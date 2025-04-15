أوقفت منصة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، عمليات السحب مؤقتًا بعد انقطاع في الشبكة أثر على مزود خدمة السحابة الخاص بها.

في 15 أبريل، حذرت Binance المستخدمين على X من أن “انقطاعًا مؤقتًا للشبكة في مركز بيانات [Amazon Web Services]” قد أثر على بعض الخدمات على المنصة.

وأشارت البورصة إلى أنه في حين أن بعض الطلبات لا تزال قيد التنفيذ، فإن البعض الآخر يفشل، وتم نصح المستخدمين الذين يواجهون مشكلات بـ “إعادة المحاولة”.

بدأ عدد من مستخدمي منصة بينانس بالشكوى من تعليق خيارات السحب عبر شبكات مثل إيثريوم، وسولانا، وبوليغون، وأربيتروم. ظهرت على واجهة التطبيق إشعارات حمراء وحقول رمادية اللون، مما يشير إلى أن خدمات السحب لم تكن تعمل بشكل صحيح حتى قبل التحديث الرسمي.

بعد وقت قصير من التحديث الأولي، تابعت Binance بمنشور آخر أعلنت فيه أنها أوقفت عمليات السحب “للحفاظ على السلامة”، حيث عمل المهندسون مع AWS لحل المشكلة.

وقد أثار هذا الأمر قلقًا عبر المنصة، حيث نشر المستخدمون لقطات شاشة تُظهر خيارات السحب المعلقة لسلاسل متعددة، بما في ذلك Ethereum وSolana وPolygon وArbitrum.

بعد مرور ساعة تقريبًا على المنشور الأول، أكدت Binance أن الخدمات “بدأت في التعافي واستئناف العمل”.

وتم إعادة فتح عمليات السحب، على الرغم من أن الفريق حذر من أن “بعض الخدمات قد تواجه تأخيرات بينما يتعافى النظام بالكامل”.

كما أكدوا للمستخدمين أن المنصة ستظل خاضعة للمراقبة لضمان سير العمل بسلاسة.

ولم تكشف Binance عن عدد المستخدمين المتأثرين أثناء الانقطاع القصير، لكنها أكدت أنها تعمل “بشكل وثيق مع AWS” طوال عملية الاسترداد.

ما هو AWS؟

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Amazon Web Services عبارة عن منصة حوسبة سحابية تديرها شركة Amazon والتي توفر البنية التحتية حسب الطلب والتخزين وقوة الحوسبة للشركات على مستوى العالم.

إنها تدعم مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت، من مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول إلى تحليلات البيانات واسعة النطاق والمنصات المالية مثل Binance.

تعتمد بورصات العملات المشفرة مثل Binance على AWS لتشغيل الوظائف الأساسية مثل معالجة الطلبات والبنية الأساسية للمحفظة ومحركات التداول وإدارة البيانات.

وبناءً على ذلك، فإن أي انقطاع في شبكة AWS قد يؤدي إلى تأثيرات واسعة النطاق، مما يتسبب في توقف الخدمة أو تدهور الأداء عبر خدمات متعددة تعتمد على بنيتها الأساسية.

تأثرت العديد من كيانات التشفير

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كانت KuCoin من بين البورصات الأولى التي أكدت علنًا أنها تواجه مشكلات مماثلة.

وفي إشعار للمستخدمين، ربطت المنصة الانقطاعات بفشل واسع النطاق في شبكة AWS وقالت إن بعض خدماتها تأثرت مؤقتًا.

وأضافت البورصة أنها تعمل على حل المشكلة وطمأنت المستخدمين بأن أموالهم وبياناتهم ستظل آمنة.

حتى وقت نشر هذا التقرير، لم تؤكد KuCoin ما إذا كانت الخدمات قد استؤنفت أم لا.

يبدو أن الانقطاع أثر أيضًا على منصات أخرى مثل محفظة العملات المشفرة المستندة إلى Ethereum Rabby ومتعقب محفظة DeFi DeBank.

وقد أقر كلاهما بانقطاع الخدمة في نفس الوقت تقريبًا وأشارا بشكل مباشر إلى منشور Binance في تحديثاتهما الخاصة.