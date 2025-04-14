مقارنة أسعار PepeX: مكاسب البيع المسبق تتفوق على المنافسين في سباق عملات الميم

يشهد سوق العملات المشفرة ارتفاع ملحوظ في PepeX (PEPX)، وهي منصة إطلاق عملة ميم مدعومة بالذكاء الاصطناعي على BNB Smart Chain، حيث تجاوزت مبيعاتها المسبقة 1.35 مليون دولار.

مع سعر 0.0268 دولار في مرحلة البيع المسبق المستمرة لمدة 30 مرحلة و90 يومًا، تقوم PepeX بمقارنتها بعملات meme الشهيرة مثل Pepe (PEPE) و PepeCoin (PEPECOIN)، مما أشعل المناقشات حول ميزتها التنافسية.

مع استمرار تقلب السوق، يفحص المستثمرون القيمة المقترحة لشركة PepeX مقارنة بنظرائها، على الرغم من أن الرواية المؤسسية للنجاح الحتمي لعملة الميم تستحق الشكوك.

بدأت عملية البيع المسبق لـ PepeX عند 0.02 دولارًا أمريكيًا، مع زيادة في السعر بنسبة 5% لكل مرحلة، لتصل إلى 0.0268 دولارًا أمريكيًا بحلول المرحلة 6، مع بقاء 75 يومًا، كما هو موضح في حساب PepeX الرسمي على X.

وقد جذب هذا الارتفاع التدريجي اهتمامًا كبيرًا، حيث تم بيع 45% من إجمالي المعروض من الرموز البالغ 2.25 مليار رمز، وفقًا لـ CoinJournal في 10 أبريل 2025.

لماذا PepeX تكتسب الشهرة؟

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تهدف منصتها التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى إحداث ثورة في إطلاق العملات المعدنية الميمية، وتوفير العدالة وتقليل مخاطر الضخ والإغراق التي شوهدت في 99% من مشاريع Pump.fun، وهو ادعاء يتحدى النموذج القائم على الضجيج الذي تتبعه العديد من المنافسين.

في المقابل، يتم تداول Pepe (PEPE)، وهي عملة ميم تعتمد على Ethereum، بسعر 0.00000739 دولار، بقيمة سوقية تبلغ 3.1 مليار دولار، وفقًا لـ Bybit في 12 أبريل 2025.

على الرغم من مكسب يومي بنسبة 7.55%، إلا أنه يظل أقل بنسبة 75% من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 0.000028 دولار أمريكي في ديسمبر 2024، وفقًا لـ CoinMarketCap، مما يعكس الركود بعد ارتفاعه في عام 2023.

PepeCoin (PEPECOIN)، وهو منافس آخر، يبلغ سعره 0.5114 دولار بقيمة سوقية تبلغ 54.7 مليون دولار، بزيادة 9.52% في 24 ساعة، وفقًا لـ CoinMarketCap في 13 أبريل 2025، لكنه يتخلف عن ذروته البالغة 7.51 دولار بنسبة 93%.

تفتقر كلتا العملتين إلى الفائدة التي تعد بها PepeX، حيث تعتمدان على الضجيج المجتمعي وحرق الرموز، وهو ما قد لا يدعم القيمة على المدى الطويل.

سعر PepeX البالغ 0.0268 دولار أمريكي أعلى بكثير من القيمة الجزئية لـ PEPE ويتماشى بشكل أقرب مع نطاق PEPECOIN، مما يعكس علاوة المرحلة المبكرة.

PepeX على وشك الارتفاع

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ويشير المحللون إلى أن PepeX قد تشهد ارتفاعًا مسبقًا بنسبة 332٪ إلى 0.0836 دولارًا إذا استمر الزخم، متجاوزًا التعافي المتواضع لـ PEPE وتقلبات PEPECOIN.

ومع ذلك، فإن وضعها غير المؤكد والاعتماد على تبني الذكاء الاصطناعي يزيد من المخاطر، خاصة في السوق حيث يستمر الشعور الهبوطي بنسبة 45% تجاه العملات المماثلة، وفقًا لـ Bitget في 13 أبريل 2025.

تظهر المنشورات الموجودة على X معنويات صعودية بنسبة 28%، ولكن عدم وجود قوائم التبادل بعد البيع المسبق قد يحد من السيولة مقارنة بالحضور الثابت لـ PEPE على Binance وتداول PEPECOIN’s LBank.

غالبًا ما تتجاهل الرواية المؤسسية لهيمنة عملة الميم فجوات المنفعة – لم تمنع جاذبية PEPE الخالية من الضرائب وآلية حرق PEPECOIN الانخفاضات، مما يشير إلى أن تركيز PepeX على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون مميزًا إذا تم تنفيذه بشكل جيد.

ينبغي للمستثمرين أن يوازنوا بين إمكانات نمو PepeX واستقرار PEPE وتعافي PEPECOIN، ومراقبة تقدم البيع المسبق واتجاهات السوق لاتخاذ قرارات مستنيرة.

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