى ارتفاع تكاليف الكهرباء إلى تراجع ربحية قطاع التعدين. كيف تتحوّطون من تقلبات أسعار الطاقة؟

نحن نتبع استراتيجية استراتيجية في اختيار مواقع مراكز البيانات، ويعد توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء غير المكلفة عاملاً مهمًا.

أسعار الكهرباء متقلبة للغاية طوال اليوم، ونحن بالتأكيد نأخذ هذا التقلب في الاعتبار.

يتمتع الجميع في GoMining بإمكانية الوصول إلى أسعار كهرباء تنافسية للغاية بسبب الحجم الكبير للمشتريات بالجملة التي يقوم بها فريقنا.

في مناطق مختلفة، نعمل، مثل العديد من شركات التعدين الكبرى، مع ساعات الذروة من حمولة الطاقة الكهربائية واتفاقيات شراء الطاقة لضمان جدول أسعار مستقر وسلس.

على الرغم من ارتفاع تكاليف الكهرباء، لا يزال هامش أعمال التعدين إيجابيا.

كيف يمكن استخدام البنية التحتية للتعدين في الذكاء الاصطناعي للحصول على إيرادات إضافية

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إنفز: تتجه المزيد من شركات التعدين نحو التحول أو تنويع أنشطتها نحو مهام مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. هل هذا اتجاه قصير المدى أم تحول جذري في نموذج الأعمال؟ هل يمكن أن يصبح تعدين البيتكوين والذكاء الاصطناعي قطاعين متكافلين؟

تعد عملية تعدين البيتكوين والذكاء الاصطناعي تكافلية حيث أنهما تتطلبان في الأساس نفس المعدات.

كما أن كلا المشروعين يتطلبان رأس مال مكثف وخبرة مالية لبناء مراكز البيانات وخبرة فنية لتشغيلها.

باعتبارنا عمال مناجم، يمكننا توفير البنية التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء مع الحصول على إيرادات إضافية.

وهذا يزيد من استقرار نموذج أعمالنا على المدى الطويل لأنه ينوع نطاق المهام التي يمكننا القيام بها على أجهزتنا.

علاوة على ذلك، لن يعتمد عمال المناجم الصغار على تقلبات أسعار BTC ويمكنهم التحول إلى مهام أكثر ربحية في حالة انخفاض السعر.

ويعمل هذا التدفق الإضافي من الإيرادات على تعزيز الجاذبية الاقتصادية لتعدين البيتكوين ويعزز مرونة نماذج أعمال التعدين من خلال تنويع مصادر الدخل.

حول المزيد من الولايات التي تقدم فواتير احتياطي البيتكوين

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إنفز: تكساس وفلوريدا ونيوهامبشاير تُسوّق لاحتياطياتها الخاصة من بيتكوين. كيف يُمكن لهذا أن يُعيد صياغة المنافسة بين الولايات من حيث حوافز ولوائح التعدين؟

ومن الملهم أن نرى كيف تستغل الولايات المتحدة إمكانات التكنولوجيات الجديدة.

اعتبارًا من اليوم، قدمت 28 هيئة تشريعية للولايات بالفعل مشاريع قوانين احتياطي البيتكوين، حيث اكتسب العديد منها زخمًا.

في الوقت الحالي، ستبدأ الاحتياطيات بعملات بيتكوين المصادرة، ولكن مع استهداف العديد من مخزونات بيتكوين لتصل إلى ما يصل إلى 10% من الأموال العامة، فإن توفير كميات من عملات بيتكوين المتوافقة والقابلة للتتبع والنظيفة أمر ضروري للغاية.

ونحن نتوقع مزيدًا من الشفافية في الإطار القانوني، واتفاقيات الطاقة، وتصاريح بناء مراكز البيانات، والإعفاءات الضريبية، وفي المقابل، سوف يجلب عمال المناجم الاستثمار والعمالة والمعرفة التكنولوجية.