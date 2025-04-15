شهدت أسواق الأسهم الأوروبية جلسة معقدة يوم الثلاثاء، حيث ارتفعت قليلاً حيث قام المستثمرون بموازنة التفاؤل الأولي بشأن السياسة التجارية الأمريكية مقابل علامات الضعف المثيرة للقلق في قطاع السلع الفاخرة، والتي أبرزها انخفاض كبير في أسهم LVMH.

وعكس اليوم الشد والجذب المستمر بين آمال تخفيف التعريفات الجمركية والتأثيرات الاقتصادية الملموسة للتوترات التجارية القائمة.

قطاع السيارات يتسارع بفضل آمال تخفيف الرسوم الجمركية

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وكان المحرك الرئيسي للتفاؤل الحذر هو قطاع السيارات.

وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 للسيارات وقطع الغيار بنسبة 2.5%، مما قاد المكاسب القطاعية في جميع أنحاء القارة.

وجاء هذا الارتفاع في أعقاب تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أشار فيها إلى أنه يدرس تعديلات على الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة حاليا على واردات السيارات وقطع غيار السيارات من شركاء تجاريين رئيسيين مثل المكسيك وكندا، فضلا عن دول أخرى.

وقد قدمت هذه الإشارة إلى الارتياح المحتمل دفعة قوية لمصنعي وموردي السيارات.

وانعكاسا لهذه المشاعر الإيجابية، ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.3% وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.7% بحلول منتصف الصباح (07:15 بتوقيت جرينتش).

حقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنسبة 0.7% (بزيادة طفيفة بنسبة 0.6% اعتبارًا من الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش). كما شهدت مؤشرات الأسهم في إسبانيا مكاسب جيدة.

الفخامة تفقد بريقها: ركود LVMH يثقل كاهلها

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لكن المكاسب كانت معتدلة، وخاصة في فرنسا، حيث انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% إلى 0.2%.

ويعود هذا الأداء الضعيف إلى حد كبير إلى انخفاض حاد بنسبة 7.1% في أسهم LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

أعلنت أكبر مجموعة تجارية للسلع الفاخرة في العالم عن إيرادات مخيبة للآمال في الربع الأول من العام في وقت متأخر من يوم الاثنين، وكشفت أن المتسوقين في الولايات المتحدة قلصوا إنفاقهم على منتجات التجميل والمشروبات، في حين ظل زخم المبيعات الحاسم في الصين ضعيفا.

أرسلت معاناة شركة LVMH موجات من التوتر عبر قطاع السلع الراقية.

وسجلت شركات مماثلة مثل ريتشمونت، المالكة لكارتييه، وكيرينج، الشركة الأم لجوتشي، ومونكلير، خسائر، حيث انخفضت بين 2% و2.8%، مما يؤكد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير عدم اليقين الاقتصادي العالمي والاحتكاك التجاري على استهلاك السلع الفاخرة.

في حين أن الإعفاء من الرسوم الجمركية على الإلكترونيات الذي أُعلن عنه خلال عطلة نهاية الأسبوع أعطى دفعة أولية، وتلميحات الرسوم الجمركية على السيارات أضافت وقوداً إضافياً، فإن حالة عدم اليقين الكبيرة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة الرئيس ترامب التجارية الأوسع.

أشار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين إلى أن أي تضخم ناتج عن الرسوم الجمركية سيكون على الأرجح “مؤقتا”، مما يبقي الباب مفتوحا أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة.

ومع ذلك، كشفت الملفات المقدمة يوم الاثنين أن إدارة ترامب ماضية بنشاط في تحقيقات الأمن القومي في واردات الأدوية وأشباه الموصلات، مما يشير إلى نيتها فرض رسوم جمركية محتملة على هذه القطاعات أيضًا.

وتبقي هذه الرسائل المختلطة الشركات والمستثمرين في حالة من التوتر.

العيون على فرانكفورت: البنك المركزي الأوروبي والبيانات الاقتصادية في دائرة الضوء

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وعلى هذه الخلفية، يترقب المشاركون في السوق بفارغ الصبر قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.

ومن المتوقع على نطاق واسع في الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

لكن يتعين على صناع السياسات أن يزنوا عوامل مثل التضخم المحدود ــ وهو ما أبرزته البيانات الفرنسية التي تؤكد أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ 0.8% في مارس/آذار ــ في مقابل الضغوط الاقتصادية المتجددة الناجمة عن التوترات التجارية واليورو الأقوى نسبيا.

وإضافة إلى التعقيد، أظهرت بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة التي صدرت يوم الثلاثاء أن معدل البطالة ظل ثابتا عند 4.4% في فبراير/شباط، لكن نمو الأجور (باستثناء المكافآت) ارتفع قليلا إلى 5.9% سنويا في الأشهر الثلاثة حتى فبراير/شباط.

ويشكل هذا الضغط المستمر على الأجور مقياسا رئيسيا لبنك إنجلترا في تقييمه للمسار المحتمل لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.

التيارات المؤسسية: ارتفاع حاد في أسهم إريكسون، ونمو في أسهم BESI

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إلى جانب أهمّ القضايا الاقتصادية الكلية، حرّكت أخبار الشركات الفردية الأسواق أيضًا. قفز سهم شركة إريكسون السويدية لتصنيع معدات الاتصالات بنسبة 6.9% بعد إعلانها عن أرباح أساسية للربع الأول فاقت التوقعات بشكل ملحوظ.

وارتفعت أسهم شركة بي إي سيميكونداكتور إندستريز الهولندية (BESI) بنسبة 7.1% عقب أنباء استحواذ شركة أبلايد ماتيريالز الأميركية على حصة 9%.

وفي أماكن أخرى، جاءت نتائج إيجابية من مجموعة الإعلان الفرنسية Publicis Groupe (EPA:PUBP) وشركة Beiersdorf (ETR:BEIG) المالكة لشركة Nivea.

النفط الخام يرتفع بحذر

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وفي أسواق السلع الأساسية، ارتفعت أسعار النفط قليلا، حيث وجدت الدعم من التفاؤل الأولي المحيط بالإعفاءات المحتملة من الرسوم الجمركية الأميركية والبيانات التي تظهر انتعاش واردات الصين من النفط الخام في مارس/آذار.

وبحلول الساعة 03:15 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 65.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 61.97 دولار.

بشكل عام، قدمت الأسواق الأوروبية صورة من المكاسب الحذرة، مدعومة بآمال التعريفات الجمركية الخاصة بالقطاعات، لكنها تأثرت بضعف السلع الفاخرة والضباب المستمر لعدم اليقين المحيط بسياسة التجارة العالمية.