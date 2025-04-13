وصلت مبيعات PepeX المسبقة إلى 1.3 مليون دولار حيث أظهر سوق العملات المشفرة الأوسع مرونة

ارتفعت عملة Bitcoin بنحو 3% يوم السبت، لتحوم فوق 83 ألف دولار بقليل، بعد أن أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إلى أن البنك المركزي قد يتدخل في الأسواق إذا ظهرت ضغوط على السيولة.

وفي مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، أكد كولينز استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لاستخدام “أدوات مختلفة” تتجاوز تعديلات أسعار الفائدة لدعم الاستقرار المالي.

ورغم اعترافها بأن تغييرات أسعار الفائدة هي الآلية الأساسية للسياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن كولينز أشارت إلى أنها قد لا تكون الحل الأكثر فعالية لمعالجة خلل السوق.

وتأتي تعليقاتها وسط مؤشرات على التوتر في سوق السندات، حيث باع المستثمرون سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، مما دفع العائدات إلى نحو 4.5% على الرغم من النفور الأوسع من المخاطرة في أسواق الأسهم.

وأحيت هذه التصريحات مقارنات مع تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي العدواني في شراء السندات خلال جائحة 2020، والذي ساعد في إذابة تجميد الأسواق وأثار بشكل غير مباشر ارتفاعًا تاريخيًا في عملة البيتكوين، حيث تم تداولها بالقرب من 5000 دولار إلى أكثر من 60 ألف دولار في عام.

وهذا يعني أخبارًا جيدة ليس فقط لعملة البيتكوين ولكن أيضًا للعديد من المشاريع الناشئة مثل PepeX.

فرصة PepeX

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في خضم انتعاش السوق الحالي، يبحث بعض المستثمرين بنشاط عن فرص في مرحلة مبكرة يمكن أن تحقق عوائد ضخمة.

ومن بين المسرحيات الناشئة التي تجذب الاهتمام المضاربي هي PepeX، وهي منصة إطلاق عملة الميم من الجيل التالي مبنية حول منصة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

تتميز شركة PepeX بنموذج البيع المسبق الفريد الخاص بها وطموحها لتحدي الشركات القائمة مثل Pump.fun.

تحاول مشاريع مثل PepeX إنشاء مجالات خاصة بها من خلال تقديم بنية تحتية متميزة وقدرات إطلاق رموز مبسطة.

لماذا يجذب PepeX انتباه الجميع

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تكتسب PepeX قوة دفع من خلال وضع نفسها كبديل أكثر ذكاءً وأمانًا في مشهد منصة إطلاق العملات المعدنية الميمية الفوضوي.

في الوقت الذي تواجه فيه منصات مثل Pump.fun انتقادات بسبب تمكين مشاريع ذات جودة منخفضة، تقدم PepeX تجربة أكثر تنظيماً مبنية على الشفافية ومساءلة المطورين والبنية الأساسية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

الميزة البارزة في منصة الإطلاق هي محرك Moonshot، وهي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل على أتمتة وتبسيط إنشاء الرموز.

إنها مقترنة بروبوتات الذكاء الاصطناعي الترويجية المصممة لتعزيز الرؤية للمشاريع الجديدة عبر القنوات الاجتماعية، وهو أمر بالغ الأهمية في مساحة مدفوعة بالضجيج.

كما تطبق PepeX ضمانات أساسية: حد أقصى بنسبة 5% على حيازات الرموز لمنشئي المشاريع ورسوم قدرها 500 دولار لإطلاق الرمز.

وهذه ليست مجرد عوامل ردع للجهات الفاعلة السيئة، بل هي إشارات تهدف إلى جذب المزيد من المطورين الشرعيين.

تساعد هذه العناصر مجتمعة في معالجة مشكلات الثقة طويلة الأمد في مجال عملة الميم.

مع استمرار حجم عملات الميم في الوصول إلى المليارات، واستمرار شهية التجزئة على حالها على الرغم من تقلبات السوق، تدخل PepeX في لحظة مناسبة.

البيع المسبق الذي يراقبه الجميع

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تتسارع وتيرة البيع المسبق لشركة PepeX، حيث تم جمع أكثر من 1.3 مليون دولار.

يبلغ سعر رمز PEPX حاليًا 0.0268 دولار أمريكي، ووفق لخريطة طريق المشروع، فإن المشترين في هذه المرحلة من المتوقع أن يكسبوا أكثر من 200٪ بحلول الوقت الذي تنتهي فيه عملية البيع.

من دخلوا المرحلة الأولى أصبحوا مستعدين لتحقيق أعلى عائد نظري، مع مكاسب محتملة تصل إلى 332%.

ومع ذلك، مع انتقال الرمز إلى مراحل أخرى، فإن العائدات ستستمر في الانخفاض.

يعكس جمع التبرعات السريع لشركة PepeX استياءً متزايدًا من منصات إطلاق العملات المعدنية الأكثر فوضوية، والتي تعرضت لانتقادات بسبب تمكين عمليات الاحتيال والمشاريع التي تتطلب جهدًا منخفضًا.

على النقيض من ذلك، تطرح PepeX نموذجًا لإطلاق منصة منظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يركز على العدالة وجودة المشروع والأمان.