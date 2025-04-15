توقعات أسعار Dogecoin و Fartcoin و CartelFi مع استهداف BTC 90 ألف دولار

أدت ظروف السوق الحالية إلى وجود معظم العملات المشفرة في المنطقة السلبية خلال الشهر الماضي.

ومع ذلك، مع استهداف Bitcoin (BTC) لمستوى 90.000 دولار واحتمال ارتفاع الأصول الخطرة، ما هو توقع السعر لعملات Dogecoin (DOGE) وFartcoin (FARTCOIN) و CartelFi (CARTFI) ؟

ويتوقع المحللون تحولاً في معنويات المستثمرين، على الرغم من الرسوم الجمركية ومخاوف الركود، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر Bitcoin المستهدف على المدى القصير.

إذا انتشر هذا التقدم عبر النظام البيئي، فقد يتمكن المتداولون الذين يتخذون مواقف جيدة من تحقيق مكاسب ملحوظة.

ولكن ما هي توقعات الأسعار لهذه العملات الميمية؟

توقع سعر Fartcoin

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كان أداء Fartcoin مميزًا. خلال الأسبوع الماضي، ارتفع سعر Fartcoin بأكثر من 60%، بينما ارتفع سعره الحالي البالغ 0.93 دولار أمريكي بنسبة 170% خلال الشهر الماضي.

في تحدٍ لمشاعر تجنب المخاطرة في السوق، سارعت عملة memecoin عالية الارتفاع إلى الصعود إلى قائمة أفضل 100 عملة من حيث القيمة السوقية.

على الرسم البياني اليومي، فإن حركة السعر هي حيث أعاد الثيران اختبار النطاق العلوي لمؤشر Bollinger Bands فوق 0.98 دولار.

ومن الجدير بالذكر أيضًا نقاط Parabolic SAR، والتي تقع أسفل النطاق الحالي، مما يشير إلى زخم صعودي مستدام.

يظل مستوى المقاومة 1.00 دولار مستوى اختراق رئيسيًا يجب مراقبته.

إذا وصل سعر البيتكوين إلى 90 ألف دولار واستؤنفت تدفقات عملة الميم، فقد يستهدف Fartcoin مستوى 1.51 دولار.

وهذا يعني ارتفاعًا ممتدًا فوق النطاق العلوي لمؤشر Bollinger Band، مع احتمال الارتفاع إلى مستوى 2.10 دولار.

ومع ذلك، فإن الفشل في الحفاظ على الدعم سيسمح للدببة باستهداف مستوى 0.60 دولار.

FARTCOIN chart by TradingView

توقع سعر Dogecoin

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يستقر سعر Dogecoin حالياً عند حوالي 0.16 دولار أمريكي. انخفضت عملة الميم بنسبة 3% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وارتفعت بنسبة 5.7% فقط خلال الأسبوع الماضي.

حاليًا، يحوم سعر DOGE أسفل نقطة المنتصف لنطاق Bollinger، مع مؤشر القوة النسبية RSI أسفل العلامة المحايدة.

يشير تحرك الأسعار داخل نطاقات بولينجر إلى انخفاض التقلبات حيث يقوم المتداولون بحجز الأرباح.

يظهر الرسم البياني اليومي لعملة Dogecoin الحد السفلي عند 0.14 دولار كدعم رئيسي، ومن المرجح أن يتم ذلك بالنظر إلى نقاط Parabolic SAR.

في هذه الأثناء، قد يكون الحد الأعلى عند 0.18 دولار هو الهدف الصعودي التالي.

على الجانب السلبي، قد يؤدي الفشل في البقاء فوق مستوى 0.15 دولار إلى تراجع إلى 0.10 دولار.

DOGE chart by TradingView

توقعات أسعار ومبيعات CartelFi المسبقة

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أطلقت CartelFi بروتوكولًا رائدًا يحول عملات memecoins الخاملة إلى أصول ذات عائد مع الاحتفاظ بإمكانياتها الصاعدة المتفجرة.

من خلال مجموعات السيولة المتخصصة، فإنه يوفر عائد سنوي مرتفع، متجاوزًا بروتوكولات DeFi التقليدية، ويستخدم آلية انكماشية مع عمليات إعادة شراء وحرق تلقائية باستخدام ما يصل إلى 100٪ من الرسوم.

ويؤدي هذا إلى خلق ضغط انكماشي مصمم لدعم قيمة الرمز وإضافة إمكانات النمو على المدى الطويل.

وتمتد عملية البيع المسبق، التي تم إطلاقها في 8 أبريل 2025، على مدى 90 يومًا عبر 30 مرحلة، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 5% كل 72 ساعة.

تمكنت CartelFi بالفعل من جمع أكثر من 903,000 دولار.

بدءًا من 0.0251 دولارًا، ارتفع السعر بسرعة خلال المراحل القليلة الأولى إلى 0.0305 دولارًا.

في المرحلة التالية، سيرتفع سعره مجددًا إلى 0.032 دولار أمريكي. قد يشهد CARTFI إقبالًا كبيرًا بعد البيع المسبق، خاصةً مع إدراجه في البورصة.

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