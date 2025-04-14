لقد عاد شبح الرسوم الجمركية الباهظة، والذي كان بمثابة ذكرى مؤلمة لشركات مثل شركة Goodfellow البريطانية لتصنيع المواد المتقدمة، ليطارد سلاسل التوريد العالمية.

خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، أضافت ضريبة مفاجئة على الصلب والألمنيوم نحو 100 ألف جنيه إسترليني إلى تكلفة شحنة واحدة في منتصف رحلتها عبر المحيط الأطلسي. ولم تُنسى تلك الكارثة.

هذه المرة، ومع ظهور تهديدات بفرض تعريفات جمركية جديدة لفترة ولاية ثانية، لاحظت الشركة التي يقع مقرها في كامبريدج أن العملاء يبحثون بشكل استباقي عن طرق لتسريع الطلبات.

وفي تقرير نشرته صحيفة الغارديان، أقر أندرو واتسون، المدير المالي لشركة جودفيلو، بالقيود التي تفرضها أوقات التسليم في التصنيع، قائلاً: “لقد أجرينا محادثات مع الناس حول ما إذا كان من الممكن تسريع [الطلبات] لتسريعها”.

وقد تكرر هذا الشعور بالديجا فو، والجهود الحثيثة لتجنب ارتفاع التكاليف المحتمل، في عدد لا يحصى من الصناعات في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة.

التنقل عبر متاهة التعريفات الجمركية

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سارع الموردون حول العالم إلى نقل البضائع إلى الولايات المتحدة قبل إعلان ترامب المتوقع عن “يوم التحرير”، في جهد محموم لحماية الهوامش من الرسوم الجمركية التي قد تعوقها.

ورغم أن البيت الأبيض أعلن في نهاية المطاف عن توقف لمدة 90 يوما للتعريفات الجمركية الإضافية على معظم البلدان باستثناء الصين، فإن الضرر كان قد وقع بالفعل.

لقد أصبحت الإيقاعات الراسخة للتجارة الدولية في حالة من الفوضى، مما ترك وراءه اضطرابات في السوق وعدم يقين عميق.

لقد فاجأ حجم التعريفات الجمركية المقترحة في البداية العديد من الناس، مما أجبر المصنعين – من منتجي قطع غيار السيارات إلى مصنعي الشوكولاتة – على اتخاذ تدابير رد الفعل.

سارعت الشركات إلى نقل مخزونها الزائد أو إعادة توجيه منتجاتها بالكامل، مما تسبب في ارتفاعات ملحوظة في تكلفة عقود الشحن قصيرة الأجل والشحن الجوي مع تقلص الطاقة الاستيعابية. على سبيل المثال، أرسلت شركة الشوكولاتة السويسرية العملاقة ليندت آند سبرونغلي، بشكل استباقي، مخزونًا إضافيًا من مصنعها الأمريكي في نيو هامبشاير إلى كندا للالتفاف على الرسوم الجمركية الكندية الانتقامية.

وأكد متحدث باسم الشركة لنفس المنشور أن ليندت “تقوم بتقييم استراتيجية التوريد العالمية الخاصة بنا لكندا لحماية الإمدادات”.

ارتفاعات قصيرة الأجل، وتحولات طويلة الأجل

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وانعكس هذا التقلب بشكل فوري على تكاليف الشحن.

وقال بيتر ساند، كبير المحللين في شركة زينيتا، لصحيفة الغارديان: “إن الكم الهائل من عدم اليقين يتيح دائمًا فرصًا لشركات النقل للاستفادة من الوضع المؤسف… غالبًا عن طريق رفع الأسعار”.

وقد أوضحت البيانات الصادرة عن شركة تحليلات الشحن هذه النقطة بوضوح.

في الأول من أبريل، ارتفعت أسعار الحاويات القياسية 40 قدمًا (FEU) القادمة من الصين بنسبة 9% إلى 322 دولارًا أمريكيًا للساحل الشرقي للولايات المتحدة، وبنسبة كبيرة بلغت 16% إلى 383 دولارًا أمريكيًا للحاوية القياسية 40 قدمًا (FEU) للساحل الغربي.

وشعر قطاع الشحن الجوي بالضغط أيضاً، حيث ارتفعت أسعار الشحن الفوري من فيتنام إلى الولايات المتحدة بنسبة 8%، ومن الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 5% في الأسبوع الأول من أبريل.

وفي حين من المتوقع أن تظل أسعار السلع الفورية متقلبة في الأمد القريب، مما يدفع الموانئ إلى الاستعداد لازدحام محتمل، يتوقع المحللون صورة مختلفة على المدى الطويل.

مع استمرار تورط الولايات المتحدة والصين في نزاعهما التجاري المتصاعد، من المتوقع أن ينخفض الطلب على الشحن بين القوتين الاقتصاديتين، مما قد يؤدي على الأرجح إلى خفض أسعار العقود طويلة الأجل في نهاية المطاف.

يتزايد الازدحام مع تعليق العقود في الميزان

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ومما فاقم الاضطراب الفوري، أن الرسوم الجمركية على سلع محددة كالصلب والألمنيوم والسيارات لم تكن مشمولة في مهلة التسعين يومًا. وقد دفع هذا شركات تصنيع السيارات الكبرى إلى اتخاذ إجراءات فورية.

أوقفت شركة جاكوار لاند روفر وأودي مؤقتًا الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى حدوث اختناقات فورية في مراكز النقل الرئيسية.

وأعلن ميناء بريمرهافن في ألمانيا، أحد أكبر موانئ مناولة المركبات في العالم والذي يعالج 1.5 مليون مركبة سنويا، عن “زيادة طفيفة في مخزون الصادرات”.

وفي حين أصر مالكها، شركة بي إل جي، على أن المساحة لا تزال متاحة، فقد اعترفت بأن شركات صناعة السيارات وشركات الشحن كانت تتخذ قرارات “سريعة” بشأن المركبات التي سوف تستقل السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وتضرب هذه الاضطرابات في لحظة حساسة بشكل خاص بالنسبة للمستوردين.

عادةً ما تُبرم الشركات الأمريكية عقود شحن سنوية طويلة الأجل وهامة خلال شهري مارس وأبريل، وتبدأ هذه العقود في الأول من مايو. تُعد هذه العقود حيوية للشركات التي تحتاج إلى نقل موثوق وفعّال من حيث التكلفة لكميات كبيرة من البضائع.

وصرح بيتر ساند من شركة زينيتا قائلاً: “التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ من هذا”.

ويحاول العديد من المستثمرين التراجع قدر استطاعتهم والاعتماد بشكل أكبر على السوق الفورية، متجنبين بذلك تقييد أنفسهم بعقود تتعلق بكميات كبيرة في مسارات التجارة التي قد لا تكون مربحة لهم بعد أسبوع أو شهر من الآن.

تحويل التجارة ومخاوف الإغراق

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وبعيداً عن التدافع قصير الأمد، شرعت الشركات في عملية معقدة، تستغرق في كثير من الأحيان سنوات عديدة، لإعادة التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها.

الهدف هو تقليل التعرض للطرق المتأثرة بالتعريفات الجمركية، ولكن كما يحذر الخبراء، فإن العثور على موردين بديلين وإنشاء شبكات جديدة ليس بالأمر البسيط.

وأشار ماركو فورجيون، المدير العام للمعهد المعتمد للتصدير والتجارة الدولية، إلى أن “الشركات تحاول فهم تداعيات كيفية إدارة سلسلة التوريد الخاصة بها”.

ويتوقع حدوث “تحول تجاري” كبير مع سعي الشركات إلى النمو في أسواق أخرى بعيدًا عن الولايات المتحدة.

ويحمل هذا التحويل مخاطره الخاصة، وخاصة بالنسبة لمناطق مثل الاتحاد الأوروبي.

ويحذر الخبراء من أنه في غياب إجراءات سريعة لتعزيز الحواجز التجارية الخاصة بأوروبا، فقد تصبح مستقبلة للسلع الصينية الفائضة غير القادرة على دخول السوق الأميركية ــ أي أنها قد تصبح في الواقع أرضا للإغراق.

ويعاني ميناء أنتويرب-بروج في بلجيكا بالفعل من تدفقات هائلة من المركبات الكهربائية الصينية منذ أشهر، حتى قبل موجة التعريفات الجمركية الأخيرة.

وقال إيان وورث، مدير الجمارك في شركة كرو، لصحيفة الغارديان: “ستحتاج المملكة المتحدة، وغيرها من الدول، إلى تعزيز حذرها في مواجهة التركيز المتزايد من جانب الموردين الصينيين الذين يتعين عليهم التخلص من المنتجات المخصصة في الأصل للسوق الأمريكية”.

ورغم أن هذا الإغراق قد يؤدي إلى خفض أسعار المستهلكين في الأمد القريب، فإنه قد يلحق الضرر بجهود التصنيع المحلية.

عاصفة جديدة تلوح في الأفق: رسوم الموانئ المقترحة

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ويزيد من التعقيد مقترح منفصل قدمه مكتب الممثل التجاري الأميركي، ويهدد بمزيد من الاضطراب.

وقد تم اقتراح فرض رسوم موانئ باهظة، قد تصل إلى نحو مليون دولار لكل رحلة، على السفن الصينية التي ترسو في الموانئ الأميركية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنشيط صناعة السفن الأميركية، وهو يستهدف حقيقة أن معظم خطوط الشحن العالمية الكبرى تعتمد بشكل كبير على السفن المصنعة في الصين.

وقد أثار هذا الاقتراح ردود فعل عنيفة في الصناعة، مع تحذيرات من أنه قد يؤدي إلى تضخم أسعار المستهلك، والإضرار بالصادرات الزراعية الأميركية، وتعريض وظائف عمال الموانئ للخطر إذا قلصت السفن زياراتها إلى الموانئ الأميركية (التي يبلغ متوسطها حاليا أربع سفن في كل رحلة من آسيا).

ورغم أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أشار إلى أنه يعيد النظر في الرسوم، مع توقع مزيد من الوضوح قريبا، فإن الأمر يمثل اضطرابا محتملا آخر.

في الوقت الحالي، فإن اليقين الوحيد بالنسبة للشركات التي تتنقل في تيارات التجارة العالمية هو حالة عدم اليقين المستمرة والمتفشية.