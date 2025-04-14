أطلقت شركة World Liberty Financial Inc. بشكل سري عملتها المستقرة USD1، مما يمثل خطوة مهمة في طموحاتها المالية اللامركزية.

تم تصميم USD1 للحفاظ على ربط واحد لواحد مع الدولار الأمريكي، مما يوفر الاستقرار في مشهد العملات المشفرة المتقلب.

ظهرت العملة المستقرة، التي يتم تداولها الآن على Ethereum وBinance Smart Chain، دون إعلان رسمي، مما جذب انتباه المتحمسين لتقنية blockchain.

يتماشى إطلاق USD1 مع الدفع الأوسع نطاقًا الذي تقوم به الشركة المدعومة من عائلة ترامب لتحتل مكانة في سوق العملات المستقرة سريعة النمو.

ما هي عملة USD1 المستقرة؟

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USD1 هي عملة مستقرة مدعومة بالكامل بسندات الخزانة الأمريكية والنقد وما يعادلها، مع عمل BitGo كوصي احتياطي.

ويهدف هذا الدعم إلى ضمان الاستقرار والثقة، مما يميز USD1 في مجال تنافسي يهيمن عليه عمالقة مثل USDT وUSDC من Tether.

ومن المقرر إجراء عمليات تدقيق منتظمة من قبل طرف ثالث لمحفظة الاحتياطي، على الرغم من أن شركة التدقيق تظل غير معلنة.

يتجنب تصميم العملة المستقرة آليات العائد المعقدة، مما يعطي الأولوية للوضوح للمستخدمين المؤسسيين والتجزئة على حد سواء.

إن توفرها على Ethereum وBinance Smart Chain يجعلها في وضع يتيح إمكانية الوصول إليها على نطاق واسع، مع إمكانية التوسع إلى سلاسل كتل أخرى في المستقبل.

الإطلاق الهادئ لـ USD1

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يعود أصل عملة USD1 المستقرة إلى أواخر شهر مارس، عندما اكتشف محللو blockchain عمليات نشر العقود الذكية على Binance Smart Chain.

شملت معاملات الشبكة التجريبية الأولية محافظ مرتبطة بصانع سوق العملات المشفرة Wintermute، مما يشير إلى العمل التحضيري الأولي.

أكدت شركة World Liberty Financial نيتها إطلاق USD1 في 25 مارس، على الرغم من أنها حجبت التفاصيل المتعلقة بالتوقيت أو قوائم البورصة.

ويبدو أن هذا الطرح الهادئ كان مقصودًا، إذ يسمح للشركة بتقييم ديناميكيات السوق ومرونة البنية التحتية.

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي قوائم تبادل مركزية، مما يشير إلى التركيز على المنصات اللامركزية في الوقت الحالي.

ارتفاع نشاط تداول الدولار الأمريكي USD1

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شهد نشاط التداول للدولار الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا منذ ظهوره لأول مرة.

تكشف بيانات CoinMarketCap عن زيادة مذهلة بلغت 6700% في حجم التداول على مدار 24 ساعة، ليصل إلى أكثر من 140 مليون دولار.

ارتفعت القيمة السوقية للعملة المستقرة إلى ما يقرب من 128 مليون دولار، مما يعكس التبني المبكر القوي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الزخم الصعودي مدعوم بمجموعات السيولة على البورصات اللامركزية مثل Uniswap V3 و PancakeSwap V3، والتي تم تنشيطها حوالي 12 أبريل.

ما هو مستقبل USD1؟

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أدى تدخل عائلة ترامب إلى دفع عملة USD1 المستقرة إلى دائرة الضوء، مما أثار الكثير من الفضول والجدل.

أثار النقاد، بما في ذلك المشرعون الديمقراطيون، مخاوف بشأن تضارب المصالح المرتبط بتطوير العملة المستقرة.

خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في الثاني من أبريل، حذرت النائبة ماكسين ووترز من أنه من الممكن استخدام الدولار الأميركي كبديل للدولار في الوظائف الحكومية.

وقد أثارت مثل هذه الادعاءات مناقشات حول الآثار الأوسع نطاقًا للعملة المستقرة.

يزعم بعض المحللين، مثل ماتيوز كارا، الرئيس التنفيذي لشركة Ari10، أن إطلاقها لا يتعلق بالابتكار في مجال تقنية البلوك تشين بقدر ما يتعلق بتوسيع أسواق الديون الأمريكية على مستوى العالم.

تُلقي الرقابة التنظيمية بظلالها على مستقبل USD1. تُسلّط مناقشات الكونغرس، بما فيها مناقشات قانون STABLE، الضوء على التوترات بشأن الرقابة على العملات المستقرة.

وطالب المشرعون مثل إليزابيث وارن الجهات التنظيمية بالشفافية فيما يتعلق بعمليات World Liberty Financial.

وتشير هذه الديناميكيات إلى أن نجاح USD1 لا يعتمد فقط على اعتماد السوق ولكن أيضًا على التنقل في المشهد السياسي المعقد.

على الرغم من الشكوك، يرى المؤيدون أن عملة USD1 المستقرة هي بمثابة جسر بين التمويل التقليدي والأنظمة اللامركزية.

وأكد زاك ويتكوف، أحد المؤسسين المشاركين لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال، على جاذبية العملة المشفرة للمستثمرين السياديين والمؤسسات التي تسعى إلى إجراء معاملات آمنة عبر الحدود.

في الوقت الحالي، أثار الإطلاق الهادئ للعملة المستقرة الفضول، مما مهد الطريق لرحلة عالية المخاطر في ساحة العملات المشفرة.