يصل البيع المسبق لـ CartelFi إلى 850 ألف دولار: هل يجب عليك الشراء الآن؟

أظهرت عملة Bitcoin علامات استقرار يوم الاثنين، حيث ظلت ثابتة مع تحسن معنويات السوق الأوسع قليلاً بسبب قيام الولايات المتحدة بتقديم إعفاءات جمركية لبعض الشركاء التجاريين.

ورغم أن هذا الأمر قدم بعض الراحة وخفف من المخاوف الفورية، فإن التوترات المستمرة مع الصين أبقت المستثمرين حذرين.

في الأسابيع الأخيرة، شهد سوق العملات المشفرة تقلبات حادة، مدفوعة إلى حد كبير بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وساعد قرار البيت الأبيض بإعفاء الواردات الإلكترونية من الصين من الرسوم الجمركية المتبادلة في تهدئة المخاوف الفورية.

مع استقرار السوق الأوسع، يتجه المستثمرون الباحثون عن فرص غير متكافئة – الأصول في المرحلة المبكرة ذات القدرة على تحقيق عوائد ضخمة – بشكل متزايد إلى CartelFi ، وهو بروتوكول زراعة العائد الجديد الذي يعتمد على الكارتل.

وقد جمع المشروع بالفعل أكثر من 850 ألف دولار خلال أيام قليلة من إطلاق عملية البيع المسبق، مما يسلط الضوء على الاهتمام المبكر الكبير.

لماذا تحظى CartelFi باهتمام كبير؟

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تعمل CartelFi على وضع نفسها كقوة معطلة عند التقاء ثقافة الميم والتمويل اللامركزي (DeFi)، حيث تعالج تناقضًا طويل الأمد في العملات المشفرة: الاختيار بين إمكانات المخاطرة العالية والمكافأة العالية لعملات الميم واستقرار بروتوكولات DeFi المولدة للعائد.

من خلال تقديم مجموعات سيولة متخصصة مصممة خصيصًا لعملات الميم، تقوم CartelFi بتحويل الأصول المضاربة الخاملة عادةً إلى رأس مال إنتاجي.

يسمح هذا النموذج للمستثمرين بالاحتفاظ بالتعرض للارتفاع الكبير في عملات الميم مع كسب العائدات المرتبطة تقليديًا بأصول DeFi الأكثر استقرارًا في نفس الوقت.

أحد الميزات الرئيسية لبروتوكول CartelFi هو آلية الشراء والحرق التلقائية، والتي يتم تمويلها بما يصل إلى 100٪ من الرسوم المجمعة.

ويؤدي هذا إلى خلق ضغط انكماشي، مصمم لدعم قيمة الرمز وإضافة إمكانات النمو على المدى الطويل.

مع وجود مليارات الدولارات من رموز الميمات الخاملة في المحافظ، تسعى CartelFi إلى فتح هذا رأس المال الخامل.

ويهدف نهجها المبتكر إلى إثبات أن عملات الميم يمكن أن تكون أكثر من مجرد رهانات مضاربة.

ما تقدمه CartelFi

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ظلت زراعة العائدات لعملات الميم مفهومًا بعيد المنال – مطلوبًا، ولكن لم يتم تحقيقه بالكامل أبدًا – حتى ظهرت CartelFi كحل محتمل.

في مشهد DeFi الحالي، ينطوي كسب العائد عادةً على بيع الأصول المتقلبة مثل PEPE أو DOGE وإعادة تخصيصها لأصول أكثر استقرارًا و”مسؤولية” مثل العملات المستقرة أو ETH أو الرموز المميزة.

يتم وضع هذه الأصول في مجمعات السيولة التي تقدم عوائد متواضعة، غالبًا لا تزيد عن 5-10% سنويًا.

ومع ذلك، فإن هذا النهج يطرح مشكلة كبيرة لحاملي عملة الميم.

غالبًا ما يضطرون إلى بيع رموزهم في لحظات غير مناسبة، إما لتحمل الخسائر أو الخروج قبل ارتفاع محتمل.

ويؤدي هذا إلى خلق حالة من عدم الكفاءة في السوق، مع وجود عشرات المليارات من الدولارات من عملات الميم خاملة في المحافظ بينما ينتظر حاملوها المضخة الكبيرة التالية.

تهدف CartelFi إلى تحرير رأس المال الخامل هذا من خلال تقديم مجموعات سيولة مخصصة مصممة خصيصًا لأصول الميم.

توفر هذه المجمعات عائد سنوي مرتفع للغاية – ما يصل إلى 300% على الرموز الشهيرة مثل PEPE – مما يسمح لحاملي الميم بكسب العائد دون التخلي عن التعرض لمكاسب هائلة محتملة.

البيع المسبق الذي يراقبه الجميع

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لقد نجح البيع المسبق لـ CartelFi بالفعل في تأمين أكثر من 850 ألف دولار من الداعمين الأوائل.

تم تصميم عملية البيع المسبق على شكل عرض مكون من 30 مرحلة، حيث يتم تطبيق زيادة في السعر بنسبة 5% في كل مرحلة – مما يكافئ المشاركين الأوائل ويخلق إلحاحًا مدمجًا للمشاركة.

يبلغ السعر الحالي للعملة 0.0305 دولار أمريكي، ومن المقرر أن ترتفع إلى 0.032 دولار أمريكي في المرحلة التالية، مع استعداد المستثمرين من الجولات الأولية لتحقيق مكاسب كبيرة بحلول الوقت الذي تصل فيه CARTFI إلى الأسواق العامة.

يقدم اقتراح CartelFi – تحويل رأس مال عملة الميم الخاملة إلى أصول مدرة للعائد – لعبة مختلفة.

يعد البيع المسبق فرصة نادرة لدخول ما يطلق عليه فريق CartelFi “أول مشروع DeFi يحول الميمات إلى طابعات أموال”.

يمكن للمستثمرين المهتمين التوجه مباشرة إلى موقع CartelFi لمعرفة المزيد من التفاصيل.